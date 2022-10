रेजिडेंट्स जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सरकार की बॉन्ड नीति पर उठे सवाल

रेजिडेंट चिकित्सकों ने सरकार की बॉन्ड नीति पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे. उनका कहना है कि बॉण्ड के तहत पोस्टिंग देने में जो देरी हुई (delay in posting of doctors due to bond policy) है, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

Pushkar Cattle Fair : 26 अक्टूबर को शुरू होना है पुष्कर पशु मेला, सरकार से नहीं मिली है स्वीकृति

अजमेर में 26 अक्टूबर से पुष्कर पशु मेला शुरू होना (Pushkar Cattle Fair ) है. पुष्कर का यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखता है. लेकिन मेले को लेकर सरकार की ओर से अभी स्वीकृति नहीं मिली है.

Rajasthan Weather Update: गर्मी और उमस से लोग परेशान, इन जिलों में होगी बारिश

प्रदेश में जमकर मानसून मेहरबान होने के बाद अब गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 अक्टूबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती (Forecast of rain in few places in Rajasthan) है. वहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्शियस से अधिक दर्ज किया गया.

RU और सरकारी कॉलेजों में RBSE के अलावा दूसरे बोर्ड के छात्रों को प्रवेश के लिए करनी पड़ती है जद्दोजहद

राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक और सरकारी कॉलेजों में आरबीएसई से पास छात्रों को आसानी रहती (RBSE students admission process in RU) है, जबकि अन्य बोर्ड के छात्रों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. इसके प्रमुख कारणों में सीबीएसई और आईबी बोर्ड छात्रों के कहीं बेस्ट फाइव तो कहीं फर्स्ट फाइव का फॉमूर्ला अपनाया जाता है.

त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन से मिलता है सत्ता का सुख, PM-CM तक लगा चुके हैं हाजिरी

बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर (Tripura Sundari Temple) अपने प्राचीन इतिहास के लिए पूरे विश्व में विख्तात है. ऐसा माना जाता है कि यह अगर भक्त कोई भी मांग करता है तो उसकी मांग तुरंत पूरी होती है. जानिए मंदिर का इतिहास...

कुमार विश्वास का सियासी संग्राम पर व्यंग्य, बाहरी विरोध नहीं करते, तो अंदर ही फजीता कर लिया

भीलवाड़ा की गुलाबपुरा नगर पालिका की ओर से दशहरे के मौके पर आयोजित विराट कवि सम्मेलन में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट व अशोक गहलोत के बीच चल रही सियासत को लेकर व्यंग्य (Kumar Vishwas takes a dig at Raj Congress) किया, तो पांडाल में बैठे लोगों ने जमकर ठहाके लगाकर तालियां बजाई. साथ ही कुमार विश्वास ने राहुल गांधी भी व्यंग्य किया.

हथकड़ी सहित भागा आरोपी आगरा से गिरफ्तार, थाना प्रभारी समेत चार लाइन हाजिर

नाबालिग मुंहबोली भांजी को भगा ले जाने के आरोपी के थाने से हथकड़ी सहित फरार होने के मामले में भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने अटल बंद थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. पुलिस ने भागे हुए आरोपी को आगरा से पकड़ा (Absconding accused arrested from Agra) है. हालांकि पुलिस को अभी तक हथकड़ी बरामद नहीं हो पाई है.

मातम में बदली त्योहार की खुशियां: कार ने बाइक को मारी टक्कर, मामी की मौत, भांजे की हालत गंभीर

जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत (horrific road accident in jaipur) हो गई. वहीं, घटना में जख्मी एक युवक को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

व्यापारियों को घर बुला पत्नी से करवाता दोस्ती, अश्लील वीडियो बना ऐंठता रुपए, तीन गिरफ्तार

उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में व्यापारियों को हनीट्रैप में फंसा पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया (Couple and a woman arrested in honey trap case) है. पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं से व्यापारियों की दोस्ती करवाता. संबंध बढ़ने पर पत्नी व अन्य महिलाओं के साथ व्यापारियों के अश्लील वीडियो बना लेता था. इसके आधार पर वह व्यापारियों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम करता था.

स्कूटी सवार महिला ने नहीं छोड़ा पर्स तो बदमाशों ने गिराया नीचे, आईसीयू में भर्ती

जयपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे चलते राह लोगों को बेखौफ निशाना बना रहे हैं. इसी तरह का एक मामला मुहाना थाना इलाके में सामने आया है. बदमाशों ने स्कूटी पर पीछे की तरफ बैठी महिला के हाथ से पर्स छिनने की कोशिश (Miscreants attempted purse snatching) की. जब महिला ने पर्स नहीं छोड़ा तो झटका मार गिरा दिया. सड़क पर गिरी महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते वह आईसीयू में भर्ती है.