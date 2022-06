Rajasthan Board 5th 8th Result 2022 : आज जारी होगा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, इस लिंक से डायरेक्ट कर सकेंगे चेक

राजस्थान में कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के हाल ही में जारी किए गए थे. अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Board of Secondary Education Rajasthan) आज सुबह कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा का परिणाम (Rajasthan Board 5th 8th Result 2022) घोषित करेगा. ये जानकारी शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने ट्वीट कर दी है.

Congress Fears Horse Trading: एसीबी के बाद कांग्रेस ने सीईसी को लिखा खत, सुभाष चंद्रा के इतिहास और बयान का दिया हवाला...तुरंत एक्शन की डिमांड

राज्यसभा चुनावों (Rajyasabha Election 2022) को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर विधायकों पर दबाव बनाने और उनकी खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं. हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के साथ पहले भाजपा ने कांग्रेस की ओर से कालेधन के इस्तेमाल को लेकर ईडी से शिकायत की और तुरंत एक्शन की मांग रखी. इसके कुछ घंटों बाद कांग्रेस सीईसी तक खत के जरिए पहुंच (Rajasthan Congress Letter To CEC) गई. अपनी चिट्ठी में उसने सुभाष चंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए.

BJP Camping Day 3 : बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी में आज पहुचेंगे ये दिग्गज! इन सत्रों को करेंगे संबोधित...

राज्यसभा चुनाव (rajyasabha election 2022) के लिए चल रही भाजपा विधायकों के अभ्यास वर्ग के रूप में बाड़ेबंदी में आज केंद्र से जुड़े भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होटल देवी रतन में चल रहे प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बनेंगे. कार्यक्रम अनुसार पार्टी के ये तीन बड़े चेहरे विधायकों को संबोधित भी करेंगे.

Pilot Advice To Chandra: चंद्रा पर पायलट का पलटवार, दी सलाह- अब भी समय हो जाएं इस दौड़ से बाहर, चुनाव कोई टीवी नहीं...

राजस्थान से राज्यसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने 7 जून को पीसी के जरिए आगामी राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत के दावे किए. साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से अपनी अहमियत पहचानने वाली बात भी (Subhash Chandra to Sachin Pilot) कही. उनके इन बोलों का पायलट ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है. नेक सलाह से भरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 10 जून से पहले वो मैदान छोड़कर Humility यानी विनम्रता से चले जाएं ( Leave The Battle halfway).

Jaipur Crime News: बदमाश ने जीप बेचने का झांसा दे सीकर के युवक से हथियाई थार जीप, फिर नाबालिक किशोरियों को छेड़ा

राजधानी के चित्रकूट थाना इलाके में एक शातिर बदमाश ने कार बाजार में सीकर के एक युवक की जीप बेचने का झांसा दे पहले थार जीप हड़पी और फिर उसी जीप को लेकर इलाके में घूम नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा. जब किशोरियों ने बदमाश का विरोध किया तो उसने किशोरियों की गाड़ी को टक्कर मारी. इसी दौरान एक अन्य गाड़ी को टक्कर मारने के बाद शातिर बदमाश जीप लेकर फरार हो गया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चित्रकूट थाने में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

World Brain Tumor Day 2022: बच्चों और युवाओं में बढ़ने लगे ब्रेन ट्यूमर के मामले, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में 75 फीसदी सर्वाइवल रेट

हर साल दुनियाभर में 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस (World Brain Tumor Day 2022 ) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का है. ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें दिमाग की कोशिकाओं और ऊतकों (टीश्यू) की गांठ बन जाती है. इसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है. सही वक्त पर अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित होती है. इसलिए लोगों को इसके खतरों के प्रति आगाह करने के मकसद से ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है.

ACB Action in Jaipur: राजस्व पटवारी 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई (ACB Action in Jaipur) को अंजाम दिया. एसीबी ने जोबनेर तहसील के राजस्व पटवारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. परिवादी ने मंगलवार दोपहर को एसीबी मुख्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दी थी और मंगलवार को ही एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी रिश्वतखोर राजस्व पटवारी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

Dispute in Jodhpur : जोधपुर में दो युवकों के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने...जमकर चले लात-घूंसे...धारा 144 लागू

जोधपुर शहर के सूरसागर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दो युवकों के बीच हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो (Dispute between two sides in Jodhpur) गए. दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले. इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की सूचना है. एक युवक को अस्पताल भेजा गया है. सूचना पर पहुंची सूरसागर थाना पुलिस ने लोगों को तितर-बितर किया. क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है.

Rajya Sabha Elections 2022: भाजपा के खुद के मुकाबले में घनश्याम तिवारी को इस बार खामियाजा ना उठाना पड़े - खाचरियावास

प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सीटें जीतने का दावा कर रही हैं. इस बीच कांग्रेस की बाड़ेबंदी में विधायकों का कुनबा बढ़ता जा रहा है. राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा (Minister Pratap Singh Khachariyawas targeted BJP). खाचरियावास ने कहा कि भाजपा की ऐसी आदत पड़ गई है. जहां भी चुनाव होते है.वहां सत्ता के दम पर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करती है.

Rajya Sabha Elections 2022: अब भाजपा ने लिखा चुनाव आयोग और ईडी निदेशक को पत्र, सत्ता के दुरुपयोग और काले धन के उपयोग की जताई आशंका

राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जहां हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को जताते हुए एसीबी और फिर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं उसके काउंटर में भाजपा ने भी मंगलवार को निर्वाचन आयोग और प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई (BJP writes letter to Election Commission and ED director ) है. भाजपा ने इन चुनाव में कांग्रेस की ओर से सत्ता का दुरुपयोग और काले धन के उपयोग की आशंका जताई है. पत्र में भाजपा विधायकों पर पुराने मुकदमे को लेकर दबाव बनाने और सत्ता का दुरुपयोग कर बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के टेलीफोन टेप किए जाने का भी आरोप लगाया है.