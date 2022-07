Robbery in Axis Bank: अलवर में एक्सिस बैंक में दिनदहाड़े 70 लाख की डकैती

अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने एक्सिस बैंक में डकैती की एक बड़ी घटना को अंजाम (Robbery in Axis Bank) दिया है. 6 अज्ञात बदमाश दिनदहाड़े करीब 70 लाख रुपए लेकर फरार हो गए.

Big Change in Rajasthan Bureaucracy: 29 आईएएस और 16 आईपीएस अफसरों के तबादले, टीना डाबी को जैसलमेर की कमान

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है. प्रदेश में 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले (29 IAS officers transferred) कर दिए गए हैं. आईएएस टीना डाबी को जैसलमेर की जिला कलेक्टर का चार्ज सौंपा गया है. वहीं 16 आईपीएस अफसरों के भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं.

Udaipur Murder Case: गौस मोहम्मद को पाकिस्तान भेजने वाले आरोपी हिरासत में...एटीएस ने 4 को पकड़ा

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) मामले में एटीएस ने रविवार देर रात चार और आरोपियों को हिरासत में लिया है. आरोप है कि इनमें से ही दो आरोपियों ने हत्यारे गौस मोहम्मद को पाकिस्तान भेजा था. एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल ! रियाज पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ना'पाक' हरकत को अंजाम दिया, राजस्थान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी अवैध रूप से घूम रहे हैं

उदयपुर का मोहम्मद रियाज पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया और ना'पाक' हरकत को अंजाम दिया. बात राजस्थान कि करें तो यहां भी 100 से ज्यादा पाकिस्तानी अवैध रूप से (Illegal Pakistani Migrants Living in Country) खुले घूम रहे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है. ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. देखिए जयपुर से ये रिपोर्ट...

Udaipur Murder Case: आरोपी रियाज के साथ वायरल फोटो को कटारिया ने बताया फेब्रिकेटेड...दर्ज कराएंगे मामला

उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी के साथ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया (Kataria statement on his viral photo with riyaz) की फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस भाजपा को लगातार घेर रही है. वहीं अब कटारिया इस बारे में कह रहे हैं कि फोटो फैब्रिकेटेड लग रहा है. इसकी जांच कराई जाएगी.

JEE MAIN 2022: जून सेशन के 16 प्रश्नों पर आपत्ति, 7 प्रश्नों पर बोनस अंक की मांग

एनटीए की ओर से 2 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड पर हुई जेईई मेन 2022 (Answer key of JEE Main 2022 June Session) परीक्षा में स्टूडेंट की रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट, प्रोविजनल आंसर की और प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही आंसर की में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया गया था. कोटा के एक्सपर्ट फैकेल्टी टीम ने 16 प्रश्नों में खामियां उजागर होने की बात की है.

Bhim Army Chief Arrest Case: चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी पर सामाजिक संगठनों में रोष, सीएचए के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे थे

कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रदर्शन को समर्थन देने जयपुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और उनके 21 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसे लेकर सामाजिक संगठनों (Rage in social organizations over the arrest of Bhim Army Chief) में उबाल है. इस कार्रवाई को संगठनों के असंवैधानिक करार देते हुए निंदा की है. प्रदेश में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है.

Gangrape in Sawai Madhopur: पांच सितारा होटल की कर्मचारी के साथ गैंगरेप, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में काम करने वाली युवती के साथ 3 बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. मामले की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू (Rape in Sawai Madhopur) कर दी है.

Death Threat call : बजरंग दल कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी, उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद करवाया था बाजार

उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद कराने पर सरदारपुरा के बजरंग दल कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली (Death threat to Bajrang Dal worker in Churu) है. धमकी देने वाले ने स्वयं को नेहरा गैंग से जुड़ा होना बताया. पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए गनमैन लगाया है.

Kanhaiya Lal Murder Case : उदयपुर में इंटरनेट बहाल, कलेक्टर-एसपी ने की शांति बनाए रखने की अपील

उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद उपजे तनाव को लेकर (Internet services restored in udaipur) पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं थी. घटना के करीब 136 घंटे बाद उदयपुर में सामान्य स्थिति को देखते हुए सोमवार से इंटरनेट बहाल कर दिया गया है. जिला कलेक्टर और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपली की है.