Loot case in Sirohi : बाइक सवार युवक से चार बदमाशों ने लूटे करीब 1 लाख 93 हजार रुपए

सिरोही के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि से बदमाशों ने करीब 1 लाख 93 हजार रुपए नकद लूट (Man looted in Sirohi) लिए. रिपोर्ट के अनुसार, चार बदमाशों ने फाइनेंस प्रतिनिधि के साथ पहे मारपीट की और फिर पैसों से भरा बैग लूट लिया.

भीलवाड़ा के अस्पताल में घुसा ब्लैक कोबरा, मची अफरा-तफरी...देखें VIDEO

भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर स्थित सरकारी अस्पताल के वार्ड में मंगलवार को ब्लैक कोबरा घुस गया. वार्ड में कोबरा (Rescue of Cobra from Bhilwara hospital) देखते ही अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे पर्यावरण प्रेमी कुलदीप सिंह ने कोबरा को कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया. इसके बाद कोबरा को ट्रेंकुलाइज करके सुरक्षित दूर जंगल में छोड़ दिया गया.

Vasundhara On Udaipur Murder: आम लोगों से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की मुलाकात, बोलीं- लोग अब भी डरे हुए हैं

प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उदयपुर (Vasundhara On Udaipur Murder) के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वो आज उस बाजार में पहुंची जहां कन्हैयालाल दर्जी की दुकान थी. मौका ए वारदात पर पैदल पहुंची. यहां वो व्यापार मंडल के विभिन्न प्रतिनिधियों और आम लोगों से मिलीं.

Dotasra writes to NIA DG: डोटासरा की मांग, भाजपा के आतंकियों के साथ कनेक्शन की हो जांच

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर भाजपा के आतंकी कनेक्शन की जांच करने की मांग की (Dotasra writes to NIA DG) है. डोटासरा ने पत्र में लिखा कि उदयपुर हत्याकांड में एक आरोपी के बीजेपी मेंबर होने की जानकारी सामने आई है, वहीं जम्मू में पकड़े गए दो में से एक आतंकी का भी भाजपा से कनेक्शन है. इसकी जांच की (Dotasra demands to investigate terror connection of BJP) जाए.

उदयपुर के बहादुरों की आंखों देखी : आतंकियों का पीछा किया तो चाकू दिखाया, गला काटने की धमकी दी...

हमने 2611 नंबर की बाइक पर बैठे आतंकियों का पीछा किया तो उन्होंने चाकू दिखाकर हमें धमकाया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे. लेकिन हम डरे नहीं और उन्हें पकड़वाकर ही दम लिया. सुनिए कन्हैयालाल के हत्यारों की गिरफ्तारी Udaipur Tailor Killing) की कहानी, उदयपुर के बहादुरों की जुबानी...

Udaipur Beheading Case : कन्हैयालाल के हत्यारों का 'अलसूफा' कनेक्शन खंगालने में जुटी पुलिस, सामने आ रही ये बड़ी बात...

राजस्थान पुलिस कन्हैयालाल के हत्यारों का अलसूफा कनेक्शन (Kanhaiya Lal Murder Alsufa Connection) खंगालने में जुटी है. एनआईए और राजस्थान एटीएस की जांच में ये बात सामने आई है कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद जयपुर में ब्लास्ट की प्लानिंग करने वाले आतंकियों से संपर्क में थे. यहां जानिए क्या है पूरा मामला...

Udaipur Murder case: कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार...कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में भेजा

दर्जी कन्हैयालाल हत्या (Udaipur Murder case) मामले में एनआईए टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. उदयपुर से पकड़े गए आरोपी को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया किया. जहां से अदालत ने मोहम्मद मोहसीन को 12 जुलाई तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है.

उदयपुर हत्याकांड आरोपियों के भाजपा कनेक्शन के आरोपों पर बरसे राठौड़, कहा-CM का नहीं हो सकता क्या संबंध

पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने उदयपुर हत्याकांड और जम्मू में पकड़े दो में से एक आतंकी के फोटो भाजपा नेताओं के साथ होने के चलते जांच की मांग की है. अब उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भी ऐसे ही आरोप जड़ दिए (Rathore hits back at Dotasra)हैं. साथ ही उनका कहना है कि फोटो को आधार बनाकर किसी के साथ संबंध नहीं जोड़े जा सकते हैं.

Kirodi Meena met Vishvendra Singh: किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री विश्वेंद्र सिंह के 'याराने' की फोटो चर्चा में, सांसद ने बताई ये वजह...

सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा और राज्य सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह की एक फोटो चर्चा में है, जिसमें वे एक-दूसरे को हाथ पकड़कर मुस्कुराते नजर आ रहे (Kirodi Meena met Vishvendra Singh) हैं. इसे लेकर किरोड़ी का कहना है कि वे ईआरसीपी को लेकर मंत्री से मिलने गए थे. बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ईआरसीपी के मामले को उठाने के लिए किरोड़ी ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह से आग्रह किया है.

Threat Call To Rajendra Rathore: विधायक राजेंद्र राठौड़ को मिली 'देख लेने' की धमकी, पुलिस कर रही कॉलर को ट्रेस

उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ को मोबाइल फोन पर कॉल कर धमकी दी गई (Threat Call To Rajendra Rathore) है. पुलिस ने इस धमकी भरे कॉल की तस्दीक की है. राठौड़ ने डाक के जरिए चूरू कोतवाली को शिकायत भिजवाई है.