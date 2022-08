IT Big Action : बड़े कारोबारी के 37 ठिकानों पर कार्रवाई जारी, 70 करोड़ का काला धन उजागर...

बड़े कारोबारी समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई 3 दिन से जारी है. राजधानी जयपुर और कोटा में होटल, रियल स्टेट और ज्वैलरी कारोबारी ग्रुप पर छापामार कार्रवाई की जा रही है. आयकर विभाग ने बुधवार सुबह कारोबारी के करीब 37 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की थी. आयकर विभाग की कार्रवाई में (Third Day of IT Action) करीब 70 करोड़ रुपये का कालाधन उजागर हुआ है.

जयपुर में फिर सक्रिय हुआ आनंदपाल गैंग, ऐसे हुआ खुलासा

राजधानी जयपुर में एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की गैंग सक्रिय (Anandpal gang active in Jaipur) होने लगा है. आनंदपाल की मौत के बाद अब गैंग को आनंदपाल का भाई मंजीतपाल सिंह लीड कर रहा है. शुक्रवार शाम जब जयपुर पुलिस को आनंदपाल के भाई मंजीतपाल सिंह और उसके साथियों के जयपुर में होने की सूचना मिली तो झोटवाड़ा, करधनी, मुरलीपुरा और कालवाड़ थाना पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मांचव स्थित सुशांत सिटी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दबिश दी.

रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में हो रहा इजाफा- सीएम अशोक गहलोत

कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने रेप को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया (CM Gehlot statement on rape and murder cases) है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है.

Student Union Election: चुनाव को लेकर अब सख्ती, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत हुई कार्रवाई

छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय ने अब सख्ती बरतना शुरू किया है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन (Student Union Election) की ओर से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत छात्र नेताओं के कैंपस में यहां-वहां लगे पोस्टर-बैनर को हटाया गया. साथ ही छात्र नेताओं को चेतावनी दी गई कि यदि इसका दोहराव होता है तो पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा और फिर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. वहीं जल्द आईडी कार्ड जारी कर बाहरी छात्रों और वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा.

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान की मांग, सांसद दीया कुमारी ने पेश किया प्राइवेट बिल

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों पुरानी है और इस मांग को लगातार जनता और नेताओं की ओर से उठाया जाता है. अब राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया (MP Diya Kumari on Rajasthani language) है. उन्होंने इस संबंध में प्राइवेट बिल पेश किया.

Lumpy Disease : गोवंश को खिला रहे इम्यूनिटी बूस्टर रोटी...नीम-फिटकरी से नहलाते हैं

लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आने से अब तक हजारों गायों की मौत (Immunity Booster Roti for cows) हो चुकी है. इस बीमारी से गायों को बचाने के लिए सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बीच मथानिया इलाके के गौ सेवकों ने अनूठी मुहिम शुरू की है. वे गायों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में खास तरह की रोटी बनाकर खिला रहे हैं. साथ ही नीम और फिटकरी के पानी से पशुओं को नहलाया जा रहा है.

Rajasthan High Court : आपराधिक रिकॉर्ड हर स्तर पर व्यवस्थित रखने के लिए कोर्ट ने गठित की कमेटी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के एक मामले में याचिकाकर्ता के मुकदमों की गलत जानकारी देने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी से कहा गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड हर स्तर पर व्यवस्थित रहें, इस बारे में जानकारी (Committee for arranging criminal records) दें. कोर्ट का कहना है कि जमानत याचिका के साथ ही केस डायरी और आपराधिक ब्यौरा मिल जाए, जिससे पहली तारीख पर ही न्याय मिल सके.

lumpy skin disease: एक्शन में सीएम गहलोत...मंत्रियों को दिए जिलों का दौरा करने के निर्देश

राजस्थान के पशुओं में लंपी स्किन रोग (lumpy skin disease ) के बढ़ते प्रभाव के बीच गहलोत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली के बीकानेर हाउस से समीक्षा बैठक करते हुए वर्तमान हालात की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं.

Vice President Election 2022: आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल देंगे धनखड़ को समर्थन

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार (Beniwal supports Jagdeep Dhankhar) जगदीप धनखड़ के समर्थन में मतदान करेंगे. शुक्रवार को पार्टी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसका एलान किया है.

Jaipur Nagar Nigam : कार्रवाई करने गई निगम की टीम पर पथराव...वीडियो वायरल

राजधानी जयपुर में नगर निगम की टीम पर पथराव करने का मामला (Jaipur Nagar Nigam) सामने आया है. नगर निगम की टीम गुरुवार को सड़क पर लगे अवैध थड़ी-ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में घाट की गुणी पहुंची थी. जहां पर लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और निगम के सतर्कता दस्ते पर पथराव कर दिया. पथराव से निगम की गाड़ी का शीशा टूट गया और कर्मचारी भी घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.