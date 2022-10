कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा का निधन, SMS अस्पताल में ली अंतिम सांस

सरदार शहर से कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा का रविवार सुबह निधन हो (MLA Bhanwar Lal Sharma passes Away) गया है. उन्हें सोमवार दोपहर बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज जारी था. शनिवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भंवर लाल शर्मा से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.

राजे का बीकानेर दौरा, ये है पूरा कार्यक्रम

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे रविवार को दो दिनों के बीकानेर दौरे पर रहेंगी Vasundhara Raje visit on Bikaner). राजे अपने दो दिन दौरे के दौरान देवदर्शन यात्रा के तहत देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगी और इसके वह मुकाम में गुरु जंभेश्वर की समाधि पर धोख लगाएगी.

गुरु जंभेश्वर ने 571 साल पहले दिया था जीव दया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, मुकाम है अटूट आस्था का दर

आज पूरा विश्व जैव विविधता को हो रहे नुकसान पर चिंतित है. लेकिन कई शताब्दी पहले ही बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जंभेश्वर (The founder of Bishnoi sect Guru Jambheshwar) ने वृक्ष रक्षा, जीव दया की भावना प्राणी मात्र में होने का संदेश दिया. विश्नोई पंथ के लोगों ने समय-समय पर अपने जीवन का बलिदान देकर विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है. आइए जानते हैं कैसे हुई बिश्नोई पंथ की स्थापना और गुरु जम्भेश्वर के जीवन आदर्श के बारे में...

बेमौसम बारिश ने फेरा किसानों की उम्मीद पर पानी, हाड़ौती में 5 लाख हेक्टेयर की फसल में नुकसान

बेमौसम हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. इस बारिश के कारण करीब 5 लाख हेक्टेयर (kharif crops in Hadoti Division) एरिया के फसलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी सोयाबीन, उड़द, मूंग, व धान की फसल बर्बाद हुई है.

इन्वेस्ट समिट से बढ़ा वैभव गहलोत का कद, उद्योगपतियों के क्रिकेट में निवेश से राजस्थान की देश-विदेश में बनेगी अलग पहचान

राजस्थान में क्रिकेट को लेकर इन्वेस्ट करने में उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा है. इस बार इन्वेस्ट समिट (invest Rajasthan summit) में क्रिकेट जगत को काफी कुछ मिला है. वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उद्योगपतियों ने राजस्थान में क्रिकेट को लेकर इतने बड़े निवेश की घोषणा की है. इससे वैभव गहलोत भी काफी खुश नजर आ रहे हैं

Invest Rajasthan Summit: प्रदेश में MSME का भविष्य उज्ज्वल, हर परिस्थिति में निवेशकों के साथ सरकार-सीएम

इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 में एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल (CM Gehlot on future of MSME in Rajasthan) है. गहलोत ने कहा कि हर परिस्थिति में निवेशकों के साथ राज्य सरकार है. हैप्पीनेस इंडेक्स में राज्य की रैंक और प्रतिव्यक्ति आय बढ़ना, सुख समृद्धि का प्रतीक है.

मोबाइल पर लोगों से करते 'गंदी बात', अश्लील वीडियो बना ठगते रुपए, तीन गिरफ्तार

भरतपुर की कामां और जुरहरा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (thugs arrested in Bharatpur) है. इनके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन्स में ठगी करने के साक्ष्य भी मिले हैं. कामां में पकड़े गए आरोपियों ने कार खरीदी थी. इसकी किस्त भरने के लिए वे लोगों को सेक्स चैट में फंसाते और रुपए ठगते थे.

झुंझुनू के जवान सुमेर सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 8 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

युद्धाभ्यास के दौरान नाल फटने से शहीद हुए झुंझुनू के सुमेर सिंह का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ (Last rites of Sumer Singh in Jhunjhunu) अंतिम संस्कार किया गया. शहीद के 8 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी.

तीन साल बाद शाही सफर पर निकली पैलेस ऑन व्हील्स, सीएम गहलोत ने दिखाई हरी झंडी

पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का शाही सफर एक बार फिर शुरू हो (Palace on Wheels run after corona period) गया. मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को हरी झंडी दिखाकर फेम टूर को रवाना किया. इसके बाद 12 अक्टूबर से आधिकारिक टूर शुरू किया जाएगा.

अब कोविड नेगेटिव होने के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजनों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता

अब प्रदेश में कोविड नेगेटिव होने के चलते दम तोड़ चुके मरीजों के परिजनों को भी राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. चिकित्सा​ विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे मरीजों के परिजनों को 50 हजार रुपए सहायता के रूप में दिए (Assistance for those who died Covid 19 Negative) जाएंगे.