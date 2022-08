राजस्थान में बना था आजाद भारत का पहला तिरंगा, दौसा के लिए गर्व की बात

राजस्थान के दौसा जिले में आजाद भारत के पहले तिरंगे का कपड़ा (First tiranga cloth of Independent India) बनकर तैयार हुआ था. आलूदा के चौथमल बुनकर ने इस कपड़े को तैयार किया था. 1947 में दौसा से बने इस तिरंगे को लाल किले पर फहराया (First Tiranga of Independent India) गया था. देखिए ये रिपोर्ट...

शादी के 54 साल बाद घर में गूंजी किलकारी, 70 की उम्र में बनी मां

अलवर में सोमवार को एक पूर्व सैनिक के घर से सुखद खबर सामने आई. जहां शादी के 54 साल बाद दंपती के घर में किलकारी (Old Age Pregnancy Case) गूंजी है. बच्चे को जन्म देने वाली महिला की उम्र 70 साल और उसके पति की उम्र 75 साल है. जानिए पूरी कहानी...

G-6 के बाद अब शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज, सुशील पारीक ने पद के हिसाब से की ताकत की मांग

राजस्थान में राजनीतिक पदों (Political Appointment in Rajasthan) के रूप में केवल वेतन पाने वाले शक्तिविहीन उपाध्यक्ष भी नाराज हो गए हैं. राजस्थान यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारीक ने कहा कि सैलरी के लिए राजनीति में नहीं आया. हमें पद के हिसाब से ताकत मिलनी (Sushil Pareek demands from gehlot government) चाहिए.

जानिए सांसद दीया कुमारी ने क्यों कहा घटिया बात करते हैं सीएम गहलोत...

दुष्कर्म के मामलों को लेकर पिछले दिनों आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान (CM Gehlot statement regarding rape) पर भाजपा सांसद और प्रदेश महामंत्री दीया कुमारी ने जयपुर में बड़ा बयान (Diya Kumari targets CM Ashok Gehlot) दिया है. दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घटिया बात करते हैं और कांग्रेस की यह सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है. मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का बयान क्या सोच कर दिया यह वो जानें, लेकिन बलात्कारियों को किसी भी हालत में नहीं बक्शना चाहिए. मुख्यमंत्री हमेशा अपनी कमियां केंद्र सरकार पर थोपती हैं.

867 साल का हुआ जैसलमेरः चुनौतियों से जूझकर भी देश की आन में लगाया चार-चांद

भारत-पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा कवच बनकर 867 साल से खड़ा जैसलमेर आज अपना स्थापना दिवस (867th Foundation Day of Jaisalmer) मना रहा है. धोरों के बीच सरहद की सुरक्षा से लेकर जीवन की चुनौती को झेलते हुए जैसलमेर आज भी हर किसी को अपनी तरफ खींचता है. इस जिले का सामाजिक जीवन भले ही कठिन रहा हो, लेकिन देश की आन में हमेशा चार-चांद लगाता रहा है.

विश्व आदिवासी दिवस : देशभर के आदिवासियों में विशेष पहचान रखता है दौसा का मीणा हाईकोर्ट...ये है वजह

दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में पहले गांव में पंचायत लगा करती थी. इसी पंचायत के एक निर्णय के बाद हुए बवाल के बाद मीणा हाईकोर्ट (Meena High Court of Dausa) बनी जो देश भर के आदिवासियों में विशेष पहचान रखती है. पेश है मीणा हाईकोर्ट की विस्तृत कहानी...

World tribal Day 2022 : गहलोत ने बांसवाड़ा में किया पुल का शिलान्यास, अस्पताल की घोषणा की

सीएम अशोक गहलोत विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा जिले (World tribal Day 2022) के दौरे पर हैं. उन्होंने बागीदौरा पहुंचकर 42 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया. साथ ही एक अस्पताल की घोषणा भी की.

भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान में भगवान राम के नाम पर निकाली जाएंगी प्रभात फेरियां, 50 लाख तिरंगा लगाने का लक्ष्य...

'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत भाजपा राजस्थान के 50 लाख घरों पर तिरंगा लगाएगी. इस ​अभियान की शुरूआत मंगलवार से की (Har Ghar Tiranga campaign in Rajasthan) गई. अभियान के तहत प्रभात फेरियां भी निकाली जाएगी. इनमें भगवान राम और वंदे मातरम का गायन किया जाएगा. भाजपा का यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा.

सीएम गहलोत का ट्वीट, लिखा- ERCP के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की सहमति की आवश्यकता नहीं

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता की. गहलोत ने कहा (CM Gehlot conversation with MP CM Shivraj Singh) कि 2005 में राजस्थान-मध्य प्रदेश अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही ERCP का क्रियान्वयन किया जा रहा है. ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है.

आईएएस टीना डाबी के नाम पर ठगी का प्रयास, आरोपी डूंगरपुर से डिटेन

जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के नाम से फेक वाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास किया गया. ठगों ने टीना डाबी की डीपी लगाकर UIT सचिव को अपने जाल में फंसा कर ठगी (Attempt of Fraud in the name of tina dabi) का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया. पुलिस ने इस मामले में डूंगरपुर से एक युवक को डिटेन किया है.