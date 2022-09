रघुवीर मीणा का पलटवार, कहा- भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को CM बना दिया

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है. इस यात्रा में राजस्थान के भी कई कांग्रेस नेता (Congress Bharat Jodo Yatra) शामिल हो रहे हैं. राहुल गांधी के इस यात्रा को लेकर भाजपा कई सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा भी कन्याकुमारी में इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. मीणा इस यात्रा में शामिल होकर शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे.

गहलोत सरकार से तालमेल को लेकर यह बोले राज्यपाल कलराज मिश्र, गिनाई 3 साल की उपलब्धियां

राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने आने के लिए जल्द ही स्वागत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया (Online appointment system in Governor house) जाएगा. वहीं, जनजाति क्षेत्र के 49 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की भी प्लानिंग है. बतौर राज्यपाल 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर कलराज मिश्र ने इसका एलान किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार से अपने तालमेल को लेकर भी सवालों के जवाब दिए.

PM के रेवड़ी वाले बयान पर गहलोत का पलटवार, कहा- रोजगार और मुफ्त इलाज देना सरकार की जिम्मेदारी

जयपुर में शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की (Gehlot On PM Modi Revdi Remark) गई. इस दौरान सीएम गहलोत ने योजना की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया. साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में बेईमानी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Pitru Paksha 2022 : पितृ पक्ष में नहीं करने चाहिए इस तरह के कार्य, वरना पितर हो जाते हैं नाराज

पितृ पक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक तमाम तरह के कार्य न करने की सलाह (Pitru Paksha 2022 Tips) दी जाती है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सात्विक माहौल होगा. पितृ पक्ष में श्राद्धकर्म करने वाले व्यक्ति या परिवार को इस पर अमल करना आवश्यक माना जाता है. पितृ पक्ष 2022 के अवसर पर पाठकों को इन ध्यान देने वाली बातों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा पित्र पक्ष अच्छे तरह से व्यतीत हो और हमारे श्राद्धकर्म व पिंडदान इत्यादि का लाभ मिले.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत का राज...

जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में बुधवार देर शाम एक प्राॅपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो (property dealer found dead in Jaipur) गई थी. पुलिस के अनुसार मृतक ने दोपहर को एक बीयर बार में बीयर पी और देर शाम तक कार में ही रहा. जब उसे अस्पताल ले जाया, जहां उसकी इलाज के दैारान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है.

Big Action : अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई, 40 जगहों पर रेड, पकड़े गए लड़के-लड़कियां

राजधानी जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर अब तक की सबसे बड़ी रेड की गई है. चार घंटे में करीब 40 जगहों पर एक साथ पुलिस टीमों ने रेड (Raid on Hukka bars at 40 places in Jaipur) की और इस दौरान बड़ी संख्या में हुक्का, तंबाकू व नशे का अन्य सामान बरामद किया. हुक्का पीने-पिलाने वालों को भी जीपों में भरकर थाने ले जाया गया. पकड़े गए लड़के और लड़कियों में से अधिकतर की उम्र 20 से 25 साल है. वीकेंड आने से पहले पुलिस की इस रेड के बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है.

जमीन जोतने को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी-डंडे...देखें VIDEO

जमीन जोतने को लेकर शुक्रवार को सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव कूंकरा-मांकरा के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसाए. झगड़े में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो वायरल हो (Fight between two parties in Dholpur) रहा है. जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, उस पर दोनों पक्ष दावा जता रहे हैं. इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है. घायलों को सैंपऊ सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया है.

सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन का एक और मौका

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक और मौका है. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए छात्रों से 7 से 13 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे (College admission from 7 to 13 September) हैं.

Ajmer Road Accident: बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दम्पती समेत बच्चे की मौत

तबीजी बाईपास पर घटे हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को कुछ सेकंड में तबाह कर दिया (Ajmer Road Accident). बाइक सवार 5 लोग पंजाब रोजी रोटी की तलाश में जा रहे थे. आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार दम्पती और उनके बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ये बाइक आगे चल रही 2 अन्य बाइक्स से टकराई और एक एक कर चार वाहन हादसे का शिकार हो गए. जिनमें से दम्पती और बच्चे की मौत हो गई.

CM के गृहनगर में लंपी डिजीज का कहर, मौत जारी निस्तारण अधर में...आंकड़ों की बाजीगरी शुरू

CM अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं (Lumpy Disease Deaths in Jodhpur). अब इस बीमारी से मौतों के आंकड़े को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है वो कई सवालातों को जन्म दे रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज 13 हजार मवेशी लंपी का शिकार हुए हैं जबकि दिन पर दिन बढ़ते लाशों के ढेर दावों को झुठला रहे हैं.