Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर में आज क्राइम सीन री-क्रिएट करेगी NIA

उदयपुर हत्याकांड मामले (Kanhaiyalal Murder Case) में आज एनआईए की टीम क्राइम सीन री-क्रिएट करेगी. मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है.

Salman Chishti Arrest Case: 'बोल देना नशे में दिया था बयान तो बच जाएगा'...सलमान चिश्ती से कहते दिखे सीओ दरगाह...सरकार ने किया एपीओ

नूपुर शर्मा के खिलाफ दिए विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सलमान चिश्ती और पुलिस अधिकारी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (CO ajmer dargah and salman chishti video viral) हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस चिश्ती को यह कह रही है कि ऐसा बोल देना कि बयान नशे में दिया था तो बच जाएगा. वायरल वीडियो को लेकर सीओ संदीप सारस्वत ने सफाई भी दी है.

गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राजस्थान से 23 पर्यवेक्षक किए नियुक्त

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस ने सभी 26 संसदीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है. इस लिस्ट में 37 में से 23 राजस्थान के हैं.

Uproar In Rajasthan HC: हाईकोर्ट कॉरिडोर में हंगामा, प्रेम विवाह के विरोध में कोर्ट रूम पहुंचे परिजन...जस्टिस ने जताई नाराजगी

राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को परिसर में जमकर हंगामा हुआ (Uproar In Rajasthan HC). जोधपुर मुख्यपीठ में चाक चौबंद व्यवस्था भी काम नहीं आई और विवाहित युगल के परिजन आपस में उलझ गए. इस पूरी घटना पर हाईकोर्ट जस्टिस ने नाराजगी जताई और एक आदेश जारी किया. जानें क्या है पूरा मामला!

BJP IT Cell Member Threatened : बाड़मेर में भाजपा नेता को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दी सुरक्षा...जानें पूरा मामला

राजस्थान के बाड़मेर में भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां (BJP IT Cell Member Threatened) मिल रही हैं. अलग-अलग नंबरों से उनके पास लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी.

Gehlot Cabinet Decision: गहलोत कैबिनेट का फैसला: उदयपुर के कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी नौकरी, नियमों में किया संशोधन

प्रदेश की गहलोत सरकार उदयपुर हत्याकांड में जान गंवाने वाले कन्हैयालाल के दोनों बेटों को नौकरी (Government job to both sons of Kanhaiyalal) देगी. इस​के लिए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नियमों में संशोधन किया गया. इसके साथ ही वेब मीडिया पर विज्ञापन संबंधी पॉलिसी को भी बैठक के दौरान मंजूरी दी गई.

ERCP पर आर-पार के मूड में गहलोत, बोले- केंद्र चाहे ईडी भेजे या IT की टीम...काम बंद नहीं होगा

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर गहलोत सरकार अब आर-पार के मूड में है. इस योजना को लेकर रणनीति बनाने के लिए जयपुर में बुधवार को हुए (Congress Meeting on ERCP) कार्यक्रम में गहलोत सरकार ने साफ कर दिया कि योजना बंद नहीं होगी. केंद्र चाहे ईडी भेज दे या इनकम टैक्स की टीम, हम डरने वाले नहीं हैं.

Vasundhara in Jodhpur: प्रदेश में पुलिसिंग और इंटेलिजेंस मजबूत करने की जरूरत, नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जानी चाहिए -वसुंधरा

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में जो घटनाएं हुईं हैं और जो हालात आजकल बने हुए हैं उनसे निपटने के लिए अब पुलिसिंग को और मजबूत करना होगा. इसके साथ ही इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग कर इसे अपडेट करने की काफी जरूरत है. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने जोधपुर दौरे (Vasundhara in Jodhpur) के दूसरे दिन बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए विचार रखे.

Rizvi Big Statement : अपने नाम के साथ चिश्ती लगाने वाले कुछ लोग भड़काऊ बयान दे रहे, यह चिश्तिया रवायत के खिलाफ है

अजमेर दरगाह में प्रबंधन का कार्य देख रही दरगाह कमेटी के सदर सैयद शाहिद हुसैन रिजवी का बड़ा ( Rizvi Big Statement) बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग चिश्ती अपने नाम के साथ लगाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, यह चिश्चितया सिलसिले की रवायत के खिलाफ है.

Petrol Diesel Price Today: जारी हो गए रेट, आज चेक किया क्या?

Petrol-Diesel Price on 07 July: सरकारी तेल कम्पनियों ने फ्यूल रेट जारी कर दिए हैं. लगातार 47वें दिन क्या बढ़े हैं दाम! जानिए ताजा हाल..