RBSE board result 2022: 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम होंगे जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE board result 2022) की 12वीं कक्षा के कला वर्ग एवं वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज सोमवार को जारी होने जा रहा है. बोर्ड प्रशासक आज यानि सोमवार 12:15 बजे बोर्ड कार्यालय स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल से परिणाम जारी करेंगे. इस बार करीब साढ़े छह लाख परीक्षार्थियों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है.

Murder Case in Udaipur: उदयपुर में शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों की पीट-पीटकर हत्या कर दी

उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी दो बेटियों और पत्नी की हत्या (Murder Case in Udaipur) कर दी. जानकारी के अनुसार कोटड़ा थाना क्षेत्र के सबुरी गांव में एक व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था. कुछ देर बाद दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि आगोश में आकर आरोपी ने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को पत्थर से मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में (Husband killed His Wife And Daughters) सफल रहा.

FIR against Nupur Sharma: जोधपुर में नुपूर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को अपनी पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की. भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित और सांसद नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया है. इसके बाद नुपूर शर्मा की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही है. रविवार को जोधपुर में भी नूपुर शर्मा और एक महिला पत्रकार के खिलाफ सरदारपुरा थाने में एफआईआर (Nupur Sharma objectionable statement) दर्ज की गई है.

Jaipur: मंत्री अशोक चांदना के पिता देवालाल गुर्जर के खिलाफ जारी स्थाई वारंट को न्यायालय ने किया निरस्त, जानिए पूरा मामला...

राजस्थान पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में लंबे समय से विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहे बदमाशों, स्थाई वारंटी और गिरफ्तार वारंटी सहित अन्य बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है. बूंदी जिले के कोतवाली थाने में 16 स्थाई वारंटी वांछित चल रहे थे जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वारंट का निस्तारण करवाया गया है. स्थाई वारंटी में एक नाम देवालाल गुर्जर का भी शामिल था जो राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना के पिता (Devalal Gurjar father of Minister Ashok Chandna) हैं.

Murder In Bardod: दो दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा, इस वजह से गई थी जान

अलवर जिले के बर्डोद में 3 जून को युवक की हत्या कर उसके शव को खेल मैदान में फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ कोबरा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मृतक से 1 साल पहले हुई लड़ाई में राजीनामा का दबाव बना रहा था. मृतक योगेश के राजीनामा नहीं करने पर आरोपी संदीप कोबरा नाराज हो गया. जिसके बाद 2 जून को बर्डोद के स्कूल खेल मैदान में उसने नशा कर मृतक योगेश के ऊपर पत्थर से हमला कर दिया.

Dummy candidate arrested: पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में बैठा डमी कैंडिडेट गिरफ्तार

राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में परीक्षा दे रहे एक डमी अभ्यर्थी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि शनिवार को एसीबी मुख्यालय ने यह सूचना दी कि विद्याधर नगर थाना इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़ में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में एक डमी कैंडिडेट (Dummy candidate arrested in Vidhyanagar ) परीक्षा दे रहा है.

Free Treatment in Rajasthan: निशुल्क इलाज के बाद SMS अस्पताल में मरीजों की भीड़, बीते महीने 2.50 लाख से अधिक मरीज पहुंचे

प्रदेश की गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की घोषणा (Free Treatment in Rajasthan) की है, जिसमें ओपीडी और आईपीडी शामिल है. ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें तो निशुल्क इलाज की घोषणा के बाद मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि (Crowd of patients in SMS Hospital) हुई है, जिसके बाद अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती बन गया है.

दवा निर्माता कंपनी का संचालक देहरादून से गिरफ्तार, नागालैंड की फर्जी फर्म के नाम से बनाई नशीली दवा

राजस्थान एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशीली दवाइयों का निर्माण करने वाली एक फर्जी फर्म के संचालक सुनील नंदवानी को रविवार को देहरादून से गिरफ्तार किया (SOG arrested fake company owner) है. अजमेर जिले के रामगंज थाने में वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें सुनील वांछित चल रहा था. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय लाया गया है.

Rajasthan Rajya Sabha Election: कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी पर बोले सतीश पूनिया,कहा- कांग्रेस ऐसी डरी हुई है जैसे गब्बर आ जाएगा

राज्यसभा चुनाव के रण में नेताओं के बीच सियासी जुबानी जंग जारी है. कांग्रेस के उदयपुर में चल रहे विधायकों की बाडेबंदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तीखा कटाक्ष किया (Satish Poonia takes a dig at Congress) है. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ऐसे डरी हुई है जैसे सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा. पूनिया ने कहा कि अकबर को महान बताने वालों को महाराणा प्रताप की नगरी में शरण लेनी पड़ी.

Rajasthan: उप तहसील निर्झरना और बांदीकुई तहसील में क्रमोन्नत, आभानेरी को बनाया उप तहसील

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के निर्झरना और बांदीकुई उप तहसील (Nirjharna and Bandikui sub tehsil) को तहसील में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दे दी है. साथ ही जिले के आभानेरी को नवीन उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. सीएम गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी.