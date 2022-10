कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा का निधन, SMS अस्पताल में ली अंतिम सांस

सरदार शहर से कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा का रविवार सुबह निधन हो (MLA Bhanwar Lal Sharma passes Away) गया है. उन्हें सोमवार दोपहर बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज जारी था. शनिवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भंवर लाल शर्मा से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.

राजे का बीकानेर दौरा, ये है पूरा कार्यक्रम

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे रविवार को दो दिनों के बीकानेर दौरे पर रहेंगी Vasundhara Raje visit on Bikaner). राजे अपने दो दिन दौरे के दौरान देवदर्शन यात्रा के तहत देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगी और इसके वह मुकाम में गुरु जंभेश्वर की समाधि पर धोख लगाएगी.

गुरु जंभेश्वर ने 571 साल पहले दिया था जीव दया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, मुकाम है अटूट आस्था का दर

आज पूरा विश्व जैव विविधता को हो रहे नुकसान पर चिंतित है. लेकिन कई शताब्दी पहले ही बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जंभेश्वर (The founder of Bishnoi sect Guru Jambheshwar) ने वृक्ष रक्षा, जीव दया की भावना प्राणी मात्र में होने का संदेश दिया. विश्नोई पंथ के लोगों ने समय-समय पर अपने जीवन का बलिदान देकर विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है. आइए जानते हैं कैसे हुई बिश्नोई पंथ की स्थापना और गुरु जम्भेश्वर के जीवन आदर्श के बारे में...

जानिए आज राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग

जानेंगे आज की लकी राशियां 09 अक्टूबर 2022 राशिफल में. जानिए आज के राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.

बेमौसम बारिश ने फेरा किसानों की उम्मीद पर पानी, हाड़ौती में 5 लाख हेक्टेयर की फसल में नुकसान

बेमौसम हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. इस बारिश के कारण करीब 5 लाख हेक्टेयर (kharif crops in Hadoti Division) एरिया के फसलों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी सोयाबीन, उड़द, मूंग, व धान की फसल बर्बाद हुई है.

Panchang 09 October : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 09 अक्टूबर 2022 रविवार, शुभ मास आश्विन शुक्ल पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त और अशुभ समय.

इन्वेस्ट समिट से बढ़ा वैभव गहलोत का कद, उद्योगपतियों के क्रिकेट में निवेश से राजस्थान की देश-विदेश में बनेगी अलग पहचान

राजस्थान में क्रिकेट को लेकर इन्वेस्ट करने में उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा है. इस बार इन्वेस्ट समिट (invest Rajasthan summit) में क्रिकेट जगत को काफी कुछ मिला है. वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उद्योगपतियों ने राजस्थान में क्रिकेट को लेकर इतने बड़े निवेश की घोषणा की है. इससे वैभव गहलोत भी काफी खुश नजर आ रहे हैं

Sharad Purnima 2022 : शरद पूर्णिमा आज, इस दिन पूजा करने से होता है विशेष लाभ...

पूरे देश में आश्विन शुक्ल माह की पूर्णिमा पर हर साल शरद पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता (Sharad Purnima 2022) है. हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में शरद पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व है. इस दिन पूजा करने से कई विशेष लाभ होते हैं.

Invest Rajasthan Summit: प्रदेश में MSME का भविष्य उज्ज्वल, हर परिस्थिति में निवेशकों के साथ सरकार-सीएम

इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 में एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल (CM Gehlot on future of MSME in Rajasthan) है. गहलोत ने कहा कि हर परिस्थिति में निवेशकों के साथ राज्य सरकार है. हैप्पीनेस इंडेक्स में राज्य की रैंक और प्रतिव्यक्ति आय बढ़ना, सुख समृद्धि का प्रतीक है.

हनीट्रैप में फंसा दंप​ती ने हड़पे थे 9 लाख से ज्यादा रुपए, दिल्ली से गिरफ्तार

जयपुर में एक युवक को हनीट्रैप में फंसा 9 लाख रुपए से ज्यादा की राशि हड़पने वाले दंपती को पुलिस ने दिल्ली से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया (Couple arrested from Delhi in honey trap case) है. दोनों पति-पत्नी करीब 8 महीने से इस मामले में फरार चल रहे थे.