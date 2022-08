Cm Gehlot in Alwar: एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे...लगाए नारे

अलवर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जा रहे सीएम गहलोत के काफिले को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीच राह काले झंडे दिखाए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने (ABVP workers show black flags to cm gehlot) सीएम गहलोत और कांग्रस के खिलाफ नारे भी लगाए.

Gehlot on ERCP : 'ईस्टर्न कैनाल परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा, सरकार ने किया बजट आवंटन'

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project) को बंद नहीं किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है. साथ ही गहलोत ने बताया कि हाल ही हुई नीति आयोग की बैठक में राजस्थान से जुड़े मामलों को मजबूती से रखा (Gehlot in Niti Aayog meeting) गया. ये जानकारी सीएम ने अपनी अलवर यात्रा के दौरान दी.

Beniwal on Khatushyam Stampede: 'मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर होती है पैसों की लूट, हो न्यायिक जांच'

खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ के चलते हुए हादसे के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंदिर प्रबंधन पर बड़ा आरोप (Beniwal on Khatushyam Stampede) लगाया है. बेनीवाल ने कहा कि मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर पैसों की लूट होती है. साथ ही उन्होंने हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है.

सांसद कोली पर हमला मामला: मंत्री जाहिदा ने उठाए सवाल, कहा- उन्हें तो 'Y' श्रेणी सुरक्षा मिली है?

भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले की हर तरफ निंदा की जा रही है. ममता भूपेश ने इस घटना को निंदनीय बताया है तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सांसद को दौरे से पहले स्थानीय थाने में सूचना देने की सलाह दी है. इससे इतर मंत्री जाहिदा खान (Zahida khan comment on ranjeeta koli attack case) ने कोली पर हमले को लेकर सवाल खड़े किए हैं. यह कहा है कि उन्हें तो 'Y' श्रेणी की सुरक्षा मिली है?

JEE MAIN 2022 के रिजल्ट में गड़बड़झाला, कई विद्यार्थियों को दो AIR हुई जारी...इतिहास में पहली बार ऐसी गड़बड़ी

जेईई मेन 2022 के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ही विद्यार्थी को 2 ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी. वहीं कुछ विद्यार्थियों की अलग-अलग कैटेगिरी में अलग-अलग रैंक (Students get two ranks in JEE Main) है. माना जा रहा है कि अगर एजेंसी अपनी इस गलती को सुधारते हुए फॉर्म्स को मर्ज करती है तो कई विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक में बदलाव हो सकता है.

Politics on ERCP: 75 हजार लोग तिरंगा लेकर CMR करेंगे कूच, क्या मिल पाएगा किरोड़ी को भाजपा का समर्थन!

मंगलवार को सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा में जनसभा (Kirodi Lal Meena Jansabha in Dausa) के बाद 75 विधानसभा क्षेत्र के 75 हजार लोगों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर जयपुर कूच करेंगे. किरोड़ी मीणा के इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

हनी ट्रैप में फंसा सेना का जवान, खुफिया एजेंसियों ने छह को किया डिटेन

स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा खुलासा, आईएसआई से तार जुड़े होने की आशंका. हिरासत में लिए गए छह लोगों में जोधपुर से तीन, पाली से एक और जैसलमेर जिले से दो लोग हैं. इन सभी से फिलहाल जोधपुर में पूछताछ की जा रही है.

अब बाबा हरिबोल ने गहलोत सरकार को दी चेतावनी- 15 अगस्त तक क्रेशर नहीं हटी तो कुछ भी कर सकते हैं

बाबा विजय दास के आत्मदाह के बाद अब बाबा हरिबोल ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि (baba vijay das self immolation case ) अगर 15 अगस्त तक क्रेशर नहीं हटीं तो वे कुछ भी कर सकते हैं.

लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी- मंत्री लालचंद कटारिया

प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को भीलवाड़ा जिले के (Minister Lalchand Kataria visits Bhilwara) शाहपुरा कस्बे के पास स्थित गौशाला का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जिले के पशुपालन व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और गोवंशों में फैली लंपी बीमारी के रोकथाम को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

Khatushyamji Big News : मासिक मेले में मची भगदड़, तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत...जांच के आदेश

सीकर के खाटूश्यामजी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मासिक मेले में मची भगदड़ के बीच (Khatushyamji Big News) तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. मंदिर में सोमवार सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है. मंदिर के पट बंद होने के बाद भीड़ बढ़ गई थी. वहीं, अब इस हादसे को लेकर सीएम गहलोत ने जांज के आदेश दिए हैं.