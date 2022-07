Highcourt Munshi Threaten: नूपुर शर्मा के समर्थन पर हाईकोर्ट के मुंशी को मिली धमकी...आरोपी गिरफ्तार

हाईकोर्ट के मुंशी ने सपोर्ट नूपुर शर्मा का व्हाट्स एप स्टेटस लगा रखा था. इससे नाराज साथी मुंशी ने पहले तो चैटिंग (Highcourt Munshi Threaten on Nupur Sharma support) में धमकी दी फिर गुरुवार को हाईकोर्ट परिसर में मुलाकात होने पर उदयपुर के कन्हैयालाल जैसा हाल करने की धमकी दी.

Udaipur Killing : रियाज ने बना रखे थे कई मजहबी ग्रुप, लेफ्ट होने पर बोलता- शोएब भाई आपको किस बात का डर है...फैक्ट्री मालिक ने किए कई बड़े खुलासे

कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में (Udaipur Murder Case) जांच के दायरे में आई एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री के मालिक शोएब ने बड़े खुलासे किए हैं. गुरुवार को मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी ने कई मजहबी ग्रुप बना रखे थे और उन्हें भी अलग-अलग ग्रुपों में जोड़ देता था. जब वे लेफ्ट हो जाते तो रियाज एतराज जताता और बोलता कि शोएब भाई आपको किस बात का डर है.

Employment in Bharatpur jail: जल्द ही शादियों में गूंजेगी जेल वाले बैंड की धुन, बंदी करेंगे पेट्रोल पंप का संचालन

भरतपुर के सेवर केंद्रीय कारागृह के बंदियों को रोजगार देने के उद्देश्य (Employment in Bharatpur jail) से जेल के भीतर पेट्रोल पंप तैयार किया जाएगा. इसका संचालन जेल के बंदी करेंगे. साथ ही जेल प्रशासन की ओर से बैंड की तैयारियां भी की जा रही हैं. जिसके बाद बाहर की शादियों और समारोह में ऑर्डर पर बैंड भेजा जा सकेगा.

Sidhu Moosewala Murder : बदमाश दानाराम को पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार, पंजाब लेकर हुई रवाना

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moosewala murder case) के आरोपी दानाराम को पंजाब पुलिस ने जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस दानाराम को लेकर पंजाब रवाना हो गई है.

Land Dispute in Nagaur: पूर्व मंत्री के पुत्र पर जमीन हड़पने का आरोप, तहसीलदार और पटवारी पर भी मुकदमा दर्ज

नागौर में एक व्यक्ति ने पूर्व मंत्री के पुत्र पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप (Former minister accused of grabbing land) लगाया है. इस मामले में पीड़ित ने तहसीलदार और पटवारी पर भी मुकदमा दर्ज कराया है.

करौली में दो पक्षों में झगड़ा, मारपीट में दो घायल...दुकानदारों ने बंद की दुकानें, डीएम और एसपी ने किया दौरा

करौली शहर में गुरुवार को दो पक्षों में झगड़ा (Fight between two groups in Karauli) हो गया. झगड़े के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है. दुकानदारों ने भय के कारण दुकानें भी बंद कर दीं. घटनास्थल पर जिला कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे और बाजार खोलने की अपील की. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने तीन लोगों को राउंडअप किया है.

Salman Chishti Arrest Case: 'बोल देना नशे में दिया था बयान तो बच जाएगा'...सलमान चिश्ती से कहते दिखे सीओ दरगाह...सरकार ने किया एपीओ

नूपुर शर्मा के खिलाफ दिए विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती और पुलिस अधिकारी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (CO ajmer dargah and salman chishti video viral) हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस चिश्ती को यह कह रही है कि ऐसा बोल देना कि बयान नशे में दिया था तो बच जाएगा. वायरल वीडियो को लेकर सीओ संदीप सारस्वत ने सफाई भी दी है. वहीं भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है. विवाद के बाद सरकार ने सारस्वत को एपीओ कर दिया है.

दरगाह से जुड़ा हर शख्स ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो इंसानियत के कातिल हैं: सैयद सलमान

ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जुड़े संगठनों में शामिल चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद सलमान चिश्ती (Chishti Foundation Chairman Syed Salman Chishti statement) ने कहा है कि दरगाह से जुड़ा हर शख्स ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो इंसानियत का कातिल हैं.

Udaipur Police Action: नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने वाले युवक को धमकी देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने वाले युवक को धमकी देने वाले 4 आरोपी (4 accused arrested for threatening youth) गिरफ्तार कर लिया गए हैं. पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

Ajmer DSP Viral Video: एपीओ किए गए डीएसपी संदीप सारस्वत, पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा करेगी जांच

अजमेर डीएसपी संदीप सारस्वत के वायरल वीडियो की जांच राजस्थान पुलिस की विजिलेंस शाखा करेगी. वीडियो क्लिप में सारस्वत सैयद सलमान चिश्ती को बचाव का रास्ता सुझाते सुने जा सकते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सारस्वत को एपीओ (Awaiting Posting Order For DSP Saraswat) कर दिया गया.