Gehlot In Udaipur Camp: सियासत के जादूगर के सामने युवा मैजिशियन ने दिखाया जादू का खेल, सब रह गए दंग!

कांग्रेस की बाड़ेबंदी का आज पांचवा दिन है.अब तक 105 से ज्यादा विधायकों के कैम्प में शामिल होने की खबर है. तयशुदा सदस्यों में से अभी भी कुछ कम ही पहुंचे हैं. कईयों का इंतजार अब भी है. सीएम अशोक गहलोत के प्रवेश के साथ ही शिविर में हलचल बढ़ गई है. सीएम बैठक ले अपने लोगों को पार्टी की मजबूती को लेकर मंत्र भी दे रहे हैं. रिसॉर्ट में पहुंचे नेतागण के मनोरंजन और At Home Feeling को ध्यान में रखकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. चौथे दिन दो विधायकों के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया तो शाम में मैजिशियन आंचल के शो ने (Young Magician And CM Gehlot) सबको लाजवाब कर दिया.

Rajasthan Rajyasabha Election: बेनीवाल की चंद्रा को वोट देने की घोषणा, दिव्या मदेरणा बोलीं- भाजपा की 'B' टीम है RLP

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट देने का एलान किया है. इसके बाद एक बार फिर ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने बेनीवाल पर हमला (Divya maderna on Hanuman Beniwal) बोला है. दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर रालोपा पर भाजपा की 'B' टीम होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल का यह किसान विरोधी निर्णय है.

BJP Camping Day 2: बीजेपी कैम्प में सुबह लगी संघ की शाखा, योगासन के जरिए विधायकों ने बहाया पसीना... आज होगा ये खास!

राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी (BJP Jaipur Badebandi) के दूसरे दिन की शुरुआत संघ की शाखा और योग शिविर से हुई. विधायकों के प्रशिक्षण कैंप के नाम पर चल रही इस बाड़ेबंदी में बीजेपी विधायकों ने विभिन्न योगासन कर जमकर पसीना बहाया. होटल देवी रतन में चल रहे इस कैंप में आज दिन भर विचार सत्र होंगे वही मतदान का प्रशिक्षण (BJP Camping at Jaipur) भी दिया जाएगा.

World Food Safety Day: घर बैठे ऐसे आसानी से पता लगाएं किस खाद्य पदार्थ में है मिलावट और कौनसा है शुद्ध

विश्व भर में 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है. फूड सेफ्टी डे यानी खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का मुख्य मकसद लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपयोग के प्रति जागरूक करना है ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकी जा सके. आज बाजार में दूध, पनीर, मावा, मसाले आदि में मिलावट बदस्तूर जारी है. प्रदेश की बात करें तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर मिलावट करने वालों पर शिकंजा भी कसा जाता है, लेकिन एक मामूली सी जानकारी से आप खुद भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच घर पर ही आसानी से कर सकते (Check adulterated food items at home) हैं.

BSF Action in Sriganganagar: 17 करोड़ की हेरोइन सहित पंजाब के 4 तस्कर गिरफ्तार

रायसिंहनगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास ख्यालीवाला गांव में मंगलवार को बीएसएफ की जी ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम (BSF Action in Sriganganagar) दिया है. बीएसएफ की जी ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के 4 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही तस्करों के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन भी जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

भरतपुर के मेवात के 130 गांवों में सक्रिय हैं असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की 21 हजार फर्जी सिम...इन्हीं से करते हैं देशभर में ऑनलाइन ठगी

देशभर में ऑनलाइन ठगी की वारदातों के लिए कुख्यात भरतपुर का मेवात क्षेत्र अब पुलिस के राडार पर है. पुलिस लगातार मेवात क्षेत्र के कॉल डिटेल पर नजर बनाए हुए है. भरतपुर पुलिस ने बीते दिनों में जिले के मेवात क्षेत्र के 8 थाना क्षेत्रों के करीब 130 गांव की कॉल डिटेल को खंगाला, जिसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. जांच में सामने आया है कि मेवात क्षेत्र में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की हजारों सिम एक्टिवेट हैं, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की वारदातों में किया जा रहा है. अब पुलिस प्रशासन ऐसी सिम को बंद कराने की कवायद तेज कर रहा (Bharatpur Police campaign to deactivate fake SIMs) है.

Rajasthan SOG Action: केबीसी लॉटरी के नाम पर 22 लाख की ठगी, झारखंड से ठग गिरफ्तार

एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम (Rajasthan SOG Action) देते केबीसी में 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का झांसा देकर 22 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. एसओजी ने सोमवार रात झारखंड के धनबाद से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. आरोपी ने कंप्यूटर साइंस में बी-टेक किया हुआ है जो लोगों को अलग-अलग नंबरों से अधिकारी बन कॉल करता था. इसके बाद ठगी की राशि को फर्जी खातों में डालता था.

Called Witch And Beaten: किशनगढ़ में बुजुर्ग को डायन बता की मारपीट, वायरल हुआ वीडियो...पीड़ित बोलीं- वो तो रामजी जाणे

अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने की घटना देखी गई जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है. किशनगढ़ के आजाद नगर तुलसी भवन क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर उसके बाल खींचे गए, उसके साथ मारपीट (Called Witch And Beaten) की गई. ये पूरा माजरा पास लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. जिसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया. कुछ ही देर में वीडियो वायरल (Dayan CCTV Video Goes Viral) हो गया. घटना के बाद बुजुर्ग महिला के पुत्र ने मदनंगज थाने में बुद्धाराम मेघवाल सहित 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

Jaipur Crime News: अवैध बूस्टर पकड़ने गई जलदाय विभाग की टीम पर हमला, कर्मचारियों को किया लहूलुहान

राजधानी के झोटवाड़ा थाना इलाके में चमन बाड़ी कॉलोनी में पानी कनेक्शनों पर लगे अवैध बूस्टर पकड़ने गई जलदाय विभाग की टीम पर हमला करने का सनसनीखेज मामला (Attack on team of water supply department) सामने आया है. जलदाय विभाग की टीम जब सोमवार को कार्रवाई कर रही थी तो उसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया. लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की जिसके चलते टीम के कई कर्मचारी लहूलुहान हो गए.

Sidhu Moose Wala Death मारवाड़ से मानसा तक लॉरेंस का नेटवर्क, मूसे वाला की हत्या के लिए जोधपुर से भी भेजे थे हथियार

आखिरकार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu moose wala murder case) में लॉरेंस के साथ-साथ जोधपुर का नाम आ ही गया. दिल्ली पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि मूसेवाला को मारने के लिए हथियार जोधपुर (Weapons sent from Jodhpur for Moose wala Murder) से भी गए थे. यह हथियार लॉरेंस के इशारे पर उसके गुर्गों ने पहुंचाए थे. अब पुलिस के सामने यही चुनौती है कि जोधपुर में लॉरेंस के किस गुर्गे ने हथियार अपने पास रखे और आगे डिलीवर किए. इसके लिए संभवत पुलिस की टीमों को जोधपुर भी आना पड़ेगा.