CRPF Tiranga Yatra: अजमेर की सड़कों पर हर घर तिरंगा मंत्र के साथ दिखे जाबांज

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं (Tiranga Yatra In Ajmer). इस कड़ी में अजमेर में भी सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 की ओर से पैदल मार्च निकाला गया (CRPF Tiranga Yatra). आनासागर चौपाटी से पैदल मार्च की शुरुआत हुई और पुष्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल के पास जाकर पैदल मार्च संपन्न हुई. पैदल मार्च में ग्रुप सेंटर के अधिकारियों और जवानों के साथ ही कई स्कूलों के स्टूडेंट और उनके परिवार के लोग और शिक्षक भी शामिल हुए.

NTA ने की JEE MAIN 2022 के रिजल्ट में लेटलतीफी, शुरू नहीं हो पाएंगे ADVANCED के रजिस्ट्रेशन

जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग 7 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी, लेकिन लेटलतीफी के लिए मशहूर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) JEE MAIN 2022 के परिणाम में देरी करती है तो ऑल इंडिया रैंक व टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स की सूची जारी नहीं होगी. ऐसे में जेईई एडवांस का फॉर्म फिलिंग पर असर पड़ेगा.

चूरू में 30 साल की विवाहिता का रेप, सुसाइड का किया प्रयास

चूरू रतननगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 साल की विवाहिता महिला का अश्लील Video वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है (churu Rape Victim attempts Suicide). आरोपी ने पहले मौका पाकर महिला को नहाते हुए कैमरे में कैद किया. फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. 30 जून 2022 के बाद से आरोपी लगातार महिला को ब्लेकमैल कर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा.

अजमेर में पारिवारिक कलह के चलते महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग

अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ कुएं में छलांग (woman jumped in a well with 4 children) लगा दी. घटना में चारों बच्चों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन चारों बच्चों की मौत हो गई.

Sarpanchs Mahapadav: सरपंचों के आरोपों पर मंत्री बोले- साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा

सरपंच अपनी नाराजगी के साथ सड़क पर हैं. जयपुर में सरपंचों का महापड़ाव चर्चा के केन्द्र में है (Sarpanch Sangh Mahapadav). पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे संग 33 सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं. महापड़ाव के पहले दिन सरपंच दो धड़ों में भी बंटते दिखे. आरोप लगा कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भेद किया जा रहा है. इन तमाम मुद्दों पर मंत्री ने ईटीवी भारत से खुलकर बात की.

डीलरशिप देने का झांसा देकर जानिए कैसे कर डाली एक करोड़ की ठगी, गिरफ्तार

राजधानी की हरमाड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 24 लोगों से ट्रिपल पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की डीलरशिप देने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी (Fraud Case in Jaipur) करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अंशुल द्विवेदी बेहद शातिर है. जिसने जून महीने में अखबार में एक विज्ञापन देकर लोगों को ट्रिपल पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर कंपनी की डीलरशिप प्राप्त करने का प्रलोभन दिया.

Video: सामने से आ रही ट्रेन के आगे पहुंचा युवक, फिर देखें क्या हुआ...

भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन (Bhilwara railway station) पर गुरुवार शाम एक कर्मचारी की सूझबूझ से युवक की जान बच गई. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. दरअसल, गुरुवार को भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी गुजर रही थी. इस दौरान एक युवक अचानक गाड़ी के आगे पहुंच गया. इस दौरान ऑफ साइड में खड़े पॉइंट्समैन सुभाष दीक्षित ने अपनी जान जोखिम डालकर उसे बचाया. इसके बाद पकड़े जाने पर किसी कार्रवाई के डर से वह लड़का स्टेशन के दूसरी तरफ भाग गया.

Vice Presidential poll today: राजस्थानी धनखड़ पर NDA ने इसलिए जताया भरोसा!

देश को आज अपना नया उप राष्ट्रपति मिल जाएगा. निगाहें एनडीए उम्मीदवार पर हैं. एनडीए ने आखिर क्यों धनखड़ (Rajasthani Jagdeep Dhankhar) पर दांव लगाया ये अनसुलझी पहेली नहीं है लेकिन इन्हीं पर इतना भरोसा क्यों जताया ये अहम है. राजस्थानी शख्स पर विश्वास के पीछे का राज बेहद खास है.

CUET UG 2022: NTA ने 53 केंद्रों पर रद्द की आज होने वाली परीक्षा, ये बताया कारण...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज (6 अगस्त) देश के 53 केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2022 की पहली और दूसरी शिफ्ट को रद्द कर दिया है. परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA ने बताया कि तकनीकी कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है. एनटीए ने जारी किए गए सर्कुलर में साफ बताया है कि यह परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच दो दिन दो परियों में आयोजित की जाएगी.

Sriganganagar: दोस्त ने दोस्त के खिलाफ रचा षड्यंत्र और...जानिए पूरा माजरा

श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने शुक्रवार को चार बदमाशों को एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट से नगदी लूटने (Loot from agent in sriganganagar) के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोनू, दीवान, प्रेमनाथ और अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. बाइक सवार आरोपियों ने नहर के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था.