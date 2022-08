lumpy skin disease: देश का पहला लंपी केयर सेंटर, हिंगोनिया गौशाला में की गई शुरुआत

पशुधन में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते प्रकोप के चलते हिंगोनिया गौशाला (Lumpy Care Center in jaipur) में देश का पहला 'लंपी केयर सेंटर' शुरू किया गया है. इसके साथ ही पशु प्रबंधन उपायुक्त सहित चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर डाटा रिपोर्ट तैयार की जाएगी. साथ ही लंपी स्किन डिजीज हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. वहीं ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद निगम प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अब आश्रयहीन लावारिस गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए जाने पर उन्हें अलग से गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर में हुआ 104 साल के मरीज का हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, दावा-इस तरह का देश में पहला ऑपरेशन

जयपुर के एक निजी चिकित्सालय में एक 104 साल की उम्र के हार्ट पेशेंट का वॉल्व रिप्लेस किया गया. अधिक उम्र होने के चलते चिकित्सकों ने टावी यानी ट्रांसकैथेटर एओट्रिक वोल्वो इंप्लांटेशन तकनीक का विकल्प चुना. चिकित्सकों का दावा है कि 104 साल की उम्र के मरीज का वॉल्व रिप्लेसमेंट करने का देश में यह पहला मामला (Heart operation of 104 year old in Jaipur) है. इससे पहले 92 साल की मरीज का सफल हार्ट ऑपरेशन किया जा चुका है.

JEE MAIN 2022: जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट, ऐसे तय होगी AIR...

एनटीए की ओर से जेईई मेन 2022 (JEE MAIN 2022) के दोनों सेशन के आधार पर ऑल इंडिया रैंक और सेशन 2 के स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा. वहीं ऑल इंडिया रैंक जारी करने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार स्कोर में टाई के फार्मूले को बदल दिया है. छात्रों के समान अंक होने पर एनटीए ने 9 तरह के मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसके तहत रैंक तैयार किया जाएगा.

नगीनों की गद्दी पर हुई चोरी का खुलासा...6 गिरफ्तार, 1 करोड़ के जेवरात बरामद

जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने पिछले माह नगीनों की गद्दी पर हुई चोरी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया (6 accused arrested in theft case) है. चोरों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 40 किलो जेवरात भी बरामद किए गए हैं. चोरों ने घटना को अंजाम देने से पहले नगीनों की गद्दी की रेकी की थी.

हरियाणा की जेजेपी की राजस्थान में दस्तक, छात्रसंघ चुनाव में INSO उतारेगी पैनल...

हरियाणा की JJP ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है. INSO राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी. खुद दुष्यंत चौटाला ने (Dushyant Chautala Big Statement) शुक्रवार को जयपुर में इस बात की घोषणा की. जानिए क्या है पूरा मामला...

प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जयपुर में डोटासरा समेत कई नेताओं ने दी गिरफ्तारी

केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है (Congress On Street). राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में दिग्गजों ने गिरफ्तारी दी. जयपुर में पीसीसी चीफ ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि केन्द्र अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है. इसके साथ ही अजमेर, चित्तौड़गढ़. दौसा, भरतपुर और झालावाड़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया.

सरपंचों ने डाला महापड़ाव, मंत्री मीणा के इस्तीफे की मांग लेकिन आपस मे ही उलझे दो गुट...

मंत्री रमेश मीणा के आरोपों से बौखलाए सरपंचों ने शुक्रवार को जयपुर में महापड़ाव (Mahapadav in Jaipur) डाल दिया. सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन इस दौरान दो गुट आपस मे ही उलझ गए.

Lumpy Skin Disease : पशुपालन मंत्री पहुंचे हिंगोनिया गौशाला, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश...

राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते (Lumpy Skin Disease) प्रकोप के बीच शुक्रवार को पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित हिंगोनिया गौशाला पहुंचे. यहां उन्होंने इस बीमारी से ग्रसित गौवंश की स्थिति की जानकारी ली और गौशाला प्रबंधन व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए...

Vishvendra Target BJP : संत की मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार, पूनिया का मानसिक संतुलन बिगड़ा

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भाजपा नेता सतीश पूनिया (Minister Vishvendra singh on Satish Poonia) और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर पलटवार किया. उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वालों से कहा कि जनता इतनी समझदार है कि वह सही और गलत के बीच फैसला कर सके.

87 वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोकरण में तिरंगा रैली

परमाणु नगरी पोकरण में सीमा सुरक्षा बल 87 वीं बटालियन की ओर से तिरंगा रैली (BSF Tiranga Yatra) का आयोजन किया गया. यह रैली आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में चलाए जा रहे घर-घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई.