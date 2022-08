लंपी संक्रमण में राजस्थान नंबर वन, संक्रमित गायों का दूध पीने से बचें- केंद्रीय मंत्री रुपाला

राजस्थान में गायों में फैल रही लंपी बीमारी को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला शनिवार को जयपुर (Purushottam Rupala in Jaipur) पहुंचे. उन्होंने कहा कि लंपी संक्रमण के मामले में राजस्थान नंबर वन हो चुका है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो गाय इस बीमारी से संक्रमित हैं उनका दूध पीने से लोगों को बचना चाहिए.

दंपती सहित 4 मासूमों की निर्मम हत्या का मामला, दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

28 जुलाई, 2015 को एक दंपती और उनके चार मासूमों की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में दोनों आरोपी हत्या के दोषी पाए गए. इस पर शनिवार को जिले की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई (Convicts get death penalty for killing a family) है. दोनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Lumpy disease : मंत्री खाचरियावास पहुंचे हिंगोनिया गौशाला, संक्रमित गोवंशों की ली जानकारी

राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज तेजी से फैल रहा है. राजधानी के हिंगोनिया गौशाला में (Khachariyawas visited Hingonia Gaushala) लंपी डिजीज का मामला सामने आने के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शनिवार को गौशाला पहुंचे. यहां उन्होंने संक्रमित गोवंशों की जानकारी ली और कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

उपराष्ट्रपति चुनाव जीते जगदीप धनखड़...पैतृक गांव में खुशियों का माहौल

उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत (Vice President Election 2022 results) दर्ज की है. उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा को हराया है. पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे. वहीं, उनकी इस जीत के बाद धनखड़ के पैतृक गांव किठाना में जश्न का माहौल देखा जा रहा है.

भगवान शिव के मंदिर के सामने नंदी ने त्यागे प्राण...

श्रीगंगानगर जिले के गांव तीन ई छोटी में नंदी ने शिव भगवान के मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए. बताया जा रहा है कि (Nandi gave up life in front of Lord Shiva temple) नंदी लंपी बीमारी से ग्रसित था, जिसका इलाज चल रहा था. जैसे ही यह खबर फैली तो लोगों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ गया. ग्रामीणों ने बताया कि नंदी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया.

SMS Hospital Child kidnapping Case: 3 दिन बाद जयपुर से दस्तयाब किया गया मासूम, तीन हिरासत में

प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से 3 अगस्त की शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने 4 महीने के मासूम दिव्यांश का अपहरण (SMS Hospital Child kidnapping Case) कर लिया था. मामले में शनिवार शाम जयपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी. मासूम की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने जयपुर से ही दिव्यांश को सकुशल दस्तयाब कर 3 बदमाशों (police recovered child after 3 days of kidnapping) को हिरासत में लिया है.

तालाब में डूबने से तीन किशोरियों की मौत, गांव में छाया मातम

करौली के मंडरायल उपखंड अन्तर्गत मुरीला गांव में शनिवार को तालाब में नहाने गईं तीन किशोरियों की डूबने से मौत हो (Three girls drowned in pond in Karauli) गई. एक साथ तीन बच्चियों की मौत से गांव में मातम छा गया है. किशोरियों के तालाब में डूबने की सूचना पास ही के खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने परिजनों को दी.

Blackmailing Gang: किशोरों को ब्लैकमेल कर नकदी ऐंठने वाली गैंग सक्रिय...ऐसे बचें

जयपुर में नाबालिग किशोरों को ब्लैकमेल कर नकदी और जेवरात हड़पने वाली गैंग सक्रिय (Gang blackmailing minors in Jaipur) है. यह गैंग पहले किशोरों से दोस्ती करती है और उन्हें झांसे में लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड लेती है. इसके बाद इन अकाउंट्स में जुड़ी युवतियों की फोटो को अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देती है. इसके बाद शुरू होता है किशोरों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला.

Raid in Jhalawar: गोदाम से 25 क्विंटल अवैध मछलियां जब्त, 10 हिरासत में

झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र मे कालीसिंध और चंबल नदी में चल रहे मत्स्याखेट के खिलाफ (Raid in Jhalawar) पुलिस ने शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम से 25 क्विंटल से अधिक मछलियों को जब्त किया है. वहीं पुलिस ने 3 वाहनों को जब्त कर, 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पूरी कार्रवाई महिला अनुसंधान विंग के एएसपी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई.

संत रविनाथ को आश्रम में समाधि देने पर बनी सहमति, सीआईडी सीबी करेगी मामले की जांच

जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंधा माता तलहटी क्षेत्र में संत रविनाथ आत्महत्या प्रकरण (Saint Ravinath suicide case) में लंबे गतिरोध के बाद शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमति बन गई है. अब आश्रम में ही संत को समाधि देने पर सहमति बनी है. हालांकि आक्रोशित लोग इस मामले में आरोपी भाजपा विधायक पूराराम चौधरी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है.