Gehlot Rape remark: शेखावत बोले- विफलता छुपा रही सरकार

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने रेप को लेकर दिए अशोक गहलोत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है (Gehlot Rape remark). उन्होंने कहा अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम कानून को दोष दे रहे हैं. वहीं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत में बुढ़ापा आ गया है और अब झलकने भी लग गया है.

गहलोत के विवादित बोल....तो इसलिए बढ़ रहे हैं रेप के बाद हत्या के मामले

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का रेप को लेकर (CM Gehlot Controversial Statement) विवादित बयान सामने आया. दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है. वहीं, अब इस मामले में विपक्ष ने भी हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया है.

सरपंचों का महापड़ाव स्थगित, लेकिन दूसरे गुट ने दिया धरना...24 को आंदोलन को लेकर हुए दो फाड़

पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को पद से हटाने और 35 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में चल रहे सरपंचों का महापड़ाव स्थगित (Sarpanch Mahapadav postponed) कर दिया गया है. 24 को जयपुर में दोबारा महापड़ाव करने का निर्णय लिया गया है. वहीं इस आंदोलन में शामिल कुछ सरपंच इस निर्णय से सहमत नहीं रहे और वे बाहर आकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.

मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की डूबी कार, लोगों ने ऐसे बचाई जान...देखिए Video

जयपुर के नंदपुरी अंडरपास में बारिश के बाद भरे पानी में रविवार को एक फॉर्च्यूनर कार डूब (Murari Lal Meena daughter car drown) गई. इस कार को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष पद उम्मीदवार निहारिका जोरवाल चला रही थीं. कार को डूबते देख वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने निहारिका जोरवाल की जान बचाई. बता दें कार में सवार छात्र नेता निहारिका जोरवाल मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी हैं.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बुरी खबर! नहीं रहा 14 माह का शिवा

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर शिवा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई ( Panther cub Shiva death). करीब एक साल पहले 7 दिन का पैंथर शावक शिवा अपनी मां से बिछड़ गया था. जमवारामगढ़ में रायसर रेंज से बीमार हालात में शिवा को रेस्क्यू करके नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था.

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में मानसून मेहरबान, आगामी 48 घंटे में भारी बारिश के आसार

राजस्थान में मानसून सक्रिय है (Rajasthan weather Update). मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर जिले में मेघ गर्जन और आकाशी बिजली की भी संभावना है.

Two drowned in Sirohi: फोटोग्राफी के चक्कर में गंवाई जान...पानी में डूबने से दो टीचर की मौत

झुंझुनू से माउंट आबू घूमने आ रहे निजी कॉलेज के दो टीचर की पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसा फोटोग्राफी (Two Teachers died by drowning in Sirohi) करने के दौरान पैर फिसलने के कारण हुआ है.

National Handloom Day: मरुधरा की एक पहचान हैंडलूम उत्पाद भी, दिक्कतें भी कम नहीं जरूरत तालमेल की!

देश विदेश में किसी भी शख्स के आगे राजस्थान का नाम लिजिए तो तुरंत यहां के धोरों, राजा महाराजाओं, किलों, महलों के अलावा हैंडलूम का जिक्र छेड़ देता है. बहुत रिच हैं यहां के हैंडलूम प्रोडक्टस (National Handloom Day 2022). आज से नहीं बरसों से अपनी ओर आकर्षित करते रहा है राजस्थानी हथकरघा. हैंडलूम डे पर इसी रिच कल्चर और बुनकरों के हालात पर एक रिपोर्ट.

Beauty With Brains वाली डाबी सिस्टर्स! सुख दुख में हमेशा दिया एक दूजे का साथ

सिस्टर्स डे पर राजस्थान कैडर की दो आईएएस सिस्टर्स की बात! टीना और रिया डाबी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं (IAS Dabi Sisters bond). दोनों ने अपनी प्रतिभा का लोहा बखूबी मनवाया है. बहनें अपने जीवन की हर न्यूज सोशल पोस्ट के जरिए ब्रेक करती हैं. इनमें प्यार, दुलार और आभार स्पष्ट नजर आता है.

Javelin Throw Day : शत्रुओं पर कहर बनकर टूटता था राणा का भाला...उदयपुर के म्यूजियम में आज भी है सुरक्षित

राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को आज पहली बार मनाया जा रहा है. भाला शौर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है. ऐसे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का भाला (maharana pratap javelin) तो अपने आप में इतिहास के एक पूरे काल को दर्शाता है. कहा जाता है कि राणा प्रताप जब भी अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर निकलते थे उनका भाला साथ रहता था.आज भी उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में वह ऐतिहासिक भाला संभालकर रखा गया है. पढ़ें पूरी खबर