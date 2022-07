Gehlot on Pilot : निशाना शेखावत पर जवाब पायलट को...गहलोत बोले- जब मैं प्रेम से भी निकम्मा कहता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं

सीएम गहलोत के नकारा और निकम्मा जैसे शब्द कहे जाने को लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि गहलोत ने मेरे बारे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया. वे बुजुर्ग, अनुभवी और पिता तुल्य हैं. वो बोल देते हैं तो मैं अदरवाइज नहीं लेता. अब गहलोत ने इस पर (Gehlot on Pilot) इशारों ही इशारों में जवाब दिया है.

Three drowned in pond : चूरू में गांव के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत

चूरू जिले के सुजानगढ़ की बीदासर तहसील के गांव ढढेरु गोदारान के तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन की मौत (Three drowned in pond in Churu) गई. गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव तालाब से बाहर निकाले. तीनों बकरियां चराने तालाब किनारे गए थे.

Vasundhara in Jodhpur: प्रदेश में पुलिसिंग और इंटेलिजेंस मजबूत करने की जरूरत, नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जानी चाहिए -वसुंधरा

जोधपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Vasundhara in Jodhpur) ने प्रदेश की पुलिसंग और इंटेलिजेंस (vasundhara Raje on policing and intelligence) को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होेंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की आवश्यकता है.

Bhilwara Lizard Case : सरकारी स्कूल के मिड-डे मील में मिली मरी हुई छिपकली, 14 बच्चे बीमार...कुक समेत स्कूल स्टाफ को किया APO

भीलवाड़ा जिले के सरकारी विद्यालय में मिड-डे मील में मृत छिपकली मिलने से (School Administration Big Negligence) मंगलवार को 14 बच्चे बीमार हो गए थे, जिनका जिले के बागोर कस्बे में स्थित अस्पताल में उपचार जारी है. इस मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल कर्मचारियों को एपीओ कर दिया है.

Salman Chishti Arrested: नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो जारी करने वाला सलमान चिश्ती गिरफ्तार

Salman Chishti Arrested: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया. इस हिस्ट्रीशीटर ने भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा का सिर काट कर लाने वाले को जायदाद ऑफर की थी. सलमान के खिलाफ कई थानों में 15 से ज्यादा मुकदमे हैं.

ओवरड्यू के चलते जमा करना होगा 180 करोड़ का ब्याज और पेनल्टी, ऋण चुकाने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव...

उदयपुर हत्याकांड के चलते प्रदेश में नेट बंदी की गई थी. इसके चलते ना केवल व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि प्रदेश के किसान भी अपना कृषि ऋण नहीं चुका पाए. अब किसानों को ओवरड्यू के चलते ब्याज और पेनल्टी के रूप में करीब 180 करोड़ रुपए का हर्जाना जमा कराना होगा. इसे देखते हुए विभाग ने ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा (Proposal to extend loan payment last date) है.

JEE MAIN 2022: NTA ने जुलाई सेशन के लिए दोबारा शुरू किया रजिस्ट्रेशन, कभी भी जारी हो सकते हैं जून सेशन का स्कोर कार्ड

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE MAIN 2022 के जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दिए गए हैं. जेईई मेन जून सेशन का स्कोर कार्ड भी जल्द ही जारी हो सकता (NTA reopen JEE main registration) है. इच्छुक विद्यार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई रात 11 बजे तक कर सकते हैं.

Rathore On Pilot: राजेन्द्र राठौड़ ने सचिन पायलट को बताया संस्कारवान 'नीलकंठ'! लेकिन सीएम गहलोत की ये बात नहीं आई रास

भाजपा के दिग्गज नेता हैं राजेन्द्र राठौड़. फिर भी अपनी धुर विरोधी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट की एक अदा (BJP MLA On Pilot) इनके दिल को छू गई है! वजह भी खास है. ईटीवी से बातचीत की तो अपनी पसंद बताई और कांग्रेस के खिलाफ अपना गुबार जाहिर कर दिया.

IAS टीना डाबी ने संभाला जैसलमेर जिला कलेक्टर का पदभार, बोलीं- इस प्यारी सोने सी नगरी को बनाएंगे टूरिस्ट हब

IAS टीना डाबी (IAS Tina Dabi) ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलेक्टर (Jaisalmer District Collector) का पदभार ग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्यारी सोने सी नगरी को पर्यटन का हब बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

Salman khan Lawyer Threatens: सलमान खान के वकील को मिली धमकी, पत्र में लिखा- सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करेंगे

जोधपुर में फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील और उनके परिवार को धमकी (Salman khan Lawyer Threatens) दी गई है. जिसके बाद एहतियात के तौर पर वकील हस्तीमल सारस्वत के घर पर पुलिस ने सुरक्षा दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.