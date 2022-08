विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय का आवंटन

गहलोत सरकार ने शुक्रवार देर रात पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Special Pre matric Scholarship Scheme) के तहत उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विद्यालयों का आवंटन कर दिया है. जून महीने में विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन के लिए परीक्षा हुई थी.

Vice Presidential poll today: राजस्थानी धनखड़ पर NDA ने इसलिए जताया भरोसा!

देश को आज अपना नया उप राष्ट्रपति मिल जाएगा. निगाहें एनडीए उम्मीदवार पर हैं. एनडीए ने आखिर क्यों धनखड़ (Rajasthani Jagdeep Dhankhar) पर दांव लगाया ये अनसुलझी पहेली नहीं है लेकिन इन्हीं पर इतना भरोसा क्यों जताया ये अहम है. राजस्थानी शख्स पर विश्वास के पीछे का राज बेहद खास है.

डीलरशिप देने का झांसा देकर जानिए कैसे कर डाली एक करोड़ की ठगी, गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की डीलरशिप के नाम पर एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले (Fraud Case in Jaipur) में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बेहद शातिर है. जानिए पूरा माजरा...

IT Big Action : बड़े कारोबारी के 37 ठिकानों पर कार्रवाई जारी, 70 करोड़ का काला धन उजागर...

बड़े कारोबारी समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई 3 दिन से जारी है. राजधानी जयपुर और कोटा में होटल, रियल स्टेट और ज्वैलरी कारोबारी ग्रुप पर छापामार कार्रवाई की जा रही है. आयकर विभाग ने बुधवार सुबह कारोबारी के करीब 37 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की थी. आयकर विभाग की कार्रवाई में (Third Day of IT Action) करीब 70 करोड़ रुपये का कालाधन उजागर हुआ है.

जयपुर में फिर सक्रिय हुआ आनंदपाल गैंग, ऐसे हुआ खुलासा

राजधानी जयपुर में एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की गैंग सक्रिय (Anandpal gang active in Jaipur) होने लगा है. आनंदपाल की मौत के बाद अब गैंग को आनंदपाल का भाई मंजीतपाल सिंह लीड कर रहा है. शुक्रवार शाम जब जयपुर पुलिस को आनंदपाल के भाई मंजीतपाल सिंह और उसके साथियों के जयपुर में होने की सूचना मिली तो झोटवाड़ा, करधनी, मुरलीपुरा और कालवाड़ थाना पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मांचव स्थित सुशांत सिटी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दबिश दी.

रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में हो रहा इजाफा- सीएम अशोक गहलोत

कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने रेप को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया (CM Gehlot statement on rape and murder cases) है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है.

Student Union Election: चुनाव को लेकर अब सख्ती, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत हुई कार्रवाई

छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय ने अब सख्ती बरतना शुरू किया है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन (Student Union Election) की ओर से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत छात्र नेताओं के कैंपस में यहां-वहां लगे पोस्टर-बैनर को हटाया गया. साथ ही छात्र नेताओं को चेतावनी दी गई कि यदि इसका दोहराव होता है तो पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा और फिर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. वहीं जल्द आईडी कार्ड जारी कर बाहरी छात्रों और वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा.

lumpy skin disease: एक्शन में सीएम गहलोत...मंत्रियों को दिए जिलों का दौरा करने के निर्देश

राजस्थान के पशुओं में लंपी स्किन रोग (lumpy skin disease ) के बढ़ते प्रभाव के बीच गहलोत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली के बीकानेर हाउस से समीक्षा बैठक करते हुए वर्तमान हालात की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं.

Vice President Election 2022: आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल देंगे धनखड़ को समर्थन

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार (Beniwal supports Jagdeep Dhankhar) जगदीप धनखड़ के समर्थन में मतदान करेंगे. शुक्रवार को पार्टी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसका एलान किया है.

Jaipur Mandi Rate: खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी

खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है और जयपुर की मंडियों (Jaipur Mandi Rate) में खाद्य तेलों की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा. कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड तेल 50 रुपए क्विंटल बढ़ गया, जबकि पाम ऑयल में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट रही.