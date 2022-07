करौली में दो पक्षों में झगड़ा, मारपीट में दो घायल...दुकानदारों ने बंद की दुकानें, डीएम और एसपी ने किया दौरा

करौली शहर में गुरुवार को दो पक्षों में झगड़ा (Fight between two groups in Karauli) हो गया. झगड़े के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है. दुकानदारों ने भय के कारण दुकानें भी बंद कर दीं. घटनास्थल पर जिला कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे और बाजार खोलने की अपील की. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने तीन लोगों को राउंडअप किया है.

Salman Chishti Arrest Case: 'बोल देना नशे में दिया था बयान तो बच जाएगा'...सलमान चिश्ती से कहते दिखे सीओ दरगाह...सरकार ने किया एपीओ

नूपुर शर्मा के खिलाफ दिए विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती और पुलिस अधिकारी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (CO ajmer dargah and salman chishti video viral) हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस चिश्ती को यह कह रही है कि ऐसा बोल देना कि बयान नशे में दिया था तो बच जाएगा. वायरल वीडियो को लेकर सीओ संदीप सारस्वत ने सफाई भी दी है. वहीं भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है. विवाद के बाद सरकार ने सारस्वत को एपीओ कर दिया है.

दरगाह से जुड़ा हर शख्स ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो इंसानियत के कातिल हैं: सैयद सलमान

ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जुड़े संगठनों में शामिल चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद सलमान चिश्ती (Chishti Foundation Chairman Syed Salman Chishti statement) ने कहा है कि दरगाह से जुड़ा हर शख्स ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो इंसानियत का कातिल हैं.

Udaipur Police Action: नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने वाले युवक को धमकी देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने वाले युवक को धमकी देने वाले 4 आरोपी (4 accused arrested for threatening youth) गिरफ्तार कर लिया गए हैं. पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

Ajmer DSP Viral Video: एपीओ किए गए डीएसपी संदीप सारस्वत, पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा करेगी जांच

अजमेर डीएसपी संदीप सारस्वत के वायरल वीडियो की जांच राजस्थान पुलिस की विजिलेंस शाखा करेगी. वीडियो क्लिप में सारस्वत सैयद सलमान चिश्ती को बचाव का रास्ता सुझाते सुने जा सकते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सारस्वत को एपीओ (Awaiting Posting Order For DSP Saraswat) कर दिया गया.

Tailor Kanhaiya Lal Killing : अब कामां में मिला दो व्यक्तियों को धमकी भरा पत्र, मामला दर्ज...

भरतपुर के कामां क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला (Bharatpur People Threatened) सामने आया है. जहां एक एंबुलेंस चालक को रोक कर बाइक सवार बदमाशों ने दो लोगों के नाम धमकी भरा अलग-अलग पत्र दिया है और जान से मारने की बात कही है. पहाड़ी थाने पर एंबुलेंस चालक मुकेश कुमार ने मामला दर्ज कराया है. कैथवाड़ा थाना पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई है.

'टि्वटर पॉलिटिक्स' से निकल फील्ड में एक्टिव हुई वसुंधरा राजे, बदले अंदाज के निकाले जा रहे कई सियासी मायने

बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अंदाज बदले-बदले नजर आ रहे हैं. कुछ समय पहले तक वह सोशल मीडिया पर अपनी सीमित प्रतिक्रियाएं देती नजर आ रही थीं. वहीं अब जब से हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई है. इसके बाद से उनके अंदाज आक्रामक और फील्ड में जाकर प्रतिक्रिया देने के हो चले (Vasundhara Raje active in political field) हैं. इससे राजे समर्थक उत्साहित हैं, तो उनका विरोधी खेमा परेशान है.

JEE MAIN 2022: ड्रॉप किए गए चारों सवाल मैथमेटिक्स से, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्नों में NTA ने नहीं मानी गड़बड़ी

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 की जून सेशन की फाइनल आंसर की (JEE MAIN 2022 final Answer key) के अनुसार चार प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है. ये सभी प्रश्न मैथ्स के हैं जो तीन शिफ्टों में पूछे गए थे. जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैलेंज किए गए प्रश्नों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अस्वीकार किया है.

Amit Shah in Jaipur : अमित शाह जयपुर में प्रबुद्ध व विशिष्टजनों के साथ कर सकते है संवाद, प्रदेश भाजपा ने मांगा समय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जयपुर प्रवास पर प्रबुद्ध व विशिष्टजनों के साथ संवाद कर सकते (Shah to address public meeting in Jaipur) हैं. राजस्थान भाजपा के आग्रह पर प्लान किए जा रहे इस कार्यक्रम के लिए जगह की तलाश की जा रही है. इससे पहले इस पर शाह की अनुमति लेने के प्रयास किए जा रहे हैं. शाह की ओर से हरी झंडी मिलते ही कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके साथ ही जब शाह 9 जुलाई को जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो यहां से रामबाग होटल तक कई जगहों पर उनका भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी की जा रही है.

Rape In Nagaur: 7 साल की बच्ची से गैंगरेप, एक आरोपी हम उम्र!

नागौर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप (Rape In nagaur) का मामला दर्ज हुआ है. बच्ची ने पिता को अपना दर्द सुनाया तो मामले का खुलासा हुआ. हैरतअंगेज बात ये है कि बच्ची के साथ जिन बच्चों ने जबर्दस्ती की उनमें से एक की उम्र 7 साल की ही बताई जा रही है.