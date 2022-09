PM के रेवड़ी वाले बयान पर गहलोत का पलटवार, कहा- रोजगार और मुफ्त इलाज देना सरकार की जिम्मेदारी

जयपुर में शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की (Gehlot On PM Modi Revdi Remark) गई. इस दौरान सीएम गहलोत ने योजना की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया. साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में बेईमानी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत का राज...

जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में बुधवार देर शाम एक प्राॅपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो (property dealer found dead in Jaipur) गई थी. पुलिस के अनुसार मृतक ने दोपहर को एक बीयर बार में बीयर पी और देर शाम तक कार में ही रहा. जब उसे अस्पताल ले जाया, जहां उसकी इलाज के दैारान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है.

Big Action : अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई, 40 जगहों पर रेड, पकड़े गए लड़के-लड़कियां

राजधानी जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर अब तक की सबसे बड़ी रेड की गई है. चार घंटे में करीब 40 जगहों पर एक साथ पुलिस टीमों ने रेड (Raid on Hukka bars at 40 places in Jaipur) की और इस दौरान बड़ी संख्या में हुक्का, तंबाकू व नशे का अन्य सामान बरामद किया. हुक्का पीने-पिलाने वालों को भी जीपों में भरकर थाने ले जाया गया. पकड़े गए लड़के और लड़कियों में से अधिकतर की उम्र 20 से 25 साल है. वीकेंड आने से पहले पुलिस की इस रेड के बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है.

सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन का एक और मौका

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक और मौका है. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए छात्रों से 7 से 13 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे (College admission from 7 to 13 September) हैं.

Ajmer Road Accident: बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दम्पती समेत बच्चे की मौत

तबीजी बाईपास पर घटे हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को कुछ सेकंड में तबाह कर दिया (Ajmer Road Accident). बाइक सवार 5 लोग पंजाब रोजी रोटी की तलाश में जा रहे थे. आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार दम्पती और उनके बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ये बाइक आगे चल रही 2 अन्य बाइक्स से टकराई और एक एक कर चार वाहन हादसे का शिकार हो गए. जिनमें से दम्पती और बच्चे की मौत हो गई.

NCRB Report on Rape: राजस्थान में हर तीसरी पीड़ित नाबालिग, 90 % मामलों में परिचित

देश और प्रदेश में दुष्कर्म के आंकड़ों को लेकर आई एनसीआरबी की रिपोर्ट (NCRB on Rajasthan) में नाबालिग बच्चियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुष्कर्म की घटनाओं में देश में हर दूसरी और राजस्थान में हर तीसरी रेप विक्टिम नाबालिग है. बेहद शर्मनाक और भयावह बात ये है कि 90 % मामलों में परिचित ही आरोपी होते हैं.

CM के गृहनगर में लंपी डिजीज का कहर, मौत जारी निस्तारण अधर में...आंकड़ों की बाजीगरी शुरू

CM अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं (Lumpy Disease Deaths in Jodhpur). अब इस बीमारी से मौतों के आंकड़े को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है वो कई सवालातों को जन्म दे रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज 13 हजार मवेशी लंपी का शिकार हुए हैं जबकि दिन पर दिन बढ़ते लाशों के ढेर दावों को झुठला रहे हैं.

Jhunjhunu Viral Video: युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

उदयपुरवाटी के एक गांव में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया (Jhunjhunu Tree Tied Man Beaten Up). इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है. इस पूरी वारदात में पुलिस की भूमिका पर पीड़ित ने सवाल उठाए हैं. इस वायरल वीडियो की ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है.

कोटा में आज निकलेगा अनंत चतुर्दशी का जुलूस, गणेश विसर्जन में 2 लाख लोग होंगे शामिल

कोटा में आज अनंत चतुर्दशी का जुलूस (Anant Chaturdashi procession in Kota) निकलेगा. दोपहर 12:00 बजे से शुरू होने वाला जुलूस मध्य रात्रि तक जारी रहेगा. साथ ही करीब 1000 गणेश पांडाल पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन (Ganesh Visarjan in Kota) होगा. शहर भर के करीब 70 अखाड़े और 100 झांकियां भी इस जुलूस में शामिल होगी. करीब डेढ़ से दो लाख लोग इस जुलूस में शामिल होंगे.

साल 1961 में क्वीन एलिजाबेथ के जयपुर दौरे पर हुआ था विवाद, नेहरू को भेजी गई थी रिपोर्ट

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया. एलिजाबेथ तीन बार भारत दौरे पर आईं, लेकिन पहले भारत दौरे के दौरान वे जयपुर भी आई थीं. महारानी का यह दौरा काफी विवादों में रहा था. यहां जानिए आखिर क्या हुआ था जयपुर (controversy over Queen Elizabeth II Jaipur visit) में...