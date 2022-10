Sirohi Jawan Suicide Case : राजकीय सम्मान से हुआ वायु सेना जवान का अंतिम संस्कार, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

वायु सेना जवान निर्मल कुमार मेघवाल का मंगलवार को माउंट आबू से आए वायु सेना के जवानों व अधिकारियों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया (Air force jawan last rites in Sirohi) गया. सोमवार को घर में आत्महत्या करने वाले जवान के प​रिजनों ने उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

कोचिंग संचालक का अगवा बेटा बरामद, बच्चा सही-सलामत...पुलिस ने की पुष्टि

कोचिंग संचालक के बेटे के अपहरण के मामले में पुलिस ने अगवा बच्चे को बरामद कर (Sikar Coaching Operator Son rescued) लिया है. एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने अपरहण किए गए बालक को बरामद करने की पुष्टि की है.

जब पायलट मिले प्रताप सिंह के 'गब्बर' से...

भले ही वर्तमान में सूबे की सियासत में शांति दिख (rajasthan political crisis) रही हो, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के अचानक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर पहुंचने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट नाराज विधायकों और मंत्रियों को साधने के प्रयास में जुट गए हैं. बहरहाल, बीते दिनों जिस तरह से राजस्थान में मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी सुनने को मिली, उसको देखते हुए फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

...तो इसलिए विजयदशमी पर जोधपुर में रावण के वंशज मनाते हैं शोक

दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक (Dussehra Symbol of Truth over Falsehood) है. इस दिन पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होता है. लेकिन सूर्य नगरी जोधपुर (Surya Nagari Jodhpur) में एक तबका ऐसा भी है, जो इस दिन को शोक के रूप में मनाता है. जोधपुर के श्रीमाली गोधा ब्राह्मण अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, लिहाजा वो दशहरे के दिन शोक मनाते हैं. इस दिन जोधपुर में रावण के मंदिर में पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की (Ravana is worshiped in Jodhpur) जाती है. श्रीमाली गोधा ब्राह्मणों की मानें तो रावण एक महान संगीतज्ञ विद्वान होने के साथ ही ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड पंडित था. ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के मंडोर से थी. इसलिए रावण को दामाद भी माना जाता है.

राजस्थान के लिए कोयले की हुई वैकल्पिक व्यवस्था, ऊर्जा विभाग ने ली राहत की सांस...

राजस्थान में चल रहे कोयले संकट के बीच अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए (Coal Supply from Odisha to Rajasthan) ओडिशा महानदी कोलफील्ड से कोयले की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. इससे प्रदेशवासियों को बिजली संकट की समस्या से निजात मिलेगा.

Special : यहां पैरों से रौंदा जाता है रावण का 'अहंकार', 300 साल से चल रही परंपरा...

ऐसे तो देशभर में भगवान राम के रावण पर विजय के पर्व विजयादशमी (Vijayadashami festival of victory) को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. कोटा में एक अनूठी परंपरा मिट्टी के रावण बनाने की है. जिसे शहर के किशोरपुरा व नांता इलाके में रहने वाले जेठी समाज के लोग निभाते हैं. जेठी समाज के लोग दशहरे पर पैरों से रौंदकर रावण के अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं.

बीकानेर के दौरे पर हनुमान बेनीवाल, प्रदेश सरकार और कांग्रेस भाजपा पर साधा निशाना

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को बीकानेर के दौरे पर हैं. वे ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो वहीं देर रात बज्जू में एक जागरण में भी भाग लेंगे. बेनीवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा को भी आड़े हाथ लिया.

राकेश झाझड़िया हत्याकांड : गब्बर गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, भेष बदल कर पुलिस को दे रहा था चकमा

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में पुलिस ने गब्बर गैंग के एक और सदस्य (Rakesh Jhanjharia Murder Case) को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 5 हजार का इनाम घोषित था. अब तक इस मामले में कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकीं हैं.

मेरी पायलट से कोई लड़ाई नहीं, काफी बातें हुईं लेकिन बता नहीं सकता : खाचरियावास

जयपुर में सोमवार देर रात सचिन पायलट मंत्री खाचरियावास के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे (Meeting with Sachin Pilot) थे. इसके बाद मंगलवार दोपहर को प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया. जिसके बाद से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है. वहीं, इस मुलाकात को लेकर खाचरियावास ने भी बड़ा बयान दिया.