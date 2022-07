Rajasthan Weather Update : अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज इन जिलों में होगी बारिश

प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है. बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हुई. पश्चिमी हिस्से में कई (Rain In Many Districts In Rajasthan) जगहों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, और बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू समेत अन्य जगहों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया (Orange alert in Rajasthan ) गया है.

Road Accident in Barmer: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े दो युवकों को रौंदा, मौत

बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे में शुक्रवार को संजीवनी कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे (Road Accident in Barmer) में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को सिवाना अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को बालोतरा रेफर कर दिया. बालोतरा में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

Gold and Silver Price Today: सोने में बढ़त, चांदी के दाम स्थिर...जानें आज का रेट!

बीते कुछ समय से सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल (Gold and Silver Price Today) रहा है. रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद बीते दिनों सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. वहीं, चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले चांदी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और शुक्रवार को चांदी के दाम (Silver Price in Rajasthan) स्थिर रहे.

एक साथ दो लड़कों से इश्क लड़ा रही थी युवती, थाने पहुंचे आशिक तो बोले- वो तेरी है...

राजधानी के एयरपोर्ट थाना इलाके में गुरुवार देर रात एक रोचक मामला (Girl love with two boys in same time) सामने आया जब एक ही लड़की के प्यार में पड़े दो आशिक आपस में भिड़ गए. दरअसल, एक ही युवती दो अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग समय पर लिव-इन में रह रही (girl engaged Live in with two youth in Jaipur) थी और दोनों युवकों को इस बात की भनक नहीं थी कि वह एक युवती के साथ लिव-इन में रह रहे हैं. गुरुवार देर रात जब यह राज खुला तो काफी हंगामा हो गया और पुलिस को समझाइश करने के लिए बीच में आना पड़ा.

Challenges of MGEMS: महात्मा गांधी स्कूल के लिए चुनौती बना English Medium!

राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अब सरकार के लिए गले की फांस बन रहे हैं (Challenges of MGEMS). ब्लॉक स्तर पर स्कूलों को शुरू करने के बाद आनन-फानन में सरकार चाहती है कि जल्द इन स्कूलों को स्टाफ भी मिल जाए. इस बीच एक परेशानी सरकार और स्कूलों के सामने खड़ी हो गई है. मामला है इन स्कूलों की जगह का. गौरतलब है कि नए सेटअप की जगह सरकार ने पहले से ही जारी हिंदी मीडियम वाली स्कूलों को ही अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करना शुरु कर दिया है, जिसका खामियाजा बड़े पैमाने पर हिंदी मीडियम के छात्र उठा रहे हैं. लिहाजा सरकार से शिक्षक संगठन फैसले पर रिव्यू की मांग कर रहे हैं.

ACB action In Jaipur: महिला ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किया मामला, 50 हजार रुपए की घूस मांगने का आरोप

एसीबी मुख्यालय में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ड्रग इंस्पेक्टर सीमा मीणा के खिलाफ 50 हजार रुपए की घूस मांगने का मामला दर्ज किया गया (ACB Action In Jaipur) है. एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि 22 फरवरी को एक निजी अस्पताल के प्रतिनिधि ने एसीबी मुख्यालय में उपस्थित होकर यह शिकायत की थी कि उनके हॉस्पिटल में फार्मेसी स्टोर खोला जाना है और उसका लाइसेंस जारी करने की एवज में ड्रग इंस्पेक्टर सीमा मीणा 20 हजार रुपए की डिमांड कर रही (Complain against Lady Drug Inspector) है.

Jaipur Crime News : जयपुर से अपहृत नाबालिग को पुलिस ने 3000 किमी पीछा कर किया दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी की मुहाना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपहरण (Kidnapping Case in Jaipur) कर नेपाल ले जाई जा रही एक 14 साल की नाबालिग को गुरुवार शाम नेपाल बॉर्डर से सकुशल दस्तयाब कर लिया. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुहाना थानाधिकारी लाखन सिंह खटाना ने बताया कि 2 मई को किशोरी के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंच अर्जुन साहनी नामक युवक पर उनकी 14 साल की बेटी का अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीओएम का गठन, राजस्थान के यूडीएच मंत्री धारीवाल भी सदस्य मनोनीत

देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से चण्डीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई. जहां वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के गठन के संबंध में राज्यों की ओर से उठाई गई विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है. जिसमें सूबे के यूडीएच, विधि और विधिक कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल को भी सदस्य मनोनीत किया गया है.

Rathore On CM Gehlot: उपनेता प्रतिपक्ष को अखर गया प्रदेश सरकार का यू टर्न, बोले युवाओं के साथ 'छलावा'

भाजपा प्रवक्ता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने युवाओं के साथ वादाखिलाफी का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया (Rathore On Gehlot Government U turn) है. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से लेकर मानदेय में कमी को लेकर सवाल खड़े हैं. राठौड़ के अनुसार प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या 67 लाख है जिनमें से 23 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक और जेईएन की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम किया जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) ने राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2022, जूनियर इंजीनियर भर्ती 2022 की विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. पशुधन सहायक भर्ती के 1436 पदों और जेईएन के 1118 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है. जेईएन के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वायत्त शासन विभाग में की जाएगी.