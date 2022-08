अजमेर में पारिवारिक कलह के चलते महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग

अजमेर में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग (woman jumped in a well with 4 children) लगा दी. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने महिला को कुएं से जीवित निकाल लिया, लेकिन उसके चारों बच्चों की मौत हो गई.

NTA ने की JEE MAIN 2022 के रिजल्ट में लेटलतीफी, शुरू नहीं हो पाएंगे ADVANCED के रजिस्ट्रेशन

जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग 7 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी, लेकिन लेटलतीफी के लिए मशहूर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) JEE MAIN 2022 के परिणाम में देरी करती है तो ऑल इंडिया रैंक व टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स की सूची जारी नहीं होगी. ऐसे में जेईई एडवांस का फॉर्म फिलिंग पर असर पड़ेगा.

Sarpanchs Mahapadav: सरपंचों के आरोपों पर मंत्री बोले- साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा

सरपंच अपनी नाराजगी के साथ सड़क पर हैं. जयपुर में सरपंचों का महापड़ाव चर्चा के केन्द्र में है (Sarpanch Sangh Mahapadav). पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे संग 33 सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं. महापड़ाव के पहले दिन सरपंच दो धड़ों में भी बंटते दिखे. आरोप लगा कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भेद किया जा रहा है. इन तमाम मुद्दों पर मंत्री ने ईटीवी भारत से खुलकर बात की.

CRPF Tiranga Yatra: अजमेर की सड़कों पर हर घर तिरंगा मंत्र के साथ दिखे जाबांज

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं (Tiranga Yatra In Ajmer). इस कड़ी में अजमेर में भी सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 की ओर से पैदल मार्च निकाला गया (CRPF Tiranga Yatra). आनासागर चौपाटी से पैदल मार्च की शुरुआत हुई और पुष्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल के पास जाकर पैदल मार्च संपन्न हुई. पैदल मार्च में ग्रुप सेंटर के अधिकारियों और जवानों के साथ ही कई स्कूलों के स्टूडेंट और उनके परिवार के लोग और शिक्षक भी शामिल हुए.

डोटासरा बोले-संत ने आत्महत्या नहीं की, भाजपा विधायक ने किया प्रताड़ित

जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में संत रविनाथ महाराज ने आत्महत्या कर ली (Saint Ravinath suicide case) थी. इस मामले में भाजपा के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की भूमिका कटघरे में है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि भाजपा विधायक ने उन्हें प्रताड़ित किया. इसलिए यह हत्या है. वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी इस मामले में सीएम गहलोत का पत्र लिख कार्रवाई की मांग की है.

सलमान के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील ने कांस्टेबल को उड़ाया

जोधपुर में शुक्रवार देर रात नाके पर तैनात कांस्टेबल को एक कार ने टक्कर मार (car hit constable in jodhpur) दी. हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई. पुलिस ने मामले में आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया है.

डीलरशिप देने का झांसा देकर जानिए कैसे कर डाली एक करोड़ की ठगी, गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की डीलरशिप के नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले (Fraud Case in Jaipur) में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बेहद शातिर है. जानिए पूरा माजरा...

Rajasthan Weather Update: बारिश का दौर जारी, 15 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी (Rajasthan Weather Update) रहेगा. इसका असर पूर्वी राजस्थान में ज्यादा रहेगा. जहां कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना (Heavy Rain Alert in Rajasthan) है. विभाग ने आज 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

चूरू में 30 साल की विवाहिता का रेप, सुसाइड का किया प्रयास

30 साल की विवाहिता को ब्लैकमेल कर रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता रहा (churu Rape Victim attempts Suicide). आखिरकार तंग आकर जब उसने खुद को खत्म करने की ठानी तो मामले से परदा उठा.

शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा नर्सिंग कर्मी, बढ़ी बात तो लिया गया एक्शन

अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल के एमटीसी वार्ड में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनात सत्येंद्र कुमार मेघवाल शुक्रवार को शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचा (Alwar Drunk Nurse On Duty). इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई. पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया. मामला मीडिया में पहुंचा जब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी.