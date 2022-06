RS Poll Countdown Begins: कांग्रेस की उदयपुर बाड़ेबंदी से आज जयपुर शिफ्ट होंगे विधायक, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करेंगे कूच

राज्यसभा सीटों (Rajyasabha Election 2022) पर होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. चुनाव के रिजल्ट जो भी हों लेकिन इस बीच जिस तरह की सियासी हलचल दिखी वो लम्बे समय तक याद रखा जाएगा. हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच (Horse Trading Fear In RS Poll ) बाड़ेबंदी का गवाह प्रदेश बना. झीलों का ये शहर पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए एक बार फिर सुर्खियों में रहा. कांग्रेस अपने विधायकों के साथ यहां जमी रही. हफ्ते भर बिताने के बाद कांग्रेस और निर्दलीय विधायक आज जयपुर शिफ्ट होंगे. यहां से रवानगी और वहां पर दाखिल होने तक का पूरा प्लान बना हुआ है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी तैयारियां दुरुस्त कर ली है.

Rajyasabha Election 2022: बसपा से आए विधायकों के मतपत्र अलग रखने और परिणाम पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दायर प्रार्थना पत्र में दखल से इनकार कर दिया है. हेमंत नाहटा की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा स्पीकर को दल बदल के मामले में 3 महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी स्पीकर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

Kota High Level Bridges: बजट घोषणा में दिखाया 330 करोड़ के दो हाई लेवल ब्रिज का सपना, हकीकत कुछ और...

राज्य सरकार ने बीते 2 बजट में चंबल नदी पर 2 हाई लेवल ब्रिज (Kota High Level Bridges) की घोषणा की थी. महत्वाकांक्षी योजना है ये. इसके लिए 165-165 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है. देखने में सब परफेक्ट है. फिर भी ऐसे कुछ कारण हैं जिससे इनका निर्माण अगले कुछ साल में होना नामुमकिन सा ही है. कुछ व्यावहारिक अड़चनें हैं. सबसे बड़ी दिक्कत एनवायरमेंट क्लीयरेंस की है. प्रदेश में पहले भी ऐसा हुआ है जब एक पुल को बनने में तो 2 साल लगे लेकिन तकनीकी मजबूरियों के चलते पूरे 13 साल जाया हो गए.

Jaipur Police: पुलिस थाना से फिल्मी अंदाज में पुलिसकर्मी की पिस्टल लेकर भागा बदमाश, फिर...

राजधानी के सांगानेर थाने में बुधवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके चलते थाने में मौजूद तमाम पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए. दरअसल पुलिस की ओर से पकड़ा गया एक बदमाश फिल्मी अंदाज में पुलिस थाने से ही पुलिसकर्मी की पिस्टल लेकर भाग (miscreant ran away with policeman pistol) निकला. इस पूरे प्रकरण में सांगानेर पुलिस थाने की गंभीर लापरवाही सामने आई है. चोरी के आरोप में पकड़ा गया एक आरोपी गच्चा देकर बुधवार सुबह पुलिस की ही पिस्टल लेकर थाने से भाग निकला.

Banswara Jail Break: बांसवाड़ा जिला जेल से 3 कैदी फरार, एसपी ने पकड़ने के लिए 4 टीम गठित की

बांसवाड़ा जिला जेल तोड़ कर 3 कैदी फरार (Prisoners escaped from Banswara district Jail) हो गए हैं. फरारी की खबर से पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया. जानकारी के अनुसार कैदी कम्बल की रस्सी बना भाग गए.

RSMSSB Revised Exam Calendar 2022: कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर, जानें कब होंगी परीक्षाएं

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर (RSMSSB Revised Exam Calendar 2022) जारी किया गया है. बोर्ड की ओर से आगामी 8 महीनों में होने वाली 1 दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है. यहां जानिए कब कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.

Accident in Bikaner: बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में कार ट्रक की भिड़ंत, 3 ने मौके पर तोड़ा दम

बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के राजमार्ग पर गुरुवार तड़के हुए एक सड़क हादसे में (Accident On Bikaner State Highway) एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए. घायलों को तत्काल ही अस्पताल रेफर किया गया. आमने सामने की भिड़ंत बहुत जोरदार (car and truck head on collision kills 3) थी. इस टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए.

अजमेर रेल म्यूजियमः रेल के इतिहास और विकास की हर जानकारी एक छत के नीचे...पर्यटक भी हो रहे आकर्षित

अजमेर के नसीराबाद रोड पर रेल म्यूजियम वैसे तो पिछले साल मई में स्थापित कर दिया गया था. लेकिन समय के साथ अब यह म्यूजियम पर्यटक स्थल का रूप ले चुका (Ajmer Railway Museum becomes tourist spot) है. इसकी वजह है इस म्यूजियम में सहेज के रखे गए रेल से जुड़े उपकरण, रेलवे का इतिहास और ऐसी जानकारी जो शायद पहले आम लोगों को नहीं थी.

Rajya Sabha election: बीडी कल्ला का दावा, कांग्रेस जीतेगी तीन सीट, सीएम के नेतृत्व में एकजुट हैं सभी विधायक

राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बुधवार को बाड़ेबंदी से बाहर आए. इस दौरान ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. इसमें कल्ला ने दावा किया कि तीनों राज्यसभा सीटें कांग्रेस की झोली में (BD Kalla on Congress political fencing) आएंगी. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभी विधायक एकजुट हैं.

Road accidents in Rajasthan: राजस्थान में शादी-ब्याह और त्योहारों के समय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा

राजस्थान में हर साल सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा प्रयास किए जाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बड़ी चौंकने वाली बात है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, वे शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में ज्यादा हो रही (Road accident in Rajasthan during festivals and marriage) हैं. मतलब खुशी के मौके पर बरती जाने वाली लापरवाही लोगों की जान ले रही है.