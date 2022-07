Politics on ERCP : कांग्रेस हुई हमलावर तो भाजपा ने निकाला ये तोड़, समाधान पर सब मौन...

राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की गहलोत सरकार आमने-सामने है. योजना की डीपीआर को लेकर दोनों सरकारों के अपने-अपने तर्क हैं. साथ ही राजनीतिक बयानबाजी (Politics Continues on ERCP) राजस्थान के सियासी पारे में गर्माहट लाती जा रही है. गहलोत सरकार ने जहां केंद्र के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है तो वहीं भाजपा भी इसका तोड़ निकालने के लिए मैदान में उतरती नजर आ रही है.

ख्वाजा के फैलाए सांप्रदायिक सद्भाव को नफरत भरे बयानों से चोट पहुंचाने की कोशिश...दरगाह के पदाधिकारी बोले- मिले कड़ी सजा

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती (Khwaja Moinuddin Hasan Chishti dargah) की दरगाह की पहचान सांप्रदायिक सद्भाव और अमन-चैन की रही है. सदियों पुरानी इस रवायत को चंद लोगों ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है. गरीब नवाज की शिक्षा के विपरीत भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयान दिया. इन बयानों के जरिए सामाजिक सद्भाव की परंपरा को तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अब दरगाह के जिम्मेदार पदाधिकारी भी खड़े हो गए हैं. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

Asharam Case: आसाराम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, तीसरी बार जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आसाराम को राहत नहीं (Asaram not get relief from High Court) मिली है. आसाराम की ओर से जमानत के लिए दायर की गई याचिका तीसरी बार खारिज कर दी गई है. उम्र का हवाला देते हुए आसाराम ने जमानत अर्जी पेश की थी.

RPSC: वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 461 पदों पर भर्ती, 15 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में (Senior Physical Education Teacher Recruitment Exam) वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के कुल 461 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इसके लिए अभ्यर्थी 15 जुलाई से 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

Udaipur Murder Case: आतंकियों के साथ कनेक्शन का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरेगी कांग्रेस, 9 व 10 जुलाई को करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

उदयपुर हत्याकांड में गिरफ्तार आतंकियों की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस विपक्ष को घेर रही है. अब कांग्रेस देश भर में आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वायरल तस्वीरों को लेकर भाजपा के साथ आतंकियों के कनेक्शन को लेकर बात रखेगी. 9 और 10 जुलाई को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस (congress press conference on 9 and 10 july) 13 जिलों में होगी.

काली डॉक्यूमेंट्री पोस्टर विवाद: भीलवाड़ा तक पहुंची आंच, हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश...भारत बंद कराने की चेतावनी

डाक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद (Kali documentary poster controversy) की आंच प्रदेश के भीलवाड़ा तक पहुंच गई है. पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते दिखाने का जिले के तमाम हिन्दू संगठनों ने विरोध जताते हुए निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही कार्रवाई न होने पर भारत बंद कराने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस के नाराज G-6 ने फिर दिखाए तेवर, दे सकते हैं पदों से इस्तीफा...यहां जानिए पूरा मामला

राजस्थान में कांग्रेस के नाराज विधायकों (G-6) ने एक बार फिर (Angry Congress MLA in Rajasthan) तेवर दिखाए हैं. राज्यसभा चुनावों से पहले किए गए वादे याद दिलाते हुए अपनी मांगों को पूरी करने के लिए गहलोत सरकार को अल्टीमेटम भिजवा दिया है. इतना ही नहीं, मांगें पूरी नहीं होने पर पदों से इस्तीफा भी दे सकते हैं.

Nupur Sharma Threat Case : यूट्यूब चैनल पर मिले हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती के विवादित Video, पूछताछ में हुए बड़े खुलासे...

नूपुर शर्मा के खिलाफ वीडियो जारी कर आपत्तिजनक टिप्पणी (Salman Chishti Threatens Nupur Sharma) करने वाले हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती का धमकी देने वाला वीडियो पुलिस को मिल गया है. इसके अलावा भी उसके कई विवादित वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिले हैं. दो दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं.

Amit Shah Jaipur Visit: कल जयपुर दौरे पर आ रहे अमित शाह, भाजपाइयों में बढ़ा उत्साह...इन मुद्दों पर चर्चा संभव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने सरकारी कार्यक्रम में शनिवार को जयपुर दौरे (amit shah will come to Jaipur on saturday) पर रहेंगे. कार्यक्रम के बाद वह पार्टी मुख्यालय भी जाएंगे, हालांकि वहां उनकी कोई प्रस्तावित बैठक नहीं है. शाह के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है.

Murder Threat in Jodhpur : मूसेवाला जैसा मर्डर करने की धमकी देकर मांगे 50 लाख रुपये...खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा

राजस्थान के जोधपुर से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक सरपंच प्रतिनिधि से मूसेवाला जैसा मर्डर (Threatened to Kill Like Sidhu Moosewala) करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. जानिए क्या है पूरा मामला...