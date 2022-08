Road Accident in Bikaner: दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, 4 की मौत

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रविवार को एक सड़क हादसे (Road Accident in Bikaner) में 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत से हुई.

लम्पी के कहर के बीच गहलोत सरकार से सवाल- कब भरे जाएंगे खाली पद, बेरोजगारों ने फिर की मांग

राजस्थान में लम्पी वायरस (lumpy disease in Rajasthan) से अब तक 9 हजार से अधिक गायों की मौत हो चुकी है. लम्पी के कहर के बीच बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार से खाली पदों को भरने की मांग की है.

जयपुर में 2 करोड़ के जेवरात चोरी का मामला: आरोपी गिरफ्तार, बिजनेस में नुकसान होने पर रची थी साजिश

राजधानी जयपुर में करोड़ों के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी मोहम्मद वसीम (Theft case of Jems worth 2 crores in Jaipur) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से चोरी किए गए 23 किलो के जेवर बरामद किए गए हैं.

लंपी बीमारी को लेकर विधायक बिश्नोई ने सीपी जोशी को लिखा पत्र, की ये मांग

पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज (lumpy disease) का कहर देखने को मिल रहा है. इसी बीच भाजपा विधायक बिहारी बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र (Bihari Bishnoi letter to CP Joshi) लिखा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.

सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल...मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा कर किया कांवड़ियों का स्वागत

सावन के महीने में भगवान भोले की भक्ति का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है. मंदिरों से लेकर (Muslim Community welcomes kanwariyas in Jaipur) सड़क तक भक्तों का तांता लगा हुआ है और बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं. इस बीच रविवार को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली. जयपुर में मुस्लिम समाज ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया.

कोटा व्यापारी को कन्हैयाला जैसा हाल करने की धमकी देने के मामले में तीन गिरफ्तार, पड़ोसी व्यापारी ने मजाक में की थी हरकत

कोटा में एक शॉपिंग सेंटर के व्यापारी संजय चावला की हत्या करने की धमकी देने के मामले में (Three arrested for threatening to kill kota shopkeeper) पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में पीड़िता के पड़ोसी दुकानदार और चावला की दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी शामिल था. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चावला को परेशान करने के लिए यूं ही मजाक में इंटरनेट कॉल कर धमकी दी थी.

Rape Case in Jaipur: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पत्नी की मौत का बनाया था बहाना

जयपुर में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला (Rape Case in Jaipur) सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी पिछले 4 सालों से शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था.

Gehlot Rape remark: शेखावत बोले- विफलता छुपा रही सरकार

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने रेप को लेकर दिए अशोक गहलोत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है (Gehlot Rape remark). उन्होंने कहा अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम कानून को दोष दे रहे हैं. वहीं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत में बुढ़ापा आ गया है और अब झलकने भी लग गया है.

राजस्थान में यहां पिता के निधन के बाद बेटी के सिर पर बंधी 'जिम्मेदारी' की पगड़ी

जयपुर के चाकसू कस्बे में रविवार को गुलाब देवी ने पिता के निधन के बाद पगड़ी की रस्म ऐसे निभाई और संपन्न की जैसे कोई बेटा करता है. सामाजिक स्वीकृति के बीच गुलाब के माथे पिता की पगड़ी बंधी (Daughter tied a turban after father death) तो उसका चेहरा बदलाव की रोशनी से दमक उठा.

गहलोत के विवादित बोल....तो इसलिए बढ़ रहे हैं रेप के बाद हत्या के मामले

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का रेप को लेकर (CM Gehlot Controversial Statement) विवादित बयान सामने आया. दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है. वहीं, अब इस मामले में विपक्ष ने भी हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया है.