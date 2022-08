अब महारानी कॉलेज की छात्राएं चढ़ी पानी की टंकी पर, जबरदस्ती उतारने पर दी आत्महत्या की चेतावनी

राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद अब महारानी कॉलेज की छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ (girls of Maharani College on water tank) गई हैं. छात्राओं ने जबरदस्ती उतारने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है. उन्होंने कॉलेज में नि:शुल्क छात्रा शिक्षा, छात्राओं को सुरक्षा, ई-मित्र की नि:शुल्क व्यवस्था, बंद बैंक और एटीएम शुरू करने की मांग की है.

IT Raid in Rajasthan: जयपुर और कोटा में कार्रवाई, करीब 150 करोड़ की काली कमाई उजागर

राजधानी जयपुर और कोटा में आयकर विभाग ने बड़े कारोबारी समूह के करीब 37 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई (IT Raid in Rajasthan) को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई है. इसके साथ ही अघोषित आय पर टैक्स चुकाने की सहमति भी दी गई है. कारोबारी के करीब 24 बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली गई है.

दिवंगत अशोक शर्मा को सीपी जोशी ने दी श्रद्धांजलि, पिता से मिलकर जताई शोक संवेदना

सीपी जोशी सोमवार को दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि (CP joshi expressed condolence on ashok sharma death) देने उनके आवास पहुंचे और पिता व पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मिलकर शोक संवेदना जताई. इससे पूर्व सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीएम के रेप वाले बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

JEE MAIN 2022 के रिजल्ट में गड़बड़झाला, कई विद्यार्थियों को दो AIR हुई जारी...इतिहास में पहली बार ऐसी गड़बड़ी

जेईई मेन 2022 के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ही विद्यार्थी को 2 ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी. वहीं कुछ विद्यार्थियों की अलग-अलग कैटेगिरी में अलग-अलग रैंक (Students get two ranks in JEE Main) है. माना जा रहा है कि अगर एजेंसी अपनी इस गलती को सुधारते हुए फॉर्म्स को मर्ज करती है तो कई विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक में बदलाव हो सकता है.

सांसद कोली पर हमला मामला: मंत्री जाहिदा ने उठाए सवाल, कहा- उन्हें तो 'Y' श्रेणी सुरक्षा मिली है?

भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले की हर तरफ निंदा की जा रही है. ममता भूपेश ने इस घटना को निंदनीय बताया है तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सांसद को दौरे से पहले स्थानीय थाने में सूचना देने की सलाह दी है. इससे इतर मंत्री जाहिदा खान (Zahida khan comment on ranjeeta koli attack case) ने कोली पर हमले को लेकर सवाल खड़े किए हैं. यह कहा है कि उन्हें तो 'Y' श्रेणी की सुरक्षा मिली है?

Gehlot on ERCP : 'ईस्टर्न कैनाल परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा, सरकार ने किया बजट आवंटन'

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project) को बंद नहीं किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है. साथ ही गहलोत ने बताया कि हाल ही हुई नीति आयोग की बैठक में राजस्थान से जुड़े मामलों को मजबूती से रखा (Gehlot in Niti Aayog meeting) गया. ये जानकारी सीएम ने अपनी अलवर यात्रा के दौरान दी.

Lumpy Disease: रोकथाम में जुटे राज्यपाल मिश्र, 20 लाख वैक्सीन की खरीद की केंद्र ने दी स्वीकृति

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को लंपी बीमारी की रोकथाम (prevention of lumpy disease) को लेकर अधिकारियों की बैठक (Kalraj Mishra on lumpy disease) ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 20 लाख वैक्सीन की खरीद की स्वीकृति दे दी है.

Politics on ERCP: 75 हजार लोग तिरंगा लेकर CMR करेंगे कूच, क्या मिल पाएगा किरोड़ी को भाजपा का समर्थन!

मंगलवार को सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा में जनसभा (Kirodi Lal Meena Jansabha in Dausa) के बाद 75 विधानसभा क्षेत्र के 75 हजार लोगों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर जयपुर कूच करेंगे. किरोड़ी मीणा के इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

अब बाबा हरिबोल ने गहलोत सरकार को दी चेतावनी- 15 अगस्त तक क्रेशर नहीं हटी तो कुछ भी कर सकते हैं

आदिबद्री धाम और कनकांचल में खनन के खिलाफ संतों का आंदोलन अभी ठंडा नहीं पड़ा है. बाबा विजय दास के आत्मदाह के बाद षोडशी के मौके पर बाबा हरि बोल दास ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है. बाबा हरिबोल दास ने कहा है कि यदि 15 अगस्त तक दोनों पर्वतों को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित और लीजों को निरस्त कर वहां से क्रेशर एवं मशीनों को नहीं हटाया गया, तो वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं.

Rajasthan Weather Update: सक्रिय होगा नया परिसंचरण तंत्र, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

प्रदेश में मानसून के मेघ मेहरबान हैं. प्रदेश में सोमवार से नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय (Rajasthan Monsoon Update) होगा. मौसम विभाग की ओर से 20 से अधिक जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस सप्ताह दक्षिण राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों समेत आसपास में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. श्रावण मास के आखिरी दिनों में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून कुछ जिलों में मेहरबान है. जयपुर मौसम विभाग ने सोमवार को 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert in Rajasthan) जारी किया है.