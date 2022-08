मोहर्रम 2022: अजमेर में हाइदौस खेलने की 800 बरस पुरानी अनूठी परंपरा, पेश होता है कर्बला का मंजर

जमेर में मोहर्रम के अवसर पर दरगाह क्षेत्र में अंदरकोट इलाके में 800 वर्षों से हाइदोस खेलने की अनूठी परंपरा (unique tradition of playing Hydos in Ajmer) है. सैकड़ों लोग हाथों में नंगी तलवारे लेकर चीखते चिल्लाते तलवारे लहराते हुए कर्बला की जंग का मंजर पेश करते हैं. खास बात यह है कि हाइदोस की प्राचीन पारंपरा के निर्वहन के लिए बाकायदा प्रशासन 100 तलवारें मालखाने से देता है. विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले देश के कोने-कोने से जायरीन के लिए हाइदोस विशेष आकर्षण रहता है.

Shri Radheshwar Mahadev Mandir: जयपुर का श्री राधेश्वर शिवालय, यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं विराजमान...11 शिवालय स्थापित

सावन के महीने में छोटी काशी जयपुर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान है. सावन के पवित्र महीने में जयपुर के शिव मंदिरों में महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है. यहां भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक है खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में स्थित श्री राधेश्वर शिवालय. श्री राधेश्वर महादेव मंदिर (Shri Radheshwar Mahadev Mandir) में दूर दराज से भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. राधेश्वर महादेव मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं. यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

Big Action : SP ने SI समेत चार पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

अवैध वसूली के मामले में बीकानेर ट्रैफिक पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबलों को निलंबित किया गया है. पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने आदेश जारी कर एसआई कासम अली, कांस्टेबल सुनील, गोपालदान और लाल सिंह को निलंबित कर दिया. हालांकि, निलंबन आदेश में कारण (Corruption in Bikaner) अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित होना बताया गया है.

विश्व आदिवासी दिवस: देशभर के आदिवासियों में विशेष पहचान रखता है दौसा का मीणा हाईकोर्ट...ये है वजह

दौसा जिले के नांगल राजावतान तहसील स्थित मीणा समाज की हथाई (चबूतरा) को मीणा हाईकोर्ट के (Meena High Court in Dausa) नाम से जाना जाता है. किसी भी समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए मीणा पंचायत यानी मीणा हाईकोर्ट की ओर से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं. समाज के पंच मिलकर मीणा हाईकोर्ट में निर्णय लेते हैं. इसमें समाज के लोगों को भी सुझाव लेने के लिए जोड़ा जाता है और फिर एकजुट होकर निर्णय लिया जाता है. क्योंकि दौसा जिले के पचवारा इलाके में एसटी वर्ग में मीणा जाति की संख्या अधिक है.

अब महारानी कॉलेज की छात्राएं चढ़ी पानी की टंकी पर, जबरदस्ती उतारने पर दी आत्महत्या की चेतावनी

राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद अब महारानी कॉलेज की छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ (girls of Maharani College on water tank) गई हैं. छात्राओं ने जबरदस्ती उतारने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है. उन्होंने कॉलेज में नि:शुल्क छात्रा शिक्षा, छात्राओं को सुरक्षा, ई-मित्र की नि:शुल्क व्यवस्था, बंद बैंक और एटीएम शुरू करने की मांग की है.

IT Raid in Rajasthan: जयपुर और कोटा में कार्रवाई, करीब 150 करोड़ की काली कमाई उजागर

राजधानी जयपुर और कोटा में आयकर विभाग ने बड़े कारोबारी समूह के करीब 37 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई (IT Raid in Rajasthan) को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई है. इसके साथ ही अघोषित आय पर टैक्स चुकाने की सहमति भी दी गई है. कारोबारी के करीब 24 बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली गई है.

दिवंगत अशोक शर्मा को सीपी जोशी ने दी श्रद्धांजलि, पिता से मिलकर जताई शोक संवेदना

सीपी जोशी सोमवार को दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि (CP joshi expressed condolence on ashok sharma death) देने उनके आवास पहुंचे और पिता व पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मिलकर शोक संवेदना जताई. इससे पूर्व सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीएम के रेप वाले बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

JEE MAIN 2022 के रिजल्ट में गड़बड़झाला, कई विद्यार्थियों को दो AIR हुई जारी...इतिहास में पहली बार ऐसी गड़बड़ी

जेईई मेन 2022 के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ही विद्यार्थी को 2 ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी. वहीं कुछ विद्यार्थियों की अलग-अलग कैटेगिरी में अलग-अलग रैंक (Students get two ranks in JEE Main) है. माना जा रहा है कि अगर एजेंसी अपनी इस गलती को सुधारते हुए फॉर्म्स को मर्ज करती है तो कई विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक में बदलाव हो सकता है.

Lumpy Disease: रोकथाम में जुटे राज्यपाल मिश्र, 20 लाख वैक्सीन की खरीद की केंद्र ने दी स्वीकृति

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को लंपी बीमारी की रोकथाम (prevention of lumpy disease) को लेकर अधिकारियों की बैठक (Kalraj Mishra on lumpy disease) ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 20 लाख वैक्सीन की खरीद की स्वीकृति दे दी है.

Politics on ERCP: 75 हजार लोग तिरंगा लेकर CMR करेंगे कूच, क्या मिल पाएगा किरोड़ी को भाजपा का समर्थन!

मंगलवार को सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा में जनसभा (Kirodi Lal Meena Jansabha in Dausa) के बाद 75 विधानसभा क्षेत्र के 75 हजार लोगों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर जयपुर कूच करेंगे. किरोड़ी मीणा के इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.