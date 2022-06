RBSE Result 2022: 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम जारी, यहां चेक करें रिजल्ट...

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

Free Treatment in Rajasthan: निशुल्क इलाज के बाद SMS अस्पताल में मरीजों की भीड़, बीते महीने 2.50 लाख से अधिक मरीज पहुंचे

प्रदेश की गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की घोषणा (Free Treatment in Rajasthan) की है. निशुल्क इलाज की घोषणा के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि (Crowd of patients in SMS Hospital) हुई है, जिसके बाद अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती बन गया है.

Rajasthan Rajyasabha Election 2022: रणदीप सुरजेवाला पहुंचे उदयपुर, बाड़ेबंदी में विधायकों को दी जाएगी वोट डालने की ट्रेनिंग

राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) होना है. इस बीच कांग्रेस के बाड़ेबंदी में लगातार विधायकों और मंत्रियों के आने का दौर जारी है. सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला ताज अरावली रिसोर्ट पहुंचे. वहीं, आज विधायकों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

Rajasthan Rajya Sabha Elections 2022 : सीएम गहलोत के बाद मुकुल वासनिक उदयपुर पहुंचे, कुल 105 विधायक बाड़ेबंदी में मौजूद

प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के दंगल के बीच कांग्रेस पार्टी के बाड़ेबंदी में लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है. ऐसे में राज्य की सरकार ने अब उदयपुर में डेरा डाल लिया है. ऐसे में राज्य सरकार के अधिकांश मंत्री और लगभग 105 विधायक झीलों की नगरी उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं. रविवार को स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बसपा के बगावती सुर अपनाने वाले विधायकों को विशेष प्लेन में लेकर बाड़ेबंदी में पहुंचे.

Murder Case in Udaipur: उदयपुर में शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की पीट-पीटकर हत्या कर दी

जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी दो बेटियों और पत्नी की हत्या (Murder Case in Udaipur) कर दी. जानकारी के अनुसार कोटड़ा थाना क्षेत्र के सबुरी गांव में एक व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था. कुछ देर बाद दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि आवेश में आकर आरोपी ने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को पत्थर से मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

Jaipur: मंत्री अशोक चांदना के पिता देवालाल गुर्जर के खिलाफ जारी स्थाई वारंट को न्यायालय ने किया निरस्त, जानिए पूरा मामला...

राजस्थान पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में लंबे समय से विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहे बदमाशों, स्थाई वारंटी और गिरफ्तार वारंटी सहित अन्य बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है. बूंदी जिले के कोतवाली थाने में 16 स्थाई वारंटी वांछित चल रहे थे जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वारंट का निस्तारण करवाया गया है. स्थाई वारंटी में एक नाम देवालाल गुर्जर का भी शामिल था जो राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना के पिता हैं.

Dhankhar targeted Mamta: पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं, शासक का राज: जगदीप धनखड़

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रविवार को उदयपुर के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा (Governor Jagdeep Dhankhar targeted CM Mamta Banerjee). इसके साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की.

Road Accident in Barmer: बोलेरो कैंपर और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत, 2 की मौत...20 से अधिक घायल

जिले के शिव थाना इलाके के आगोरिया गांव के पास सोमवार को बोलेरो कैंपर और स्कॉर्पियो की भिड़ंत (Road Accident in Barmer) हो गई. हादसे में एक बुजुर्ग और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. साथ ही करीब 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया. साथ ही मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

Dummy candidate arrested: पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में बैठा डमी कैंडिडेट गिरफ्तार

राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में परीक्षा दे रहे एक डमी अभ्यर्थी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि शनिवार को एसीबी मुख्यालय ने यह सूचना दी कि विद्याधर नगर थाना इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़ में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में एक डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहा है.

Nagaur Big News: मेवड़स की श्री अच्छी नाथ गौशाला में 33 गायों की अकाल मौत, फूड प्वॉयजनिंग बताई जा रही वजह

नागौर के डेगाना उपखण्ड में गोवंशों का लगातार काल का ग्रास बनना जारी (cows death in Nagaur) है. पहले डेगाना के जाखेड़ा गांव की एक गौशाला में 150 से ज्यादा गायों की मौतें और उसके बाद मेवड़स में अच्छीनाथ गोशाला में 33 गायों की अकाल मौत से क्षेत्र के गोशाला संचालकों और गोपालकों में दहशत फैल गई है.