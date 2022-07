Accident in Dholpur: पोखर में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत

पोखर में डूबने से बुधवार को एक पांच साल के मासूम की मौत (5 years old child drown in pond) हो गई. मासूम पोखर के किनारे ही खेल रहा था. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर बच्चे के शव को बाहर निकाला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया.

Khachariyawas on Gehlot : मेरे जैसे कई नेता सोचते हैं राजस्थान में राजनीति करने की, लेकिन गहलोत तकदीर के बादशाह...

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर जयपुर में बुधवार को कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मंत्री खाचरियावास ने प्रदेश की राजनीति को लेकर (Khachariyawas Big Statement) बड़ा दिया. उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कई नेता राजस्थान में राजनीति करने की सोचते है, लेकिन यहां गहलोत जैसे तकदीर के बादशाह हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है. सुनिए खाचरिवास ने और क्या कहा...

Stabbing in Rajsamand : नाथद्वारा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक के बाद चाकूबाजी, जिलाध्यक्ष का बेटा घायल, आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक होटल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद भोजन के समय राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट के बेटे अरविंद सिंह बारहट के साथ एक युवक ने हाथापाई करते हुए चाकू से वार कर घायल कर (Stabbing after BJP district meet in Rajsamand) दिया. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Goods news for farmers : प्रदेश के किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसली ऋण, CM ने दी 160 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति

प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिले, इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी (Rs 160 crore approved for interest subsidy) है. साथ ही 5 लाख नए कृषकों को भी फसली ऋण वितरित किया जायेगा.

Gehlot on Pilot : निशाना शेखावत पर जवाब पायलट को...गहलोत बोले- जब मैं प्रेम से भी निकम्मा कहता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं

सीएम गहलोत के नकारा और निकम्मा जैसे शब्द कहे जाने को लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि गहलोत ने मेरे बारे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया. वे बुजुर्ग, अनुभवी और पिता तुल्य हैं. वो बोल देते हैं तो मैं अदरवाइज नहीं लेता. अब गहलोत ने इस पर (Gehlot on Pilot) इशारों ही इशारों में जवाब दिया है.

Three drowned in pond : चूरू में गांव के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

चूरू जिले के सुजानगढ़ की बीदासर तहसील के गांव ढढेरु गोदारान के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत (Three drowned in pond in Churu) गई. गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव तालाब से बाहर निकाले. तीनों बकरियां चराने तालाब किनारे गए थे.

Vasundhara in Jodhpur: प्रदेश में पुलिसिंग और इंटेलिजेंस मजबूत करने की जरूरत, नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जानी चाहिए -वसुंधरा

जोधपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Vasundhara in Jodhpur) ने प्रदेश की पुलिसंग और इंटेलिजेंस (vasundhara Raje on policing and intelligence) को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होेंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की आवश्यकता है.

Bhilwara Lizard Case : सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिली मरी हुई छिपकली, 14 बच्चे बीमार...कुक समेत स्कूल स्टाफ को किया APO

भीलवाड़ा जिले के सरकारी विद्यालय में मिड-डे मील में मृत छिपकली मिलने से (School Administration Big Negligence) मंगलवार को 14 बच्चे बीमार हो गए थे, जिनका जिले के बागोर कस्बे में स्थित अस्पताल में उपचार जारी है. इस मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल कर्मचारियों को एपीओ कर दिया है.

Salman Chishti Arrested: नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो जारी करने वाला सलमान चिश्ती गिरफ्तार

Salman Chishti Arrested: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया. इस हिस्ट्रीशीटर ने भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा का सिर काट कर लाने वाले को जायदाद ऑफर की थी. सलमान के खिलाफ कई थानों में 15 से ज्यादा मुकदमे हैं.

ओवरड्यू के चलते जमा करना होगा 180 करोड़ का ब्याज और पेनल्टी, ऋण चुकाने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव...

उदयपुर हत्याकांड के चलते प्रदेश में नेट बंदी की गई थी. इसके चलते ना केवल व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि प्रदेश के किसान भी अपना कृषि ऋण नहीं चुका पाए. अब किसानों को ओवरड्यू के चलते ब्याज और पेनल्टी के रूप में करीब 180 करोड़ रुपए का हर्जाना जमा कराना होगा. इसे देखते हुए विभाग ने ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा (Proposal to extend loan payment last date) है.