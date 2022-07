Rape In Nagaur: नागौर में 7 साल की बच्ची से रेप, एक आरोपी हम उम्र!

मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम से करीब 6 दिन पहले रेप (Rape In nagaur) हुआ. आरोप है कि दो नाबालिग आरोपियों ने कुएं पर ले जाकर दुष्कर्म किया. इनमें से एक की उम्र बच्ची जितनी ही बचाई जा रही है. बच्ची का मेडिकल करवा दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेड़ता रोड थाने पहुंच घटना की जानकारी ली.

Ajmer DSP Viral Video: एपीओ किए गए डीएसपी संदीप सारस्वत, पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस शाखा करेगी जांच

अजमेर डीएसपी संदीप सारस्वत के वायरल वीडियो की जांच राजस्थान पुलिस की विजिलेंस शाखा करेगी. वीडियो क्लिप में सारस्वत सैयद सलमान चिश्ती को बचाव का रास्ता सुझाते सुने जा सकते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सारस्वत को एपीओ (Awaiting Posting Order For DSP Saraswat) कर दिया गया.

Bikaner Road Accident: बोलेरो ने मारी बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर, मौके पर ही दोनों की मौत

नोखा थाना क्षेत्र में बीकानेर-नोखा राजमार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे (Road Accident In Bikaner) में पिता पुत्र की मौत हो गई. दोनों बाइक पर सवार थे. हादसा पारवा गांव के पास हुआ. राजमार्ग पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी जिसके चलते बाइक पर सवार पिता-पुत्र गिर गए (Bikaner Father Son Duo Die On the spot). घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतकों के परिजनों को पुलिस ने हादसे की जानकारी दी. दोनों नोखा के ही चरकड़ा गांव के निवासी थे. खबर लिखे जाने तक पोस्टमॉर्ट्म नहीं हुआ था. उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

Jaipur Killer Son In Law: झगड़ा सुलझाने पहुंचा पिता, दामाद ने मारा घूंसा...गई जान

जयपुर में बेटी और दामाद के झगड़े को सुलझाने की कोशिश में पिता की जान चली गई (Son in law kills Man in Jaipur). दामाद ने ससुर के गले में घूंसा मारा जिससे वो निढाल होकर गिर गए. बाद में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Suicide Case in Chhitorgarh: पिता का टोकना नहीं आया रास, बेटे ने दी जान

चित्तौड़गढ़ में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ (Suicide Case in Chhitorgarh) मिला. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि युवक अपने पिता से नाराज होकर घर से निकला था.

Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर में आज क्राइम सीन री-क्रिएट करेगी NIA

कन्हैयालाल मर्डर केस (Kanhaiyalal Murder Case) की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच तेज कर दी है. जांच एजेंसी की टीम आज क्राइम सीन री-क्रिएट करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि इस नृशंस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया. सीन री-क्रिएट को लेकर टीम उदयपुर पहुंच गई है. एनआईए आरोपियों के ठिकानों की भी जांच करेगी. बता दें, इस हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. फिलहाल, टीम ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है.

गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राजस्थान से 23 पर्यवेक्षक किए नियुक्त

गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022) से पहले कांग्रेस ने राजस्थान के 13 मंत्री और 10 विधायकों को पर्यवेक्षकों की टीम में जगह दी है. 37 में से 23 Observers राजस्थान (23 observers from Rajasthan Congress) से चुने जाने की वजह कई हैं. पड़ोसी राज्य के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पार्टी में बड़ी हैसियत तो है ही साथ ही उनका पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर प्रभारी नाता भी इस सूबे से रहा है. वहीं इस बार भी राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं. इन संयोगों के चलते पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थानी लीडर्स को मौका दिया जाएगा और लिस्ट आई तो ये साबित भी हो गया.

Jodhpur ADJ Court: उम्मेद क्लब के टर्मिनेट सदस्यों को नही मिली राहत, एडीजे कोर्ट ने प्रार्थना पत्र किया खारिज

जोधपुर के प्रतिष्ठित उम्मेद क्लब में वित्तीय अनियमितताओं के कारण बर्खास्त (Umed Club Members Termination Row) किए गए सदस्यों को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सदस्यों की बहाली याचिका को खारिज कर दिया है.

Booming coaching Hub Kota: कोचिंग छात्रों की संख्या में 'बूम', डिमांड और सप्लाई के अंतर से जेब पर असर... महंगे और दूरी पर हॉस्टल लेने को मजबूर

कोटा में हर साल देशभर से डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का सपना पाले लाखों की संख्या में कोटा (Booming coaching Hub Kota) का रुख करते हैं. बड़ी तादाद में पहुंचते ये अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र साल भर पसीना बहाने के लिए रिहाइश की तलाश में रहते हैं. ऐसा जो अच्छा हो, टिकाऊ हो और इनके सपने में आड़े न आए. छात्रों की संख्या में आया बूम कईयों को अवसर मुहैया कराता है. जो उनकी जेब तो भरता है लेकिन दूर दराज से पधारे छात्रों की जेब हलकी कर देता है. एक बार फिर वैसा ही हो रहा है. इस बार करीब 2 लाख छात्र कोटा आ चुके हैं. उम्मीद से करीब 25 फीसदी ज्यादा! लॉकडाउन की वजह से मंदा पड़े बिजनेस की भरपाई शायद अब मनमानी कीमत वसूल कर हॉस्टल संचालक पूरा करना चाहते हैं.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश की संभावना, जानिए अपने जिले का हाल

बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से मेघ मेहरबान होने का सिलसिला प्रदेश में जारी (Rajasthan Weather Update) है. अभी भी मानसून के मेघ पूरी तरह से नहीं बरसने से कुछ जगह पर मौसम की मार देखने को मिल रही है. जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक गुरुवार को भरतपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग समेत अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना (Heavy Rain Alert in Rajasthan) है. इस दौरान कहीं-कहीं पर भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है. राजधानी जयपुर में बीती रात बुधवार को मेघ मेहरबान हुए. गुरुवार को फिर से उमस का दौर हावी हो गया.