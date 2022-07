Salman Chishti Arrested: नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो जारी करने वाला सलमान चिश्ती गिरफ्तार

Salman Chishti Arrested: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया. इस हिस्ट्रीशीटर ने भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा का सिर काट कर लाने वाले को जायदाद ऑफर की थी. सलमान के खिलाफ कई थानों में 15 से ज्यादा मुकदमे हैं.

Gehlot Cabinet Meet Today: गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, एजेंडे में पांच विभागों के आधा दर्जन मामले

कैबिनेट बैठक में पांच विभागों के आधा दर्जन एजेंडे विचारार्थ होंगे. मंत्रिमंडल की बैठक में 9 जुलाई को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक की तैयारियों और बैठक में रखे जाने वाले राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा संभव (Gehlot Cabinet Meet Today) है. इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था , जुलाई में प्रस्तावित रीट परीक्षा पर भी विचार किया जाएगा. कहा जा रहा है कि सीएम कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं इसमें राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की लॉन्चिंग को लेकर भी एलान संभव है.

Sextortion In Dholpur: महंगी पड़ी व्हॉट्सएप वाली दोस्ती! महिला ने फोन कर युवक के उतरवाए कपड़े, किया रिकॉर्ड...फिर मांगे रुपए 5 लाख

धौलपुर के बाड़ी में सेक्सटॉर्शन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने व्यवसायी के बेटे को वॉट्सएप कॉल के जरिए फंसा कर बड़ी रकम हासिल करने की कोशिश की (Blackmail Through whatsapp In Bari). वो सफल भी हो जाती लेकिन फिर पुलिस तक बात पहुंचने के साथ ही मामले का खुलासा हो गया. पता चला कि एक सुनियोजित तरीके से एक गैंग बनाकर ऐसी करतूतों को अंजाम दिया जा रहा था.

Theft Case in Bikaner: शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे के घर चोरों ने किया हाथ साफ

प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होने, चोरी, लूट और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है. इसी बीच बुधवार को बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र के डागा चौक स्थित प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे नरेंद्र कल्ला के घर भी चोरों ने हाथ साफ (Theft Case in Bikaner) कर दिया. मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे नरेंद्र अपने परिवार के साथ उदयपुर-राजसमंद की धार्मिक यात्रा पर गए हुए हैं.

Congress Meet On ERCP: ईआरसीपी मुद्दा भुनाने की रणनीति पर चर्चा आज, 13 जिलों के 300 प्रतिनिधियों संग सीएम करेंगे संवाद

पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की 86 विधानसभा सीटों पर साल 2023 में भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अब ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना को जीत का सबसे बड़ा मंत्र मान रही है. कैसे इस मुद्दे को अपने पाले में लाना है बस इसको लेकर ही आज बिरला ऑडिटोरियम में संवाद (Congress Meet On ERCP) होगा. जिसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन शामिल होंगे. सूत्र ईआरसीपी पर मेहरबानी के पीछे का एक और अहम कारण गिनाते हैं. ये सूबे की मुखिया की छुपी 'इच्छा' से जुड़ा है!

#Jagte Raho: भारतीय सेना के जवानों से संपर्क के लिए इन सिस्टमों का इस्तेमाल कर रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, ऐसे करें पहचान और बचाव

भारतीय सेना के जवान को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल करती है. महिला एजेंट कॉल स्पूफिंग के जरिए वॉइस कॉल करती थी. सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने के जितने भी प्रकरण अब तक सामने आए हैं उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट द्वारा कॉल स्पूफिंग और वीओआईपी (Voice Over Internet Protocol) सिस्टम का इस्तेमाल कर ही वॉइस कॉल करना सामने आया है.

Jaipur Road Accident: चाय की थड़ी में जा घुसा तेज रफ्तार ट्रक, 1 की मौत, 5 घायल

जयपुर के दौलतपुर थाना इलाके में मंगलवार रात तेज रफ्तार ट्रक एक्सप्रेस हाईवे पर अनियंत्रित होकर चाय की थड़ी में घुस गया. हादसे में वहां मौजूद 1 व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है.

World Zoonosis Day : जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली खतरनाक बीमारियां, हर साल लाखों लोग होते हैं इनका शिकार

वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है. जूनोसिस ऐसे संक्रमण को कहा जाता है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है. इनफ्लुएंजा, प्लेग, ब्रूसेलोसिस, लैप्टोस्पायरोसिस, निपाह, टेक्सोप्लाज्मोसिस, क्रीमियन कांगो जैसी जानलेवा बीमारियां जूनोसिस से जुड़े उदाहरण (Zoonotic Diseases) हैं. इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि हर साल लाखों लोग ऐसी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं. कुछ मामलों में संक्रमितों की मौत तक हो जाती है.

Good News : केन्द्रीय सहकारी बैंकों और उपभोक्ता भंडारों में 800 पदों पर होगी भर्ती - उदयलाल आंजना

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मंगलवार को राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा सहकारी बैकों और उपभोक्ता भंडारों में रिक्त पड़े 800 पदों पर भर्ती की जाएगी (800 posts will be recruited in central cooperative banks). इसके लिए जल्द सहकार भर्ती बोर्ड आवेदन निकालेगा.

Jodhpur Crime News : बोरुंदा में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 1 गिरफ्तार

जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में मंगलवार को विशेष टीम और पुलिस की संयुक्त (Explosive material recovered from borunda) कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है. साथ ही एक पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.