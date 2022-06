Upset Congress MLA Letter: सीएम गहलोत को लिखा खत हुआ वायरल, तिजारा विधायक संदीप यादव ने कहा- नहीं मिला हमें सम्मान

पत्र में विधायक संदीप यादव ने अपनी वफादारी (Upset Congress MLA Letter) को मुद्दा बनाया है. उनके मुताबिक बसपा से कांग्रेस में आए (BSP MLAs Turned Congressmen) विधायकों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी अपेक्षा उन्होंने की थी. 6 में से 2 विधायकों को पद न मिलने को भी अफसोसनाक बताया है. ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Congress Mission Rajyasabha 2022: कांग्रेस मजबूत लेकिन कुछ अपने अब भी दूर, बाड़ेबंदी से कई विधायक नदारद

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त रस्साकशी (Congress Mission Rajyasabha 2022) चल रही है. कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को उदयपुर बाड़ेबंदी में शिफ्ट कर दिया है और दावा है कि उसके पास 126 विधायकों का समर्थन है. लेकिन 27 विधायकों की बाड़ेबंदी से गैर मौजूदगी एक अलग कहानी ही बयां कर रही है. जो कुछ गायब हैं इनमें 4 बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक तो हैं ही साथ ही 11 कांग्रेस के विधायक और 5 मंत्री भी अब तक बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे (Ministers Absent From Congress Political Fencing) हैं. जिनमें से 4 बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और दो कांग्रेस के विधायक गिर्राज मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा तो अपनी नाराजगी (Rajasthan Unhappy Congress MLAs) सबके सामने रख चुके हैं वहीं जिस बीटीपी को कांग्रेस अपने साथ मानती है उसके दोनों विधायकों राजकुमार रोत और रामप्रसाद ने भी सरकार के सामने कांकरी डूंगरी में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की शर्त रख दी है.

Jaipur Crime News: आबकारी निरोधक दल कार्यालय में सिपाही ने साथ पर किया जानलेवा हमला

राजधानी के नाहरगढ़ थाना इलाके में छोटी चौपड़ गंगौरी बाजार स्थित आबकारी निरोधक दल के कार्यालय में दो सिपाहियों ने मिलकर एक सिपाही के सिर पर पत्थर मार कर जानलेवा हमला कर दिया. हमला करने के बाद दोनों सिपाही मौके से फरार हो गए. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी, सिपाही सूरत सिंह ने पुलिस में शिकायत (2 constables attacked another constable in jaipur ) दर्ज करवाया है.

Dumper Fire in Alwar: बहरोड़ में धू-धू कर जला डम्पर, देखिए Video

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नीमराणा के मोल्हडिया गांव के पास चलते डम्पर में आग लग जाने से हड़कंप (Dumper Fire in Behror) मच गया. देखते ही देखते आग ने डम्पर को अपने आगोश में ले लिया. आग की सूचना पर नीमराणा थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और नीमराणा दमकल आग बुझाने में जुट गई. आग लगते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई. डम्पर में आग की लपटें और धुंआ दूर- दूर तक दिखाई देने लगा. साथ ही हाईवे पर आग लगने के बाद जाम लग जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Operation Gangster Clean Bold : ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड की सूचना लीक करने वाला हेड कांस्टेबल सस्पेंड

'ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड' की सूचना लीक करने वाले एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी ने पुलिस की ओर से चलाए गए इस अभियान की जानकारी बदमाशों को दे दी (Constable arrested In Jaipur) थी. जिसके चलते कई बदमाश मौके से फरार हो गए.

Congress Camps In Udaipur: उदयपुर में बाड़ेबंदी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात मुख्यमंत्री गहलोत आज संभालेंगे मोर्चा

10 जून को राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस अति संवेदनशील (Congress Camps In Udaipur) दिखाई दे रही है. बाड़ेबंदी के जरिए विधायकों को इकट्ठा रखने की कोशिश इसका ही प्रमाण है. कांग्रेस और पार्टी के समर्थक 90 से ऊपर विधायक जिस रिसॉर्ट में मौजूद हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं. चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है.

HC On Medical Seats: जोधपुर हाईकोर्ट से मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली राहत, अंतरिम आदेश से जिन छात्रों को प्रवेश दिया वो करेंगे अध्ययन

अदालत में गीताजंलि मेडिकल कॉलेज सहित चार कॉलेज ने याचिकाएं पेश (No relief for Medical Colleges from HC) की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा लेकिन राहत नही मिली. वहीं नेशनल मेडिकल कमिशन की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा और सरकार की ओर से एएजी मनीष व्यास ने पक्ष रखा.

राजस्थान के दंपती को सोलापुर में फांसी की सजा, 16 महीने की बेटी का यौन उत्पीड़न कर की थी हत्या

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 16 महीने की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में उसके माता-पिता को गुरुवार को फांसी की सजा (parents sentenced to death in solapur) सुनाई गई. यौन उत्पीड़न (Sexual Assault with Daughter In Solapur) करने के बाद पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी. दंपती राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले थे.

Shopkeeper assaulted in Dholpur: बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार और नौकर से की मारपीट

धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के गायत्री मार्केट में शुक्रवार देर शाम बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार और नौकर के साथ मारपीट की. इस घटना में दुकान पर मौजूद नौकर गंभीर रूप से घायल हो (criminals attacked at Shop) गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है.

Jaipur Nirbhaya Squad: निर्भया बना रही महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा में सशक्त, बच्चियों ने कहा- अब अकेले घर से बाहर जाने में नहीं लगता डर

जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वाड (Jaipur Nirbhaya Squad) जिसके नाम में ही निर्भय और निडर होने का अर्थ छुपा है, वह अब राजधानी की महिलाओं और बालिकाओं को भी निडर व सशक्त बनाने की दिशा में अनूठी पहल कर रही है. निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस कर्मियों की ओर से राजधानी की बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं.