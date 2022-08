किरोड़ी की हुंकारः हजार गहलोत भी पैदा हो जाएं तो भी ERCP पूरी नहीं कर सकते

ईआरसीपी (Eastern Rajasthan Canal Project) को लेकर भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से हुंकार (Eastern Rajasthan Canal Project) भरी. उन्होंने इस योजना के प्रस्ताव को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा. साथ ही जयपुर कूच का एलान कर दिया.

मस्ती में सीएम गहलोतः आदिवासियों साथ गैर नृत्य पर झूमे, ढोल बजाया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर मेवाड़ (CM Gehlot Mewar Tour) पहुंचे. इस दौरान सीएम गहलोत विश्व आदिवासी दिवस (world tribal day) के अवसर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्थित हेलीपैड पर पहुंचे. हेलीपैड पर आदिवासी समाज के कलाकारों ने परंपरागत जनजाति कलाकारों ने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ आकर्षक वेशभूषा में स्वागत किया. जनजाति संस्कृति और वेशभूषा की झलक देखकर मुख्यमंत्री भी अभिभूत हुए. कुछ देर बाद उन्होंने कलाकारों के बीच पहुंचकर आदिवासियों की होली के प्रमुख गैर नृत्य का आनंद (CM Gehlot enjoys gair dance) लिया.

पैसा नहीं पावर भी चाहिए, यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष बोले- सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया

राजस्थान में राजनीतिक पदों (Political Appointment in Rajasthan) के रूप में केवल वेतन पाने वाले शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज हो गए हैं. राजस्थान यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने कहा कि सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया. हमें पद के हिसाब से ताकत मिलनी (Sushil Pareek demands from gehlot government) चाहिए.

मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाते समय ऐसे आई मौत, देखिए Video...

राजधानी के जगतपुरा इलाके में सोमवार को अक्षय पात्र मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाने के दौरान पत्थर का भारी बोर्ड गिरने के चलते हुई युवक की मौत (Young man died due to falling of heavy stone) का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बांदीकुई निवासी देवव्रत शुक्ला मंदिर के बाहर गोलाई में लगे बोर्ड के नीचे खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है तभी अचानक बोर्ड नीचे आ गिरता है, जिसके नीचे देवव्रत दब जाता है.

राजस्थान में बना था आजाद भारत का पहला तिरंगा, दौसा के लिए गर्व की बात

राजस्थान के दौसा जिले में आजाद भारत के पहले तिरंगे का कपड़ा (First tiranga cloth of Independent India) बनकर तैयार हुआ था. आलूदा के चौथमल बुनकर ने इस कपड़े को तैयार किया था. 1947 में दौसा से बने इस तिरंगे को लाल किले पर फहराया (First Tiranga of Independent India) गया था. देखिए ये रिपोर्ट...

शादी के 54 साल बाद घर में गूंजी किलकारी, 70 की उम्र में बनी मां

अलवर में सोमवार को एक पूर्व सैनिक के घर से सुखद खबर सामने आई. जहां शादी के 54 साल बाद दंपती के घर में किलकारी (Old Age Pregnancy Case) गूंजी है. बच्चे को जन्म देने वाली महिला की उम्र 70 साल और उसके पति की उम्र 75 साल है. जानिए पूरी कहानी...

G-6 के बाद अब शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज, सुशील पारीक ने पद के हिसाब से की ताकत की मांग

राजस्थान में राजनीतिक पदों (Political Appointment in Rajasthan) के रूप में केवल वेतन पाने वाले शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज हो गए हैं. राजस्थान यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने कहा कि सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया. हमें पद के हिसाब से ताकत मिलनी (Sushil Pareek demands from gehlot government) चाहिए.

जानिए सांसद दीया कुमारी ने क्यों कहा घटिया बात करते हैं सीएम गहलोत...

दुष्कर्म के मामलों को लेकर पिछले दिनों आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान (CM Gehlot statement regarding rape) पर भाजपा सांसद और प्रदेश महामंत्री दीया कुमारी ने जयपुर में बड़ा बयान (Diya Kumari targets CM Ashok Gehlot) दिया है. दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घटिया बात करते हैं और कांग्रेस की यह सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है. मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का बयान क्या सोच कर दिया यह वो जानें, लेकिन बलात्कारियों को किसी भी हालत में नहीं बक्शना चाहिए. मुख्यमंत्री हमेशा अपनी कमियां केंद्र सरकार पर थोपती हैं.

867 साल का हुआ जैसलमेरः चुनौतियों से जूझकर भी देश की आन में लगाया चार-चांद

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा कवच बनकर 867 साल से खड़ा जैसलमेर आज अपना स्थापना दिवस (867th Foundation Day of Jaisalmer) मना रहा है. धोरों के बीच सरहद की सुरक्षा से लेकर जीवन की चुनौती को झेलते हुए जैसलमेर आज भी हर किसी को अपनी तरफ खींचता है. इस जिले का सामाजिक जीवन भले ही कठिन रहा हो, लेकिन देश की आन में हमेशा चार-चांद लगाता रहा है.

विश्व आदिवासी दिवस : देशभर के आदिवासियों में विशेष पहचान रखता है दौसा का मीणा हाईकोर्ट...ये है वजह

दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में पहले गांव में पंचायत लगा करती थी. इसी पंचायत के एक निर्णय के बाद हुए बवाल के बाद मीणा हाईकोर्ट (Meena High Court of Dausa) बनी जो देश भर के आदिवासियों में विशेष पहचान रखती है. पेश है मीणा हाईकोर्ट की विस्तृत कहानी...