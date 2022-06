Rajysabha Election 2022: भाजपा-कांग्रेस के लिए आज की रात होगी अहम, कल होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

राजस्थान में राज्यसभा (Rajasthan Rajysabha Election 2022) की 4 सीटों पर खड़े हुए 5 प्रत्याशियों के लिए आज यानी गुरुवार की रात अहम होगी क्योंकि शुक्रवार को इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है. शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

Rajyasabha Election 2022: बसपा से आए विधायकों के मतपत्र अलग रखने और परिणाम पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दायर प्रार्थना पत्र में दखल से इनकार कर दिया है. हेमंत नाहटा की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा स्पीकर को दल बदल के मामले में 3 महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी स्पीकर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

RS Poll Countdown Begins: कांग्रेस की उदयपुर बाड़ेबंदी से आज जयपुर शिफ्ट होंगे विधायक, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करेंगे कूच

हफ्ते भर बाद आज कांग्रेसी और निर्दलीय विधायक उदयपुर बाड़ेबंदी से बाहर (Congress mission Rajyasabha) निकलेंगे. किस तरह से और कैसे माननीय रवाना होंगे इसकी फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है. दोपहर लंच बाद कैसे और किस रास्ते नेतागण निकलेंगे! आइए जानते हैं.

Kota High Level Bridges: बजट घोषणा में दिखाया 330 करोड़ के दो हाई लेवल ब्रिज का सपना, हकीकत कुछ और...

प्रदेश सरकार ने पिछले 2 बजट में चंबल नदी पर 2 हाई लेवल ब्रिज (Kota High Level Bridges) की घोषणा की थी, लेकिन इनका निर्माण अगले कुछ साल में होना नामुमकिन ही नजर आता है. वजह व्यावहारिक है. आखिर क्या है कारण! जानते हैं इस रिपोर्ट में...

Coaching Girl Murder In Kota: पकड़ा गया संदिग्ध किशन, गुजरात एसओजी की मदद से कोटा पुलिस के चढ़ा हत्थे

कोटा से लापता हुई कोचिंग छात्रा की हत्या (Chattisgarh Girl Murdered In Kota) के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर से दबोचा है. उसे एसओजी की मदद से हिरासत में ले कोटा लाया जा रहा है. आरोपी का नाम किशन ठाकोर है. अब तक की जानकारी में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ से कोटा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने आई नाबालिग का लड़के से संपर्क सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था. ऑनलाइन दोस्त से ऑफलाइन मिलने की ख्वाहिश के साथ लड़का कोटा आया था.

RAS Aqeel Khan Resign: जयपुर से 400 किलोमीटर दूर तबादले से नाखुश अकील अहमद खान ने भेजा त्याग पत्र

तबादले से नाखुश आरएएस अधिकारी अकील अहमद खान ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को अपना त्याग पत्र भेज दिया है. पत्र में उन्होंने पारिवारिक कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने पर असमर्थता जाहिर की है. हालांकि, माना जा रहा है कि अकील अहमद राजस्थान में जमीन तलाश रही AIMIM पार्टी के विस्तार का काम देखेंगे. अकील खान ने तीन महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी आवेदन किया था.

Contract Killing Of Dogs: जयपुर में आवारा कुत्तों की सुपारी किलिंग, घर में बंधी बकरी को काटने पर मालिक ने लिया बदला!

राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के बेनाड़ गांव में कुत्तों को पैसे देकर मरवाया गया. आरोप है कि आवारा कुत्तों ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने वाले शख्स की घर में बंधी बकरी को (Goat Killed by Stray Dogs In Jaipur) काटा था. इससे वो शख्स गुस्से में आ गया और उसने कथित तौर पर तीन बेजुबानों को मारने की सुपारी दे (Bawaria Gang In Dog Supari Killing) दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

Road Accident In Udaipur: ट्रेलर ने मारी रोडवेज बस को टक्कर, 1 की मौत आधा दर्जन घायल

जिले के पिंडवाड़ा हाइवे पर आज सुबह ट्रेलर ने सवारी बस को टक्कर मार (In Udaipur Trailer Hits Mini Roadways Bus) दी. बस गोगुंदा से पिंडवाड़ा जा रही थी जब रोडवेज बस को ट्रेलर ने पीछे से हिट कर दिया. इस हादसे में एक महिला सवार ने मौके पर ही दम दिया तो आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं.

Jaipur Mandi Rate: मांग बढ़ने से चना और मजबूत, खाद्य तेलों में तेजी से सरसों में उछाल

दाल मिलों में मांग लगातार बढ़ने से जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में चने में तेजी का रुख रहा. इसके चलते चना 50 रुपए क्विंटल और मजबूत हो गया. इस सप्ताह चना 200 रुपए क्विंटल महंगा हो चुका है. लेकिन दाल-दलहन के भाव स्थिर रहे.

Police Car overturned in Chhitorgarh: तस्करों का पीछा करने के दौरान पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त

जिले के डूंगला इलाके में बुधवार रात तस्करों का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त (Police Car overturned in Chhitorgarh) हो गई. इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया. एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार यह घटना डूंगला कस्बे के समीप हुई.