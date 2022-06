Congress Mission Rajyasabha 2022: कांग्रेस मजबूत लेकिन कुछ अपने अब भी दूर, बाड़ेबंदी से कई विधायक नदारद

ऑन पेपर्स कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है. 123 के मुकाबले 126 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है. उदयपुर में बाड़ेबंदी के जरिए सभी को सहेजा भी जा रहा है. लेकिन इस बीच ही कुछ बड़े चेहरों की गैरमौजूदगी सवाल खड़े कर रही है. क्या राजस्थान की तीसरी सीट से मिशन राज्यसभा (Congress Mission Rajyasabha 2022) पूरा कर पाएगी कांग्रेस!

सरकार बचाने और वफादारी का इनाम मुझे मुकदमे के रूप में मिला है...लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा -गिर्राज सिंह मलिंगा

राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है. कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं, उससे लगता है सब ठीक नहीं है. विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के बाद अब गिर्राज सिंह मलिंगा ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा है.

राजस्थान के दंपती को सोलापुर में फांसी की सजा, 16 महीने की बेटी का यौन उत्पीड़न कर की थी हत्या

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 16 महीने की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में उसके माता-पिता को गुरुवार को फांसी की सजा (parents sentenced to death in solapur) सुनाई गई. यौन उत्पीड़न (Sexual Assault with Daughter In Solapur) करने के बाद पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी. दंपती राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले थे.

HC On Medical Seats: जोधपुर हाईकोर्ट से मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली राहत, अंतरिम आदेश से जिन छात्रों को प्रवेश दिया वो करेंगे अध्ययन

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को राहत नहीं मिली (No relief for Medical Colleges from HC) है. इनकी मांग मेडिकल सीटों को बढ़ाने की थी. हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने एमबीबीएस और पीजी की सीटों पर याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेजों को नए सत्र में शामिल करने से इनकार करते हुए कहा जिनको प्रवेश दे दिया वही अंतरिम आदेश रहेगा (Interim Order of Rajasthan HC for Medical Colleges) नए प्रवेश के लिए अनुमति नही दी जा सकती है.

Apna Ghar For Cows: नंदीशाला की 1500 गायें अब भूख प्यास से नहीं तोड़ेंगी दम, अपना घर है तैयार!

भरतपुर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित नगर निगम की इकरण नंदीशाला (Cow shelter Nandishala) में अब भूख प्यास से गाय दम नहीं तोड़ेंगी. ऐसा सुनिश्चित किया है अपना घर आश्रम ने. नगर निगम जल्द ही अपना घर आश्रम के साथ नंदीशाला को लेकर एमओयू करने वाला है. ये ऑन पेपर डील होगी लेकिन आश्रम संस्थापक डॉ बी एम भारद्वाज के दिल मे मदद का ऐसा जज्बा है कि कागजी औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना ही गायों की सेवा और सुविधा विस्तार के लिए नंदीशाला पर 20 दिन में ही सवा करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं.

Congress Camps In Udaipur: उदयपुर में बाड़ेबंदी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात मुख्यमंत्री गहलोत आज संभालेंगे मोर्चा

प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों (Rajyasabha Election 2022) पर होने वाले उपचुनाव के बीच आज कांग्रेस की बाड़ेबंदी का दूसरा (Congress Camps In Udaipur) दिन है. जानकारी के मुताबिक 90 से ज्यादा विधायक यहां मौजूद हैं. इसमें राज्य सरकार के आधा दर्जन मंत्री भी शामिल हैं. खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधायकों से मिलने के लिए जयपुर से स्पेशल प्लेन से आज डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहीं से सीएम रिसॉर्ट ताज अरावली में विधायकों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान ताज अरावली रिसॉर्ट में मुख्यमंत्री विधायकों की बैठक लेंगे.

Congress MLA barricading: बाड़ेबंदी से पायलट अचानक दिल्ली रवाना...विधायकों ने क्रिकेट, फुटबॉल खेल किया टाइम पास

प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को बाड़बंदी के लिए झीलों की नगरी उदयपुर भेजा है. ऐसे में शुक्रवार दिन भर कांग्रेस के विधायकों का रिसोर्ट ताज अरावली आने का सिलसिला जारी रहा. शुक्रवार दोपहर को जयपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कई विधायकों के साथ उदयपुर पहुंचे, लेकिन कुछ घंटे रुकने के बाद वह देर शाम अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

Rajasthan Rajyasabha Election: काकरा डूंगरी मामले में मुकदमे वापस होने पर ही कांग्रेस का समर्थन करेगी बीटीपी- वेलाराम घोघरा

राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) के रण में सत्तारूढ़ कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है. भारतीय ट्रायबल पार्टी (BTP) के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोघरा ने यह साफ कर दिया है कि बीटीपी विधायक इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस या किसी निर्दलीय को वोट नहीं देंगे. घोघरा ने कहा कि यदि गहलोत सरकार मतदान से पहले काकरा डूंगरी मामले (Kakra Dungri case) में युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले ले तो बीटीपी 9 जून को बैठक कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन का निर्णय ले सकती है.

Jaipur Mandi Rate: खाद्य तेलों में तेजी से सरसों में सुधार, चना भी मजबूत...टमाटर के भाव आसमान पर

खाद्य तेलों में तेजी से जयपुर मंडी में सरसों में 50 रुपए क्विंटल की तेजी रही. इसके चलते सरसों कच्ची घाणी तेल भी 200 रुपए क्विंटल तेज रहा. सोया रिफाइंड तेल में 200 और पाम ऑयल में 50 रुपए क्विंटल की तेजी रही. दूसरी तरफ भाव कम होने से और मांग बढ़ने के बाद चना 50 रुपए क्विंटल तेज हुआ. लेकिन दाल-दलहन के भाव स्थिर रहे. वहीं, सामान्य कारोबार से अनाज और चीनी भावों में बदलाव नहीं हुआ. वहीं, प्ले कुछ समय से टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की जा रही है और टमाटर के भाव लगातार बढ़ रहे हैं.

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट्स आउट, चेक करें अपने शहर के दाम

केन्द्र के एलान के बाद राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price in Rajasthan) घटाए. राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है. अब जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है. रेट स्थिर बने हुए हैं.