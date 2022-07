पिता ने अपनी ही बेटी को बना डाला हवस का शिकार, पीड़िता ने मामा के साथ थाने पहुंच दर्ज कराया मामला

हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र में पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मशार करने वाला एक मामला सामने आया (Daughter filed rape case against father in Hanumangarh) है. रिपोर्ट के अनुसार, एक पिता ने अपनी ही बेटी का रेप किया है. पीड़िता के अनुसार, उसकी मां का निधन हो चुका है. उसके अन्य भाई-बहन दादी और मामा के पास रहते हैं, पीड़िता ही पिता के साथ रहती है.

Amit Shah In NZC Meet: राजस्थान के भाखड़ व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल करने पर नहीं बनी सहमति, सीएम ने ईआरसीपी का मुद्दा भी उठाया

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक शहर के रामबाग होटल में हुई. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता (Amit Shah In NZC Meet) में शनिवार को हुई बैठक में एजेंडे में शामिल विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान खास तौर से राजस्थान को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल किए जाने का मुद्दा उठा, लेकिन इसको लेकर सहमति नहीं बन सकी. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का मुद्दा भी बैठक में उठाया.

Spying for Pakistan: पाकिस्तानी हैंडलर्स को सामरिक सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने पूछताछ में उगले कई राज

राजस्थान इंटेलिजेंस की राज्य विशेष शाखा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के सम्पर्क में रहने और सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार (Accused of spying for Pakistan arrested) किया. पूछताछ के दौरान इन तीनों ने कई राज उगले हैं. आरोपियों से मिले मोबाइल फोन की एफएसएल से जांच करवाई गई है. इसके बाद इनसे और भी नई जानकारियां मिलने की संभावना है.

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद का वार्षिक अधिवेशन, अधिकारियों ने सेवा नियम में विसंगतियां दूर करने की रखी मांग

जयपुर में शनिवार को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद (Rajasthan Rural Development Service Council) का अधिवेशन आयोजित किया गया. इसमें अधिकारियों ने प्रमोशन से जुड़ी कई समस्यायों और सेवा नियम में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी गई.

Liquor Smuggling in Sirohi: एक करोड़ की अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

सिरोही जिले में रोहिड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 1 करोड़ की (Liquor Smuggling in Sirohi) अवैध शराब जब्त की है. इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. कंटेनर में शराब की कुल 1105 पेटी रखी थी, जिसे गुजरात ले जाया जा रहा था.

Firing for extortion in Alwar: दिनदहाड़े मिष्ठान की दुकान पर फायरिंग, 50 लाख की रंगदारी के लिए दी पर्ची, अंजाम भुगतने की दी धमकी

अलवर में फायरिंग कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. यहां की तिजारा पुलिया के पास स्थित एक मिष्ठान की दुकान पर दिनदहाड़े दो बदमाश बाइक पर आए और एक पर्ची पकड़ा (Firing at sweets shop in Alwar) दी. इसके बाद दो राउंड फायरिंग कर भाग गए. पर्ची में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है.

Gangrape in Jaipur : विवाहिता को उसके ही घर में बंधक बना बच्चों की गर्दन पर चाकू लगा गैंगरेप, 3 महीने बाद दर्ज हुआ मामला

जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक विवाहिता को उसी के घर में बंधक बना गैंगरैप करने का मामला सामने आया (Married woman gangraped in Jaipur) है. आरोपियों ने इस दौरान विवाहिता के बच्चों की गर्दन पर चाकू लगा दिया और जान से मारने की धमकी दी. आरोपियों की धमकी के चलते पीड़िता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. हालांकि आरोपियों की ओर से लगातार परेशान किए जाने के बाद पीड़िता ने परिवार को आपबीती बताई और शुक्रवार देर रात मामला दर्ज करवाया.

Udaipur Murder Case: दावत-ए-इस्लामी का फंडिंग पैटर्न जांचने में जुटी जांच एजेंसी, 25 राज्यों को भेजा गया अलर्ट

राजस्थान पुलिस की एसआईटी (Special Investigation Team) अब दावत-ए-इस्लामी के फंडिंग पैटर्न की जांच में जुट गई है. एसआईटी (SIT) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर 25 राज्यों को अलर्ट करने के लिए कहा है. जानिए पूरा मामला...

Gauhar Chishti Controversial speech: पुलिस और एनआईए को गौहर चिश्ती की तलाश...अजमेर दरगाह के निजाम गेट से दिया था भड़काऊ भाषण

अजमेर दरगाह के निजाम गेट से विवादित और भड़काऊ (police and NIA in search of Gauhar Chishti) बयान देने और नारे लगवाने वाले गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

No Bag Day 2022: राजस्थान में आज से शुरू हुआ नो बैग डे, हफ्ते का एक दिन बस्ते बगैर गुजारेंगे छात्र

राजस्थान में आज से नो बैग डे (No Bag Day In Rajasthan) की शुरुआत हुई है. बच्चों पर किताबों और भारी बस्तों का बोझ कम करने की नीति के तहत इसकी घोषणा की गई. सोच है कि इससे बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा. इस दिन का उपयोग अन्य Activities के लिए किया जाएगा. जोधपुर में ऐसे ही एक स्कूल में बिना बैग के पहुंचे बच्चे विभिन्न गतिविधियों का आनंद उठाते दिखे.