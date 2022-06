Vasundhra Raje on Murder: जयपुर में 9 साल की बच्ची का मर्डर, हमलावर हुआ विपक्ष...वसुंधरा बोलीं- चौपट हो रही कानून व्यवस्था

आमेर में 9 साल की बच्ची की हत्या पर वसुंधरा राजे ने अफसोस (BJP Attacks Congress On Minor Murder) जताया है. उन्होंने ट्वीट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है. उनके साथ ही भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी इस घटना को शर्मसार करने वाला करार दिया है.

Minor girl murder: गला रेतकर 9 साल की बच्ची की हत्या, सूनी जगह पड़ा मिला शव

जयपुर के आमेर में 9 साल की एक बच्ची का शव उसके घर से कुछ ही दूर पर खंडहर में नग्न अवस्था में पड़ा मिला (Minor girl murder in Jaipur) है. पुलिस के अनुसार बच्ची की गला रेतकर हत्या की गई है. हालांकि वारदात की वजह आरोपी और अन्य पहलूओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है. बच्ची की शिनाख्त परिजनों ने कर ली है.

Meena targets Gehlot government : LDC ग्रेड 2 की भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रशंसनीय -किरोड़ी मीणा

हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने LDC ग्रेड 2 की भर्ती परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया था. कोर्ट के इस निर्णय का भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने स्वागत करते हुए इससे प्रशंसनीय बताया (Meena targets Gehlot government) है. इसी के साथ मीणा ने ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा.

बाड़ेबंदी के बीच 'चालान पॉलिटिक्स': राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार को याद आए सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों के 36 पुराने मामले

राज्य में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने पुलिस को विभिन्न पार्टियों के विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पूर्व में दर्ज प्रकरणों में चालान पेश करने के निर्देश दिए (Direction of presenting challan in old cases against political leaders) हैं. इनमें मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, अशोक चांदना समेत कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार चुनाव में विधायकों की बगावत से बचने और चुनावी समीकरण बिठाने के इरादे से अचानक इस तरह की कार्रवाई कर रही है. इस बीच कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को उदयपुर में बाड़ेबंदी में रखा हुआ है.

सरिस्का में पर्यटकों की गाड़ी के नजदीक आया बाघ, थम गईं सांसें...वीडियो वायरल

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार को घूमने आए पर्यटकों की सांसे उस समय थम गईं जब 'युवराज' बाघ एसटी-21 उनकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आ गया. इस दौरान चालाक और गाइड को भी कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या किया जाए. काला कुंआ एरिया में बाघ जिप्सी में मौजूद पर्यटकों को कुछ देर देखता रहा जिससे वह भी घबरा गए. हालांकि बाघ ने सैलानियों पर हमला नहीं किया और अपनी ही धुन में घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया. बाघ के गाड़ी से दूर जाने के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली. हालांकि इस दौरान सैलानियों ने सावधानी के साथ इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया.

Councilor died in Chittorgarh: विषाक्त पदार्थ खाने से पार्षद दीप्ति मेनारिया की मौत

शहर के मधुबन क्षेत्र से पार्षद दीप्ति मेनारिया की शनिवार देर रात विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई. गंभीर हालत में उन्हे अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. मामले की सूचना पर उनके समर्थक सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल में एकत्रित हो (Councilor died in Chittorgarh) गए.

Road Accident in Chittorgarh : चित्तौड़गढ़ में पिकअप पलटी, दो लोगों की मौत, 12 से अधिक घायल

चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थाना क्षेत्र में एक पिकअप के अनियंत्रित होकर पलट (pickup overturns in Chittorgarh) गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

World Environment day: मिलिए बीकानेर के ग्रीन मैन से! इनकी जिद्द ने मरुभूमि को हरा भरा बना दिया

जलवायु परिवर्तन कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है. पर्यावरण संरक्षण से इसकी Intensity को थोड़ा कम किया जा सकता है. विश्व पर्यावरण दिवस पर चलते हैं बीकानेर. यहां एक शिक्षक ने पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसी अलख जगाई कि क्षेत्र हरा भरा (Green Man Of Bikaner) हो गया. पर्यावरण दिवस से ये शिक्षक पश्चिमी राजस्थान के 100 गांवों में पर्यावरण जागृति यात्रा पर (Green Man Of Bikaner) जा रहे हैं.

पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बेहतर विकल्प, पेट्रोल-डीजल वाहनों से कम कार्बन उत्सर्जन देगा राहत

आज विकास की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है. नतीजा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे विश्व में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. पेड़ों की कटाई के साथ लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल वाहन से पॉल्यूशन बढ़ रहा है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicle in Rajasthan) को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. प्रदेश में इसे लेकर कवायद तेज की जा रही है और करीब 75 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं. अकेले जयपुर में ही 10 चार्जिंग स्टेशन इस समय संचालित हैं.

हनुमानगढ़ की कविता ने बढ़ाया मान, एशियाई महिला अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की संभाली कमान

14वीं एशियाई महिला अंडर-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. राजस्थान की कविता (Rajasthan In Volleyball Team) को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है. इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में 6 जून से 13 जून तक होगा.