राजस्थान के दंपती को सोलापुर में फांसी की सजा, 16 महीने की बेटी का यौन उत्पीड़न कर की थी हत्या

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिता को 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण करने के और उसकी मां को हत्या में साथ देने के आरोप में गुरुवार को फांसी की सजा (parents sentenced to death in solapur) सुनाई. दोनों आरोपी राजस्थान के बाड़मेर जिला के रहने वाले हैं.

HC On Medical Seats: जोधपुर हाईकोर्ट से मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली राहत, अंतरिम आदेश से जिन छात्रों को प्रवेश दिया वो करेंगे अध्ययन

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को राहत नहीं मिली (No relief for Medical Colleges from HC) है. इनकी मांग मेडिकल सीटों को बढ़ाने की थी.

Rajasthan Rajyasabha Election: काकरा डूंगरी मामले में मुकदमे वापस होने पर ही कांग्रेस का समर्थन करेगी बीटीपी- वेलाराम घोघरा

भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोघरा ने कहा कि बीटीपी राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) में कांग्रेस, भाजपा या किसी भी निर्दलीय को अपना समर्थन नहीं देगी. उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार काकरा डूंगरी प्रकरण में मुकदमे वापस ले लेती है तो बीटीपी कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती है.

Congress MLA Baricading: बाड़ेबंदी में उदयपुर पहुंचे सचिन पायलट...कहा- तीनों सीट कांग्रेस ही जीतेगी

उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी में शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot reached Udaipur) भी पहुंचे. उनके साथ राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी भी रहे. पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए तीनों सीटों पर कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है.

कांग्रेस में घमासानः खिलाड़ी लाल बैरवा बोले 35 दिन बाड़ेबंदी में रहने पर वादे करने वाले सवा साल पूछने नहीं आए...कैबिनेट रिश्फलिंग पर भी उठाए सवाल

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बाड़ेबंदी (Congress MLA Fencing in Rajasthan) से लेकर तमाम जुगत कर रही है. लेकिन इसके बाद भी घर में विरोध के स्वर कम नहीं हो रहे हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सवाल (Khildai Lal Bairwa on Congress) खड़े करते हुए कहा है कि वादे करने वाले सवा साल तक पूछने नहीं आए.

विधायकों की बाड़ेबंदी का निर्णय पार्टी का है, मैं भी वहीं जा रहा: महेंद्रजीत मालवीय

अजमेर में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मालवीय ने कहा (Mahendrajit Singh Malviya statement on mla baricading) कि बाड़ेबंदी पार्टी का निर्णय है. मैं भी बाड़ेबंदी में ही जा रहा हूं. इसके साथ ही मालवीय ने राज्य सभा चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया.

Cyber Crime in Rajasthan: मंत्री गोविंद राम मेघवाल का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर मांगे रुपये

राजस्थान में साइबर ठगों (Cyber Crime in Rajasthan) का जाल फैलता जा रहा है. अब साइबर ठगों ने प्रदेश के मंत्रियों के नाम पर भी ठगी करनी शुरू कर दी है. अब मंत्री गोंविद राम मेघवाल के व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को मैसेज कर रुपये की डिमांड की जा रही है. मेघवाल ने साइबर सेल में शिकायत करने के साथ लोगों से ऐसे मेसेज आने पर पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है.

एक ही आंगन में है दरगाह, शिवालय और गुरुद्वारा...जहां हिंदू करते हैं खिदमत तो मुस्लिम करते हैं शिवलिंग की पूजा

वैसे तो अजमेर पूरी दुनिया में धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है क्योंकि यहां एक ओर जहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा की नगरी पुष्कर राज है. लेकिन इनके साथ-साथ यहां एक और धार्मिक स्थल है जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी है. इस दरगाह से सिर्फ एक ही पैगाम निकलता है भाईचारे का.

Apna Ghar For Cows: नंदीशाला की 1500 गायें अब भूख प्यास से नहीं तोड़ेंगी दम, अपना घर है तैयार!

अपना घर आश्रम (Apna Ghar in Bhartapur) ने धरा की शान गाय को लेकर जज्बाती और ईमानदार फैसला लिया है. भरतपुर के इस आश्रम ने इकरण नंदीशाला का जिम्मा उठाया है. एमओयू तय है लेकिन कागजी औपचारिकताओं से पहले ही अपना घर ने 20 दिन में सवा करोड़ रुपए गऊ माता पर खर्च कर दिए हैं. आइए जानते हैं कि अपना घर आश्रम अब नंदीशाला की गायों की देखभाल कैसे करेगा और क्या क्या सुविधाएं विकसित की जा रही हैं?

Panchang 04 June : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 04 जून 2022 (Aaj ka Panchang 04 जून) शनिवार दिन, शुभ मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).