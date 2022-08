87 वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोकरण में तिरंगा रैली

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में चलाए जा रहे घर-घर तिरंगा अभियान (BSF Tiranga Yatra) के तहत आज शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल 87 वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोकरण में तिरंगा रैली का आयोजन किया (87 th battalion organised railly in Pokaran) गया. बटालियन के समादेष्टा रणवीरसिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा.

जालोर के संत ने की खुदकुशी, बरामद हुआ सुसाइड नोट

जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंधा तलहटी के पास राजपुरा गांव में संत रविनाथ महाराज ने गुरुवार देर रात पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली (Jalore Saint Hanged Himself). घटना की जानकारी मिलने के बाद जसवंतपुरा पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन उसमें लिखी बातों का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है (Jalore Saint Suicide).

Vishvendra Target BJP : संत की मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार, पूनिया का मानसिक संतुलन बिगड़ा

प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भाजपा नेता सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर पलटवार (Vishvendra Singh on Gajendra Singh Shekhawat ) किया. मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि गलती उनकी है. उन्होंने कहा कि बाबा विजयदास की मृत्यु का यदि कोई जिम्मेदार है तो वो भाजपा है और उनका ओछापन है. विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि कल भाजपा के नेताओं ने पसोपा जाकर जो तमाशा किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं.

Lumpy virus News: स्पीकर बिरला ने दिल्ली में की मीटिंग

गोवंश और मवेशियों में लंपी वायरस की बीमारी काफी तेजी से फैल रही है. प्रदेश के कई जिलों में हजारों गोवंशों की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है. पशुपालन विभाग की ओर से राज्य सरकार को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं. लोक सभा स्पीकर ने भी प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर चिंता जताते हुए दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में एक बैठक आयोजित (Om Birla expresses concern over Lumpy virus) की. इसमें केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, सचिव जितेंद्र स्वैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

Congress On Street: सड़क पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, दौसा में तो गजब हो गया!

केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर है (Congress On Street). राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में दिग्गजों ने गिरफ्तारी दी. जयपुर में पीसीसी चीफ ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि केन्द्र अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है.

Congress Protest: दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत

कांग्रेस ने आज शुक्रवार को देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया (Congress protest In Delhi ) है. इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्‍ली में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास को भी घेरेंगे. कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं.

Congress On Street: सड़क पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, दौसा में तो गजब हो गया!

केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर है (Congress On Street). राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में दिग्गजों ने गिरफ्तारी दी. जयपुर में पीसीसी चीफ ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि केन्द्र अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है.

केन्द्र के खिलाफ प्रदर्शन, कोटा में कांग्रेस को नहीं मिली पुतला दहन की इजाजत

कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार, ईडी व सीबीआई के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है. इसमें वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिल रही है, लेकिन कोटा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है. इसके बावजूद भी उन्हें कोटा में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है (No to Congress Protest In Kota). मामला कोटा जिले की देहात कांग्रेस का है.

Firing in Bikaner: मोबाइल टॉर्च से कारतूस तलाशती दिखी पुलिस

बीकानेर जिले में नयशहर थाना इलाके के जस्सूसर गेट क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस को फायरिंग की जानकारी (Firing in Bikaner) मिली. सूचना मिलने पर नयाशहर थाना पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित कुमार बीछवाल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की. हालांकि अभी तक पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं (Firing in Bikaner) की. अंधेरा होने की वजह से पुलिस मोबाइल टॉर्च से बंदूक की कारतूस तलाशती नजर आई. बताया जा रहा है कि जस्सूसर गेट पर कार सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी.

Rajasthan Mausam update: प्रदेश के 19 जिलों पर मेघ मेहरबान

प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है (Rajasthan Mausam update ). आज शुक्रवार को प्रदेश के 19 जिलों में मेघ मेहरबान होंगे. बंगाल की खाड़ी में नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने का सिलसिला फिर से जारी है.