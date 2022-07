मिस इंडिया 2022 की उपविजेता रूबल शेखावत रही हैं NCC कैडेट, मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए मिला पेरेंट्स का सपोर्ट

राजस्थान की रूबल शेखावत मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनरअप (Rajasthan Rubal Shekhawat first runner up of Miss India 2022) रही हैं. रूबल ने कम उम्र में नृत्य, अभिनय, पेंटिंग और बैडमिंटन खेलने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि विकसित की. वह एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं. रूबल साल 2019 में मिस दीवा के लिए राजस्थान से शीर्ष 5 में चुनी गईं. उन्होंने उस समय अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और उसके परिवार से शुरुआती दौर में सहयोग भी नहीं मिला. उन्होंने खुलासा किया था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ा था.

Robbery in Axis Bank: अलवर में एक्सिस बैंक में दिनदहाड़े 70 लाख की डकैती

अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने एक्सिस बैंक में डकैती की एक बड़ी घटना को अंजाम (Robbery in Axis Bank) दिया है. 6 अज्ञात बदमाश दिनदहाड़े करीब 70 लाख रुपए लेकर फरार हो गए.

Road Accident In Jaipur: ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, डॉक्टर की मौत...दूसरा गंभीर रूप से घायल

राजधानी के घाटगेट इलाके में रविवार रात सरियों से भरा ट्रैक्टर कार में घुस (Road Accident In Jaipur) गया. इस हादसे में डॉक्टर के सीने में सरिया घुस गई जिसके चलते उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दूसरा डॉक्टर गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. दरअसल सड़क पर रोड लाइट के न होने से अंधेरा था. जिसकी वजह ट्रॉली से 5 फुट तक बहार लदी सरियों को कार सवार देख नही पाए. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद दोनों को लहूलुहान हालत में (Doctor Died in Road acccident) सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान चिकित्सक ने प्रवीण को मृत घोषित कर दिया.

राहुल गांधी का फर्जी वीडियो: राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ FIR के बाद अब सड़कों पर उतरेगी NSUI

उदयपुर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गलत वीडियो शेयर (Rahul Gandhi's fake video) करने पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ जयपुर में केस दर्ज हुआ है. FIR दर्ज करवाने के बाद एनएसयूआई पदाधाकिरों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

BJP Udaipur Murder Connection: रियाज की तस्वीरों में बीजेपी की जड़ों का जिक्र, सदस्यता को लेकर सोशल मीडिया पर दावे वायरल

उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड (Udaipur murder case) के बाद मुख्य आरोपी रियाज की तस्वीरें भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया और रविंद्र श्रीमाली के साथ वायरल हो रही थी. इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर सदस्यता को लेकर कुछ दावे वायरल हो रहे हैं.

Udaipur Murder Case: गौस मोहम्मद को पाकिस्तान भेजने वाले आरोपी हिरासत में...एटीएस ने 4 को पकड़ा

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) मामले में एटीएस ने रविवार देर रात चार और आरोपियों को हिरासत में लिया है. आरोप है कि इनमें से ही दो आरोपियों ने हत्यारे गौस मोहम्मद को पाकिस्तान भेजा था. एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Gold and Silver Price Today: सोने में तेजी, चांदी स्थिर...जानें आज का रेट!

जयपुर के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने के भाव में उछाल देखने को मिला, वहीं चांदी के भाव स्थिर (Gold and Silver Price Today) रहे. सोने की कीमत में 200 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी रही. राजधानी जयपुर में शनिवार को सोने की कीमत 53,500 रुपए प्रति दस ग्राम थी. सोमवार को यह कीमत 53,700 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई. इस तरह से सोना 200 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हो गया.

Murder in Kota: पत्थर से कुचलकर दुकान के बाहर सो रहे व्यक्ति की निर्मम हत्या

कोटा जिले के छावनी रामचंद्रपुरा में रविवार रात एक व्यक्ति की निर्मम हत्या (Murder in Kota) कर दी गई. बदमाशों ने मृतक के सिर पर पत्थर से हमला किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. घटना रविवार देर रात की है, जिसकी जानकारी पुलिस को सोमवार सुबह मिली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

2023 में कांग्रेस की राजस्थान से विदाई तय, तेलांगना में भी होगा बदलाव: राजेंद्र राठौड़

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में रविवार को आयोजित हुई जिसमें तमाम राज्यों के नेताओं के साथ राजस्थान के भी कई बड़े चेहरे शामिल हुए. इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 2023 में राजस्थान से कांग्रेस (2023 Rajendra Rathore on mission) की विदाई तय है. वहीं तेलंगाना में भी व्यापक बदलाव होने की बात पर उन्होंने जोर दिया.

Congress BJP Twitter War: गहलोत के हक में दिल्ली के नेताओं का Twitter पर पलटवार, उदयपुर हत्याकांड पर कांग्रेस-बीजेपी में तकरार

कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आरोपी रियाज की तस्वीर वायरल होने के बाद अब कांग्रेस ने आक्रमक रूख अख्तियार कर लिया है. इस मामले में जुबानी जंग सोशल मीडिया पर भी तकरार के रूप में तब्दील हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया.