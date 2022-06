RBSE board result 2022: 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम होंगे जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE board result 2022) की 12वीं कक्षा के कला वर्ग एवं वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम आज सोमवार को जारी होने जा रहा है. बोर्ड प्रशासक आज यानि सोमवार 12:15 बजे बोर्ड कार्यालय स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल से परिणाम जारी करेंगे. इस बार करीब साढ़े छह लाख परीक्षार्थियों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है.

Free Treatment in Rajasthan: निशुल्क इलाज के बाद SMS अस्पताल में मरीजों की भीड़, बीते महीने 2.50 लाख से अधिक मरीज पहुंचे

प्रदेश की गहलोत सरकार ने आमजन को राहत देते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की घोषणा (Free Treatment in Rajasthan) की है, जिसमें ओपीडी और आईपीडी शामिल है. ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें तो निशुल्क इलाज की घोषणा के बाद मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि (Crowd of patients in SMS Hospital) हुई है, जिसके बाद अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती बन गया है.

BJP Fencing In Jaipur: आज से होगी बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी, जामडोली के पास एक रिसॉर्ट में होगा कैम्प

प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले भाजपा ने उदयपुर में अपने और समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी की. तो वहीं सोमवार से बीजेपी भी प्रशिक्षण शिविर के नाम पर विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है. सोमवार दोपहर 2 बजे भाजपा से जुड़े सभी विधायक प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित होंगे और शाम 5 बजे वहां से आगरा रोड में जामडोली स्थित एक होटल रिसॉर्ट में पहुंचेंगे. खाने की होटल रिसॉर्ट कौन सा होगा उसका खुलासा अभी नहीं किया गया है.

अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की हुई 'अरंगेत्रम' सेरेमनी, शामिल हुईं बड़ी हस्तियां

मायानगरी एक ऐसा शहर है जहां आम तौर पर जीवंत सांस्कृतिक दृश्य होता है. लेकिन पिछले कुछ समय से यह मौन हो गया था. लेकिन एक बार फिर भरतनाट्यम की एक शानदार परफॉरमेंस के साथ यह जीवंत हो गया. जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है. यह प्रस्तुति दी है राधिका मर्चेंट ने. बता दें, राधिका मर्चेंट नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की होने वाली 'दुल्हन' हैं.

Rajasthan Rajya Sabha Election: कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी पर बोले सतीश पूनिया,कहा- कांग्रेस ऐसी डरी हुई है जैसे गब्बर आ जाएगा

राज्यसभा चुनाव के रण में नेताओं के बीच सियासी जुबानी जंग जारी है. कांग्रेस के उदयपुर में चल रहे विधायकों की बाडेबंदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तीखा कटाक्ष किया (Satish Poonia takes a dig at Congress) है. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ऐसे डरी हुई है जैसे सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा. पूनिया ने कहा कि अकबर को महान बताने वालों को महाराणा प्रताप की नगरी में शरण लेनी पड़ी.

आरजेएस मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम जारी

सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2021 के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम रविवार देर शाम को घोषित कर दिया गया है. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से देर शाम को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर परिणाम जारी करने के साथ कट ऑफ सूची भी जारी की गई है. 30 अप्रेल व 01 मई 2022 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें सफल अभ्यर्थियों को प्रोविजनली क्वालिफाइड मानते हुए साक्षात्कार में शामिल किया जायेगा.

Dummy candidate arrested: पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में बैठा डमी कैंडिडेट गिरफ्तार

राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में परीक्षा दे रहे एक डमी अभ्यर्थी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि शनिवार को एसीबी मुख्यालय ने यह सूचना दी कि विद्याधर नगर थाना इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़ में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में एक डमी कैंडिडेट (Dummy candidate arrested in Vidhyanagar ) परीक्षा दे रहा है.

Rajasthan Rajya Sabha Elections 2022 : सीएम गहलोत के बाद मुकुल वासनिक उदयपुर पहुंचे, कुल 105 विधायक बाड़ेबंदी में मौजूद

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के बाड़ाबंदी में विधायकों का आने का सिलसिला जारी है. करीब 105 विधायक उदयपुर पहुंचे. विधायकों को पहुंचने के साथ ही कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक भी ताज शनिवार देर शाम अरावली (Mukul Wasnik reached Udaipur after CM Ashok Gehlot) पहुंचे.

Fire on Khonogorian Hill : झालाना वन क्षेत्र में खोनागोरियां की पहाड़ी पर लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

जयपुर जिले के झालाना वन क्षेत्र में खोनागोरियां की पहाड़ी पर भीषण आग लग (Fire on hill of Khonagorian in Jhalana forest area) गई. देखते ही देखते आग हवा के साथ जंगल में फैल गई. आग की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया.

Dhankhar targeted Mamta: पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं, शासक का राज: जगदीप धनखड़

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रविवार को उदयपुर के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की. राज्यपाल जगदीप धनखड़ शहर के प्रताप गौरव केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रताप गौरव विजिट किया. इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा (Governor Jagdeep Dhankhar targeted CM Mamta Banerjee). वहीं केंद्र की मोदी सरकार की राज्यपाल ने जमकर तारीफ की.