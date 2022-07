काली डॉक्यूमेंट्री पोस्टर विवाद: भीलवाड़ा तक पहुंची आंच, हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश...भारत बंद कराने की चेतावनी

डाक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद (Kali documentary poster controversy) की आंच प्रदेश के भीलवाड़ा तक पहुंच गई है. पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते दिखाने का जिले के तमाम हिन्दू संगठनों ने विरोध जताते हुए निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही कार्रवाई न होने पर भारत बंद कराने की चेतावनी दी है.

कांग्रेस के नाराज G-6 ने फिर दिखाए तेवर, दे सकते हैं पदों से इस्तीफा...यहां जानिए पूरा मामला

राजस्थान में कांग्रेस के नाराज विधायकों (G-6) ने एक बार फिर (Angry Congress MLA in Rajasthan) तेवर दिखाए हैं. राज्यसभा चुनावों से पहले किए गए वादे याद दिलाते हुए अपनी मांगों को पूरी करने के लिए गहलोत सरकार को अल्टीमेटम भिजवा दिया है. इतना ही नहीं, मांगें पूरी नहीं होने पर पदों से इस्तीफा भी दे सकते हैं.

Nupur Sharma Threat Case : यूट्यूब चैनल पर मिले हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती के विवादित Video, पूछताछ में हुए बड़े खुलासे...

नूपुर शर्मा के खिलाफ वीडियो जारी कर आपत्तिजनक टिप्पणी (Salman Chishti Threatens Nupur Sharma) करने वाले हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती का धमकी देने वाला वीडियो पुलिस को मिल गया है. इसके अलावा भी उसके कई विवादित वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिले हैं. दो दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं.

Amit Shah Jaipur Visit: कल जयपुर दौरे पर आ रहे अमित शाह, भाजपाइयों में बढ़ा उत्साह...इन मुद्दों पर चर्चा संभव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने सरकारी कार्यक्रम में शनिवार को जयपुर दौरे (amit shah will come to Jaipur on saturday) पर रहेंगे. कार्यक्रम के बाद वह पार्टी मुख्यालय भी जाएंगे, हालांकि वहां उनकी कोई प्रस्तावित बैठक नहीं है. शाह के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तैयारी तेज कर दी है.

Murder Threat in Jodhpur : मूसेवाला जैसा मर्डर करने की धमकी देकर मांगे 50 लाख रुपये...खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा

राजस्थान के जोधपुर से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक सरपंच प्रतिनिधि से मूसेवाला जैसा मर्डर (Threatened to Kill Like Sidhu Moosewala) करने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. जानिए क्या है पूरा मामला...

Challenges of MGEMS: महात्मा गांधी स्कूल के लिए चुनौती बना English Medium!

वर्तमान में प्रदेश में 559 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हुए हैं (Challenges of MGEMS), तो वही नए सत्र से 211 और स्कूल इसमें शामिल हो जाएंगे. संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही समस्याओं में भी इजाफा उसी गति से होता दिख रहा है.

Kota ACB Action: बारां में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

कोटा एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बारां शहर की हाउसिंग बोर्ड पुलिस (SI arrested for taking bribe in Baran) चौकी के सब इंसपेक्टर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी ने ये रकम छेड़छाड़ में फंसे एक लड़के को छोड़ने की एवज में उसके परिजन से मांग की थी.

Rajasthan Weather Update : अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज इन जिलों में होगी बारिश

राजस्थान में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. आने वाले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं.

Maharaja Umaid Singh Jayanti: निभाई गई परम्परा,आधुनिक जोधपुर के निर्माता महाराजा के स्टेच्यू को सैन्य अफसर ने दी सलामी

जोधपुर के वर्तमान स्वरूप की आधारशीला रखने वाले जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह की 119वीं जयंती (Umaid Singh 119th Birth Anniversary) पर उन्हें मरुभूमि याद कर रही है. आज उनके स्टेच्यू पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, सेना के अफसरों ने सलामी दी. ये दस्तूर है जिसे बरसों से बड़े अदब से निभाया जा रहा है. जानते हैं क्यों?

एक साथ दो लड़कों से इश्क लड़ा रही थी युवती, थाने पहुंचे आशिक तो बोले- वो तेरी है...

जयपुर में में एक लड़की दो अलग-अलग युवकों के साथ इश्क लड़ा (Girl love with two boys in same time) रही थी. जब इसका खुलासा हुआ तो जमकर हंगामा हो गया और पुलिस को बीच में आना पड़ा. जानिए क्या है पूरा मामला...