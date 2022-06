Accident in Bikaner: बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में कार ट्रक की भिड़ंत, 3 ने मौके पर तोड़ा दम

आज सुबह बीकानेर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा (Accident On Bikaner State Highway) हो गया. एक कार और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए.

Road accidents in Rajasthan: राजस्थान में शादी-ब्याह और त्योहारों के समय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा

प्रदेश में शादी-ब्याह और त्योहारों के समय सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. खुशी के मौके पर लोग लापरवाही बरतते हैं और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता (Road accident in Rajasthan during festivals and marriage) है. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

राज्यसभा चुनाव में धांधली के आरोपों की एसआईटी से हो जांच...आरएलपी गुंडों की पार्टी -विनय मिश्रा

जयपुर आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में धांधली के आरोपी की जांच एसआईटी गठित कर करानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलपी गुंडों की पार्टी है. विनय मिश्रा ने ईटीवी भारत (vinay mishra exlusive interview with etv bharat) से कई मुद्दों पर खास बातचीत की. प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश...

अब जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में फिर धारा 144 लागू, अगले आदेश तक रहेगा जारी

मंगलवार रात को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था जिसके मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को तितरबितर किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बुधवार देर रात से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट (Jodhpur Police Commissionerate) क्षेत्र में धारा 144 लागू (Section 144 again implemented) कर दी गई है.

अजब-गजब: भीलवाड़ा के भैरूलाल को साल भर पहनने पड़ते हैं गर्म कपड़े...वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

भीलवाड़ा के भैरूलाल चौधरी को गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है. इस अद्भुत बीमारी के कारण उन्हें गर्मी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर रहना पड़ता है. कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उन्हें अब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है. तकरीबन 12 साल से वे इस समस्स्या से परेशान हैं. बुधवार को ईटीवी भारत से भी उन्होंने अपनी इस समस्या को साझा किया.

Horse Trading की आशंका को देखते हुए ACB की तमाम यूनिट अलर्ट, संदिग्ध लोगों पर रखा जा रहा टेक्निकल सर्विलांस

राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में परिवाद दर्ज करवा दिया है. इसके बाद एसीबी ने अपनी तमाम यूनिट्स को अर्लट कर दिया (All ACB units on alert in Rajasthan) है. साथ ही संदिग्ध लोगों पर टेक्निकल सर्विलांस बढ़ाया गया है. आवश्यकता पड़ने पर व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की जा सकती है. जानकारी में सामने आया है कि इसे देखते हुए विधायक व उनसे जुड़े लोग सामान्य और व्हाट्सएप कॉल की जगह अन्य कॉलिंग एप्स की मदद ले रहे हैं.

Rajya Sabha election : राज्यसभा चुनाव में वोट देने में गलती का रहा है इतिहास, ये विधायक कर चुके हैं गलती

राज्यसभा चुनाव में गलत वोट देने का इतिहास रहा है. सीएम अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में डॉक्टर जितेंद्र, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बृजेंद्र ओला वोट देने में गलती कर चुके (Mistakes by MLAs in voting during Rajya Sabha election) हैं. जिसके चलते उनका वोट निरस्त हुआ था. पिछली वसुंधरा सरकार में भी एक विधायक ने गलती से क्रॉस वोट कर दिया था. इसी को देखते हुए कांग्रेस विधायक कल जब जयपुर पहुंचेंगे, तो उन्हें वोटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

'स्वयंवर: मीका दी वोटी' के सेट का अनावरण...शान, जसपिंदर नरूला व भूमि त्रिवेदी ने बांधा समां

पंजाबी सिंगर मीका सिंह के टीवी शो स्वयंवर "मीका दी वोटी' (TV Show Swayamvar Mika Di Vohti) का 19 जून से शुभारंभ हो रहा है. इसे लेकर मंगलवार रात भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें मीका सिंह के अलावा गायक शान, जसपिंदर नरूला और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से समां बांध दिया.

अजमेर रेल म्यूजियमः रेल के इतिहास और विकास की हर जानकारी एक छत के नीचे...पर्यटक भी हो रहे आकर्षित

अजमेर के नसीराबाद रोड पर रेल म्यूजियम वैसे तो पिछले साल मई में स्थापित कर दिया गया था. लेकिन समय के साथ अब यह म्यूजियम पर्यटक स्थल का रूप ले चुका (Ajmer Railway Museum becomes tourist spot) है. इसकी वजह है इस म्यूजियम में सहेज के रखे गए रेल से जुड़े उपकरण, रेलवे का इतिहास और ऐसी जानकारी जो शायद पहले आम लोगों को नहीं थी.

Panchang 09 June : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 09 जून 2022 (Aaj ka Panchang 09 जून) गुरुवार दिन, शुभ मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).