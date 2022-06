Rajasthan Board 5th 8th Result 2022 : आज जारी होगा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, इस लिंक से डायरेक्ट कर सकेंगे चेक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Board of Secondary Education Rajasthan) आज सुबह कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा का परिणाम (Rajasthan Board 5th 8th Result 2022) घोषित करेगा. ये जानकारी शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने ट्वीट कर दी है.

Pilot Advice To Chandra: चंद्रा पर पायलट का पलटवार, दी सलाह- अब भी समय हो जाएं इस दौड़ से बाहर, चुनाव कोई टीवी नहीं...

राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान से पहले सियासी पारा चढ़ गया है. बाड़ेबंदी, हॉर्स ट्रेडिंग, एसीबी में शिकायत से लेकर अपने विरोधी की दुखती रग पर हाथ रखा जाने लगा है. मंगलवार 7 जून को भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने मोर्चा खोला. उन्होंने पायलट को एक तरह से ललकारा (Subhash Chandra to Sachin Pilot) था. उसका जवाब पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट से दिया है.

Rajya Sabha Elections 2022 : गहलोत सरकार ने साधा बीटीपी विधायकों को...मांगे मानी...दोनों विधायक पहुंचे बाड़ेबंदी में

राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जुगत लगा रही कांग्रेस ने आखिरकार बीटीपी को साध लिया है. बीटीवी विधायकों की मांगों को सरकार ने मान लिया है. जिसके बाद बीटीपी के दोनों विधायक कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पहुंच गए (BTP MLAs reached Congress barricading ) हैं.

Ajmer Rural BJP Aakrosh Rally अजमेर देहात भाजपा की आक्रोश रैली, कलक्टर पर बरसी दीया कुमारी

अजमेर देहात भाजपा (Ajmer Rural BJP Aakrosh Rally) ने मंगलवार को फूंस की कोठी पर आक्रोश रैली निकाली. रैली में प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं सांसद दीया कुमारी एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. दोनों सांसदों के ज्ञापन देने के दौरान कलक्टर के खड़े नहीं होने पर भाजपा पदाधिकारियों ने कलक्टर को फटकार लगाई.

Rajya Sabha Elections : पायलट कैंप के विधायक वेद सोलंक ने महेश जोशी से पूछा कौन कर रहा है हॉर्स ट्रेडिंग उसका नाम तो बताओ

राजस्थान की चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव 10 जून को होना है. जिसको लेकर कांग्रेस के सभी विधायक उदयपुर में बाड़ेबंदी में हैं. वहीं सचिन पायलट खेंमे के वेद सोलंकी बीमारी के चलते जयपुर में हैं. वेद सोलंकी ने कहा कि वह अब पूरी तरह फीट हैं, उन्हें कांग्रेस के आला नेताओं ने जयपुर रहने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा मैं बीते 7 दिन से घर पर हूं, मुझसे न किसी ने संपर्क किया और न ही किसी तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास हो (MLA Ved Solanki said that horse trading is not trying) रहा है.

Rajya Sabha Election आप के निशाने पर बेनीवाल और चंद्रा, ट्वीट के जरिए लगाए ये गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी के विधायक और राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि "सुना है कि राजस्थान में एक पार्टी के अध्यक्ष ने एक न्यूज़ चैनल के मालिक (Vinay Mishra on Subhash Chandra) को राज्यसभा चुनावों में अपने तीन विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ (Mishra accused Beniwal of taking 40 crores) लिए हैं.

भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी पर लाखों रुपये होंगे खर्च...5 सितारा होटल का यह है किराया

राज्यसभा चुनाव में जीत-हार की कशमकश के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है. भाजपा ने अपने विधायकों को जामडोली के जिस आलीशान होटल में ठहराया है, उसका लाखों रुपए का खर्च आएगा.

Rajya Sabha Election: कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बीच विधायक जोगिंदर अवाना की तबीयत खराब, अस्पताल वापस लौट कर BJP पर साधा निशाना

राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून होने वाले चुनाव के बीच कांग्रेस विधायकों की उदयपुर बाड़ेबंदी हो रखी है. बाड़ेबंदी में मौजूद विधायक जोगिंदर अवाना की मंगलवार को तबीयत अचानक बिगड़ (MLA Joginder Awana health deteriorated) गई. जिसके बाद चिकित्सकों की टीम आनन-फानन में अरावली रिसोर्ट पहुंची. जहां जोगिंदर अवाना का प्राथामिक उपचार के बाद एमबी उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

Minor murdered rapist in Alwar बार-बार शारीरिक शोषण से परेशान नाबालिगा ने की दुष्कर्मी की हत्या, किए कई खुलासे

शारीरिक शोषण से परेशान नाबालिगा ने गला रेतकर विक्रम सिंह उर्फ लाला की हत्या (Minor murdered youth in Alwar) की थी. पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गुत्थी 20 दिन सुलझ तो गई, लेकिन इस खुलासे के बाद यह घटना चर्चा की विषय बन गई है.

Petrol-Diesel Price on 08 June: आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दाम न बढ़े हैं न घटे हैं. आज भी दाम स्थिर (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. जयपुर में एक लीटर पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए की दर से मिल रहा है.