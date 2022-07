Gehlot Cabinet Meeting : गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर, यहां जानें...

सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने और उदयपुर घटना में मृतक कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता प्रदान करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए.

मंत्री जाहिदा खान को न्यायालय ने किया दोष मुक्त, 19 वर्ष बाद मिला न्याय

मंत्री जाहिदा खान को न्यायालय ने दोष मुक्त (Court acquitted minister Zahida Khan) कर दिया है. 19 वर्ष बाद मिला मंत्री और उनके अन्य साथियों को न्याय मिला है. 6 जून 2022 को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

ERCP पर आर-पार के मूड में गहलोत, बोले- केंद्र चाहे ईडी भेजे या IT की टीम...काम बंद नहीं होगा

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर गहलोत सरकार अब आर-पार के मूड में है. इस योजना को लेकर रणनीति बनाने के लिए जयपुर में बुधवार को हुए (Congress Meeting on ERCP) कार्यक्रम में गहलोत सरकार ने साफ कर दिया कि योजना बंद नहीं होगी. केंद्र चाहे ईडी भेज दे या इनकम टैक्स की टीम, हम डरने वाले नहीं हैं.

Lightning Cases in Rajasthan : आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में 4 की मौत, एक मासूम सहित 4 लोग झुलसे

प्रदेश में मानसून का दौर जारी है. इस दौरान कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की खबरें सामने आई हैं. प्रदेश में 24 घंटों में आ​काशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई (Four died due to lightning in Rajasthan) है. इनमें एक की मौत भरतपुर में, एक की कोटा के इटावा में और 2 लोगों की प्रतापगढ़ क्षेत्र में मौत हुई है.

Accident in Dholpur: पोखर में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत

पोखर में डूबने से बुधवार को एक पांच साल के मासूम की मौत (5 years old child drown in pond) हो गई. मासूम पोखर के किनारे ही खेल रहा था. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर बच्चे के शव को बाहर निकाला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया.

Khachariyawas on Gehlot : मेरे जैसे कई नेता सोचते हैं राजस्थान में राजनीति करने की, लेकिन गहलोत तकदीर के बादशाह...

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर जयपुर में बुधवार को कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मंत्री खाचरियावास ने प्रदेश की राजनीति को लेकर (Khachariyawas Big Statement) बड़ा दिया. उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कई नेता राजस्थान में राजनीति करने की सोचते है, लेकिन यहां गहलोत जैसे तकदीर के बादशाह हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है. सुनिए खाचरिवास ने और क्या कहा...

Stabbing in Rajsamand : नाथद्वारा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक के बाद चाकूबाजी, जिलाध्यक्ष का बेटा घायल, आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक होटल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद भोजन के समय राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट के बेटे अरविंद सिंह बारहट के साथ एक युवक ने हाथापाई करते हुए चाकू से वार कर घायल कर (Stabbing after BJP district meet in Rajsamand) दिया. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Goods news for farmers : प्रदेश के किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसली ऋण, CM ने दी 160 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति

प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिले, इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी (Rs 160 crore approved for interest subsidy) है. साथ ही 5 लाख नए कृषकों को भी फसली ऋण वितरित किया जायेगा.

Gehlot on Pilot : निशाना शेखावत पर जवाब पायलट को...गहलोत बोले- जब मैं प्रेम से भी निकम्मा कहता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं

सीएम गहलोत के नकारा और निकम्मा जैसे शब्द कहे जाने को लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि गहलोत ने मेरे बारे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया. वे बुजुर्ग, अनुभवी और पिता तुल्य हैं. वो बोल देते हैं तो मैं अदरवाइज नहीं लेता. अब गहलोत ने इस पर (Gehlot on Pilot) इशारों ही इशारों में जवाब दिया है.

Three drowned in pond : चूरू में गांव के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

चूरू जिले के सुजानगढ़ की बीदासर तहसील के गांव ढढेरु गोदारान के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत (Three drowned in pond in Churu) गई. गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव तालाब से बाहर निकाले. तीनों बकरियां चराने तालाब किनारे गए थे.