Udaipur Murder Case: दावत-ए-इस्लामी का फंडिंग पैटर्न जांचने में जुटी जांच एजेंसी, 25 राज्यों को भेजा गया अलर्ट

उदयपुर जघन्य हत्याकांड (Udaipur Murder Case) की जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की एसआईटी (Special Investigation Team of Rajasthan Police) अब दावत-ए-इस्लामी से जुड़े हुए लोगों को आईडेंटिफाई कर उनसे पूछताछ करने के साथ ही दावत-ए-इस्लामी के फंडिंग पैटर्न की जांच में जुट गई है. अब तक की जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े हुए पाकिस्तान के लोगों के 18 नंबर पर उनसे लगातार बातचीत किया करते थे.

Bharatpur Pilgrims On Kashmir Cloudburst: बरारी टॉप तक सुनाई दी थी बादल फटने की गर्जना, भरतपुर के 200 यात्री सुरक्षित

अमरनाथ यात्रा में तबाही का मंजर देख लोग सिहर गए हैं. इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग हताहत हुए हैं. पवित्र गुफा के दर्शन को भरतपुर से गए 200 यात्री सुरक्षित हैं (Bharatpur pilgrims on Amarnath Yatra). इनमें से कुछ ने मौसम के बदलते मिजाज और फिर बादल फटने की दिल दहला देने वाले भयावह दृश्य का आंखों देखा हाल साझा किया है.

Failed Robbery in Kota: कोटा में सीसीटीवी ने भगाए चोर! देखिए Video

कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के सामने स्थित एक केमिस्ट दुकान पर चोरी की वारदात को सीसीटीवी कैमरों ने नाकामयाब कर दिया (failed robbery in Kota). कैसे! इसका खुलासा भी सीसीटीवी कैमरे ने ही किया. जिसमें दिख रहा है कि वैन सवार तीन हथियारबंद नकाबपोश बदमाश मेडिकल शॉप आज सुबह 4:00 बजे लूट के इरादे से पहुंचे हैं. दिख रहा है कि कैसे ऑनलाइन सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम के जरिए कैमरे के सामने मोशन होने पर सायरन बजने लगा.

Jodhpur: अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल हत्याकांड के आरोपी को तीन घंटे बाहर ले गए पुलिसकर्मी, 5 सस्पेंड

मथुरादास माथुर अस्पताल के कोटेज वार्ड में भर्ती आरोपी जिसने भीलवाड़ा के दो कांस्टेबलों की हत्या की थी, उसका मूड फ्रैश करवाने के लिए उसकी निगरानी में तैनात पुलिसकर्मी उसे बाहर ले गए (Police took accused for a walk in Jodhpur) थे. नर्स जब रात के समय भर्ती आरोपी को इंजेक्शन लगाने के लिए गई तो उसके दरवाजे बंद मिले. उसने दरवाजा बार-बार खटखटाया लेकिन नर्स को कोई जवाब नहीं मिला. कोई जवाब नहीं मिलने पर नर्स ने मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन और एमडीएम अस्पताल की पुलिस चौकी को दी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आला आधिकारियों को सूचना दी.

Dowry Death In Bari: महीने भर बाद महिला की कब्र से निकाली लाश, पोस्टमॉर्टम में हत्या की हुई पुष्टि...पति को जेल

धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थानाक्षेत्र में 7 मार्च को महिला की संदिग्ध मौत का राज खुल गया (Dowry Death In Bari) है. मृतक के पिता की रिपोर्ट पर कब्र से लाश को निकाल कर फोरेंसिक जांच कराई गई तो हत्या का पता चला. अब हत्यारा पति सलाखों के पीछे है.

Congress Mission 2023: कांग्रेस के दोबारा सत्ता में लौटने के दावों के बीच 52 सीटों ने बढ़ाई राजनीतिक चुनौती...संगठन जुटा तोड़ निकालने में

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए दोबारा सत्ता में लौटना का दावा कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इन दावों के बीच में 52 सीटों की राजनीतिक चुनौती भी खड़ी है. माना जा रहा है कि इन सीटों पर अभी से राजनीतिक चुनौतियों से पार नहीं पाया गया तो चुनावी राह काफी मुश्किल भरी हो सकती है.

ये बकरे हैं सबसे खास...किसी के कान पर लिखा है 'अल्लाह' तो किसी के पेट पर बना है 'चांद'

राजधानी जयपुर के ईदगाह के पास दो साल बाद लगी बकरा मंडी में कुछ बकरे (Goats with allah written on ear) लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. आकर्षण का केंद्र बने बकरों के कान और पेट पर 'अल्लाह' का नाम लिखा होने के साथ ही कुछ बकरों की पीठ पर चांद बना हुआ है. बकरों के मालिक लाखों रुपये की बोली लगने के बावजूद भी इन बकरों को बेचने को तैयार नही हैं.

भगवान जगन्नाथ दूल्हा बनकर 'जानकी जी' को ब्याहने इंद्र विमान रथ पर निकले...श्रद्धालुओं ने जगह-जगह उतारी आरती

अलवर में भगवान 'जगन्नाथ जी' शुक्रवार को दूल्हे के रूप में (Alwar Jagannath Rath Yatra) तैयार होकर 'जानकी जी' से विवाह करने के लिए इंद्र विमान रथ में सवार होकर निकले. दो साल बाद निकाली जा रही रथयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. जगह-जगह भगवान जगन्नाथ का स्वागत करते हुए आरती उतारी गई.

No Bag Day: आज से हर शनिवार को सरकारी स्कूलों में "नो बैग डे"

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 9 जुलाई से 'नो बैग डे' लागू हो रहा है. जिसके तहत कक्षा पहली से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं को बिना बैग के हर शनिवार को स्कूल आना है. शिक्षा विभाग ने यह नियम हर शनिवार को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके अलावा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को समूहों में बांटा जाएगा और हर शनिवार को अलग-अलग थीम पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

Devnani Complaint To Governor: पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, 10 विश्वविद्यालयों के VC पर कार्रवाई का किया आग्रह

कुलपतियों की कार्यशैली को लेकर पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी हमेशा मुखर रहे हैं. अब विधायक देवनानी 10 कुलपतियों की कार्यशैली से खफा हैं. उन्हें लगता है कि प्रदेश के 10 VCs ने राजभवन के आदेशों का उल्लंघन किया है इसलिए उन पर ठोस कार्रवाई राज्यपाल को करनी चाहिए (10 VC Complaint by devnani to Governor).