Udaipur Murder Case: दावत-ए-इस्लामी का फंडिंग पैटर्न जांचने में जुटी जांच एजेंसी, 25 राज्यों को भेजा गया अलर्ट

राजस्थान पुलिस की एसआईटी (Special Investigation Team) अब दावत-ए-इस्लामी के फंडिंग पैटर्न की जांच में जुट गई है. एसआईटी (SIT) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर 25 राज्यों को अलर्ट करने के लिए कहा है. जानिए पूरा मामला...

Amit Shah In NZC Meet: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक रामबाग होटल में शुरू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे अध्यक्षता

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक रामबाग होटल में में शुरू हो गई है. बैठक की अध्यक्षता अमित शाह कर रहे (Amit Shah In NZC Meet) हैं. इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 केन्द्रीय शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मौजूद हैं. अहम मीटिंग में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर चर्चा समेत करीब 7 प्रमुख एजेंडे शामिल हैं. बैठक में J&K के एलजी मनोज सिन्हा नहीं पहुंचे हैं.

Gauhar Chishti Controversial speech: पुलिस और एनआईए को गौहर चिश्ती की तलाश...अजमेर दरगाह के निजाम गेट से दिया था भड़काऊ भाषण

अजमेर दरगाह के निजाम गेट से विवादित और भड़काऊ (police and NIA in search of Gauhar Chishti) बयान देने और नारे लगवाने वाले गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

No Bag Day 2022: राजस्थान में आज से शुरू हुआ नो बैग डे, हफ्ते का एक दिन बस्ते बगैर गुजारेंगे छात्र

राजस्थान में आज से नो बैग डे (No Bag Day In Rajasthan) की शुरुआत हुई है. बच्चों पर किताबों और भारी बस्तों का बोझ कम करने की नीति के तहत इसकी घोषणा की गई. सोच है कि इससे बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा. इस दिन का उपयोग अन्य Activities के लिए किया जाएगा. जोधपुर में ऐसे ही एक स्कूल में बिना बैग के पहुंचे बच्चे विभिन्न गतिविधियों का आनंद उठाते दिखे.

पिता ने अपनी ही बेटी को बना डाला हवस का शिकार, पीड़िता ने मामा के साथ थाने पहुंच दर्ज कराया मामला

हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र में पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मशार करने वाला एक मामला सामने आया (Daughter filed rape case against father in Hanumangarh) है. रिपोर्ट के अनुसार, एक पिता ने अपनी ही बेटी का रेप किया है. पीड़िता के अनुसार, उसकी मां का निधन हो चुका है. उसके अन्य भाई-बहन दादी और मामा के पास रहते हैं, पीड़िता ही पिता के साथ रहती है.

Congress targets BJP: जहां भाजपा सरकार वहां जांच स्थानीय पुलिस से, जहां अन्य सरकारें वहां जांच एनआईए से क्यों? कांग्रेस ने पूछे तीखे सवाल

कांग्रेस ने भाजपा से तीखे सवाल पूछे हैं. कांग्रेस का आरोप है (Congress targets BJP) कि उदयपुर, जम्मू कश्मीर व कुछ अन्य घटनाओं में आरोपियों का संबंध भाजपा और इनके नेताओं से रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि जहां भाजपा सरकार में होती है, वहां ऐसी घटनाओं की जांच राज्य पुलिस करती है और जहां उनकी सरकार नहीं होती, वहां जांच एनआईए से करवाई जाती है.

RPVT 2022: 11 सितंबर को होगी परीक्षा, यहां जानें परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी

बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बीवीएससी एंड एएच) कोर्स के (RPVT entrance examination 2022 ) लिए राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट (RPVT 2022) 11 सितम्बर को होगी. इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.

Suicide Case in Jaipur: वो मॉल में आया, चप्पल उतारी और अचानक लगा दी मौत की छलांग

जयपुर के ट्राइटन मॉल में शनिवार को एक युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड (Suicide case in triton mall) कर लिया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक की पहचान बीकॉम सेकंड ईयर के छात्र रोहित जैन के तौर पर हुई है.

Sand Boa in Tonk: ऐसा सांप जो है दुर्लभ, 2 मुंह 4 आंख वाला सैंड बोआ देख लोग हुए हैरान

टोंक के देवली में 2 मुंहा सांप मिला है (two headed Snake In Tonk). जो सैंड बोआ प्रजाति का है. ये सीआईएसएफ कैंपस स्थित मंदिर में मिला है. इसे रेस्क्यू कर दो दिन की निगरानी में रखा गया है.

MBBS Student Suicide: SMS मेडिकल कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी...हिमाचल का रहने वाला था अमन

एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अमन ने खुदकुशी क्यों की ये साफ नहीं हो पाया है (MBBS Student Dies By Suicide In Jaipur). दोस्तों के मुताबिक वो देर रात तक उनके साथ ही था और किसी अनहोनी की आशंका उन्हें नहीं थी.